Vyrůstal jste v Plzni. Kde jste to tam měl jako kluk nejraději? Jako kluk jsem si užíval všude možně, ale postupem času, jak jsem stárnul, už mi Plzeň úplně nedostačovala. Takže hned na začátku rozhovoru se přiznám k tomu, že nejsem úplný patriot, i když jsem tam vyrůstal.

Plzeň rovná se pivo. Předpokládám, že návštěvu pivovaru byste výletníkům doporučil.

Pro ty, kterým pivo chutná, tak ano. Ale pro mě zrovna pivovar není místo, kam bych vás poslal, protože pivo nepiju. Jednoznačně bych všem doporučil centrum, především muzeum a katedrálu sv. Bartoloměje. Je to už dlouho, co jsem z Plzně odešel, a i když tam občas zajedu, nejnovější tipy třeba na fajn podniky bohužel nemám.

Máte rád cestování? Jezdíte na výlety?

Výlety rád mám a úplně nejraději chodím po horách. A také miluju historii, takže se během výletů snažím něco nového dozvědět a poznat. Během výletů musím mít cíl, opěrný bod. Ideálně nějakou zajímavost. Jít jen tak, to pro mě není. Když je na vrcholu kopce kostel, hrad nebo jiná podobná památka, je to přesně ono.

V horách moc takových cílů nebývá.

V případě hor to mám jinak. Tam už hory samotné beru jako cíl. Jsou pro mě jistým způsobem chrámem či katedrálou. Takže tam je to něco jiného. Pokud bych měl ale zdolat nějaký kopeček, tam už musím jít za tím cílem. Vidíte, teď mě napadá, že třeba na Řípu jsem nikdy nebyl, i když vím, že tam kaplička je. Říp si ale nechám na stáří, teď polezu po horách.

Poznáváte rád nová místa?Moc rád, jen to teď kvůli práci nebylo úplně jednoduché, hodně jsem totiž zkoušel v Divadle Bez zábradlí. Na konci listopadu už ale byla premiéra inscenace Okupace, takže to teď budu mít o něco volnější. Ale chodíval jsem a chodit budu zase! Na výlety rád vyrážím také se svými dětmi, i když jsou ještě malé a větší túry pro ně úplně nejsou.

Na výlety vyráží Pavel s rodinou nejraději do Krkonoš:

Kde to máte nejraději?

Často jezdím do Vrchlabí v Krkonoších. Tam se pohybuji po okolí, kde to mám rád.

Hodně se pohybujete i po divadelních scénách. Zahrál jste si na řadě jevišť.

S tím mým divadelním cestováním to není až tak horké. Byl jsem v angažmá v Národním divadle, ale rozhodl jsem se odejít na „volnou nohu“. A mezitím mi Karel Heřmánek nabídl hostování v inscenaci Okupace. Takže jsem na podzim poznával především Divadlo Bez zábradlí. (smích) Pokud byste se na naši hru, ve které hraje třeba Sara Sandeva, či Zdeněk Žák chtěli přijít podívat, nejbližší představení hrajeme 24.2.