Po Alici Bendové, Michalu Davidovi, Zuzaně Belohorcové či Markovi Ztraceném si i herečka Patricie Pagáčová nedávno koupila s rodinou byt na oblíbeném španělském ostrově Tenerife. Než se vrátí k natáčení, užívá si tam s rodinou několik slunných dnů. Časopisu Story prozradila, jak s manželem Tiborem upevňují svůj vztah. Je to zábavné i romantické.

Léto máte čistě dovolenkové, nebo i natáčíte?

Měla jsem pracovní červenec a teď už mám volno. Začátek srpna jsme byli na chatičce u Sázavy, kde je to božské, jezdíme tam každý rok už sedm let. Pokaždé si vezmu tepláky, holiny a jedeme. (smích) A aktuálně trávíme týden na Tenerife, kde jsme nedávno koupili apartmán.

Máte v plánu tam teď trávit více času?

To určitě ne. Koupili jsme ho na investici a chtěli bychom ho pronajímat. Tolik času, abych tam mohla být víc, bohužel nemám. I když bych ráda. (smích)

Chystáte pro diváky od září nějakou novinku?

Pořád mě můžou vidět v Ordinaci v růžové zahradě, která stále frčí. Pak ještě chystám jeden projekt, ale o tom zatím nesmím mluvit, je tajný. (smích) Můžu jen prozradit, že jde o seriál, který už běží… Je to oblíbený seriál, a možná mě v něm diváci uvidí. (smích)

Od dob Ulice jste se seriály už neodmyslitelně spjata. Film by vás nelákal?

To víte, že lákal. Ráda bych účinkovala třeba i v nějaké minisérii, které se teď hodně točí a jsou super, ale bohužel to nezáleží na mně. Neumím tomu jít asi správně naproti, abych si to zařídila. (smích) Nechávám to tedy přirozeně plynout, a co bude, to bude.

Co vy sama v televizi nejraději sledujete?

Naposledy jsem na Voyu sledovala seriál Sex O’clock, a moc mě bavil. Musím říct, že se tvůrcům opravdu povedl. A jinak teď ani nevím… Nebylo moc času na cokoli koukat. My si spíš s manželem pouštíme staré díly seriálu Californication, na které jsme koukali, když jsme spolu začínali chodit, a už jsme je po těch letech zapomněli. Sjíždíme je znovu a vzpomínáme na různé situace v začátcích našeho vztahu, je to moc hezký. (smích)

Upřímně jsem čekala, že řeknete, že máte neustále puštěné Déčko vzhledem k dvouleté dceři Bibianě…

U nás spíš jede Ledové království. Umím už první i druhý díl nazpaměť a tipuju, že nejsem jediný rodič. (smích)

Věnujete se i dabingu?

Dabovala jsem párkrát v životě, moc mě to bavilo, ale není k tomu příležitost. A také mě hodně bavilo načítat audioknihu. To bych si klidně ráda zopakovala.