Po rozchodu s přítelkyní loni v létě šel Pavel Callta do sebe, začal cvičit a nebál se ukázat i do půli těla svlečený svým fanynkám na Instagramu. Právě podobné aktivity ho ale začaly v poslední době značně časově omezovat, a tak se rozhodl instagramový účet smazat a žít reálný život.

Delší dobu o vás nebylo slyšet. Jak jste strávil Vánoce?

Byl jsem jako každý rok na Moravě s rodinou a letos to bylo hodně intenzivní, protože můj malej synovec Filípek prožíval Ježíška jako nikdy a měl takovou radost, že jsem takový emoce dlouho nezažil. Mám rád tradice, takže kapr, kapří polívka, Pelíšky, Sám doma, Šíleně smutná princezna, to prostě miluju a maluju.

Pavel Callta napsal o rozchodu s přítelkyní písničku Básně o nás dvou:

A co váš vstup do nového roku?

Těsně před Silvestrem jsem dost onemocněl, tak to vypadalo, že Nový rok proležím doma, ale nakonec jsem se uzdravil, nasypal do sebe prášky a Silvestr trávil s rodinou a kamarády v Děčíně. Bylo to skvělé zakončení roku 2023.

Plánujete v letošním roce nějaké změny?

Přiznám se, že životní změny zažívám už teď. Smazal jsem si před nedávnem Instagram, ať se můžu víc soustředit na realitu, do toho plánuju stěhování z Prahy a nové stavební projekty, které mám už dlouho v hlavě. Co se týče hudby, tak dokončuju nový singl a pracuju na pátém albu.

Proč jste si smazal Instagram?

Nějak jsem dostal pocit, že potřebuju změnu, alespoň na nějakou dobu. Člověk i když nechce, tráví na sítích hodně času. A když ten účet v mobilu není, nemá tendence tam chodit, což je skvělý.

Plánujete si ho časem zase obnovit?

Až budu vydávat nový singl nebo album a začnou koncerty, rád bych to svým fanouškům a posluchačům oznámil, takže se časem vrátím, ale možná tyhle pauzy budu čas od času realizovat častěji. Je to osvobozující, i když to zní jako klišé.

Co rád děláte ve svém volném čase za aktivity?

Momentálně se nejvíc věnuju stavebnímu projektu, jelikož mě baví rekonstrukce domů. A jinak mám rád saunu, plavání a freediving, píšu nový songy a cvičím, když je tedy vhodné rozpoložení. Ale teď v zimě mám radši hory a snowboard než fitko, takže jsem často na prkně.

Jak nejčastěji píšete své songy?

Většinou nejdřív skládám hudbu a potom k tomu začnu psát text. Když mám múzu, stává se, že napíšu komplet song za jednu noc, ale je to individuální. Někdy píšu song i měsíce, záleží na inspiraci.

Co vy a vztahy? Je na obzoru nová láska?

Před více než půl rokem jsme se rozešli s bývalou přítelkyní, se kterou jsme byli delší dobu. Rozchody jsou bolavý, i když jsou oboustranný. Zkoušeli jsme to pak dát ještě dohromady, ale nešlo to.

Nedávno jste vydal singl Básně o nás dvou. Je tato píseň o zmiňovaném vztahu?

Ano, to porozchodové období nebylo jednoduchý asi ani pro jednoho z nás, z něho vzešel tento song.

Od rozchodu už uběhla nějaká doba, jste momentálně zadaný?

Někoho jsem nedávno potkal, tak uvidíme. Nechci to zakřiknout, ale je mi poslední dobou moc dobře.

Pozvete fanoušky na nějaký svůj koncert?

Momentálně se bookuje letní sezóna 2024 a musím s vděčností říct, že tam máme krásné koncerty na mnoha skvělých místech, tak se těším, až se potkáme u stage.