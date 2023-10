Patří mezi naše nejuznávanější fyzioterapeuty a jeho metody rehabilitace a pohybu se používají i v desítkách dalších zemí. Zakladatel Centra pohybové medicíny a přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství Pavel Kolář je ale plodný nejenom v oblasti medicíny, v posledních letech se jeho jméno objevuje čím dál víc i v literatuře. Jeho doménou jsou odborné lékařské publikace, nyní ale vydává i svůj první román. Jmenuje se Řeka pod hladinou a zavádí čtenáře do nemocnice St. Paul ve Vancouveru.

Pavel Kolář | Foto: se svolením Pavla Koláře / Euromedia

Co vás přivedlo ke psaní románu?

Většinou píšu odborné texty, které obsahují fakta a musejí v nich být přesné citace. Beletrie dává v tomto ohledu mnohem větší svobodu a při jejím psaní můžete uplatnit i více fantazie. Od 1. ledna máme přejít na dvanáctihodinový dvousměnný provoz, což budeme těžko schopni naplnit. K tomu mám tisíc dalších věcí, které musím organizačně řešit, takže když večer začnu trochu psát, ihned se přeladím a v noci nemám sny o stresu z nemocnice.

Pavel Kolář o tom, že špatné zprávy mohou u některých lidí zhoršit průběh nemoci:

Zdroj: Youtube

Většina lidí by po dvanáctihodinové službě přišla domů a odpadla by. Vy máte ještě spoustu energie psát knihy. Řekl byste o sobě, že jste workoholik?

I když jsem na dovolené nebo je večer a jsem doma, pořád mám nutkání něco dělat. Neumím pasivně sedět a mít ruce v klíně. I když odpočívám, odpočívám touto formou.

Neměl jste po vydání svých posledních knih chuť změnit povolání a být teď víc spisovatelem než lékařem?

Ne, nikdy jsem o tom takto neuvažoval. Moje práce mě naplňuje a psaní beru jako koníček. Ale asi se budu muset zase vrátit víc k učebnicím. Ne že bych od odborných publikací odešel, ale rád bych lidem zase sdělil něco ze své medicínské zkušenosti. Rozhodně čtenářům nehrozí, že bych se stal spisovatelem. (smích)

Zůstanete přesto u svého koníčku a budete po večerech i nadále psát?

Určitě. Je to pro mě zpestření života, takový vstup do fantazie, kterou si udržuji. Je to něco, co mě obohacuje, musím si k tomu občas i něco prostudovat, a vnímám to jako trochu jiné sdělení. Nemůžete být uzavřený pouze v laboratoři nebo jiném omezeném prostoru a být zaměřený jen na úzký profil vědeckého spektra, to vás v životních postojích strašně omezuje.

Vzpomenete si, kdy vás příběh, který jste do knihy Řeka pod hladinou sepsal, napadl?

Už je to delší dobu, asi čtyři roky. Poté jsem o něm ještě dlouho debatoval, abych přinesl nějaké sdělení.

Pavel Kolář na křtu své nové knihy s Martinem Doktorem a Jiřím Rusnokem:

Pavel Kolář, Jiří Rusnok, Martin DoktorZdroj: se svolením Pavla Koláře / Euromedia

Jedná se tedy o reálný příběh, nebo o fikci?

Je to reálný příběh, který vyplynul z životní situace, dekorativně upravený tak, aby něco sděloval. Každý si v něm může vybrat to své. Jsou v něm určité postoje a názorové směry, které vidíme ve společnosti, v životě i v celé naší historii. Jsou tam popsány situace, kdy se člověk dostane do extrémní situace a musí se s ní vyrovnat. Doba, ve které žijeme dnes, je ve srovnání s tím, co bylo v minulosti, naprosto nesrovnatelná. A myslím, že někdy lamentujeme víc, než je třeba.

S každou z postav se nějaký čtenář může ztotožnit?

Ano, třeba v obrazu dr. Campbella se poznají lidé, kteří jsou vědecky zaměření. Poznání je u něj určitým limitem a vše, co je za hranicí poznání, neexistuje. Na druhé straně je tam Anežka, která je silně věřící a poznání k víře tolik nepotřebuje. Je to souboj mezi poznáním a vírou. A mezi dogmatem, církví a vírou a Bohem. Je tam spousta témat nejen z dnešní doby, ale i z minulosti.

Zmínil jste víru, jste věřící?

Jsem věřící, i když v knížce je hodně polemiky s vírou. Jsou to určité pohledy, se kterými se člověk v životě setkává. Jde o vnitřní polemiky spousty lidí, které mohou od víry odrazovat nebo ji určitým způsobem nahrazovat jinou vírou. Kniha s sebou nese i určitou polemiku o otázce víry.

Kde jste pro knihu hledal námět?

Dříve jsem dělal hodně kurzů v zahraničí, teď už je dělám méně, a jedna z forem výuky byla ta, že mi vždy v odpoledních hodinách pozvali čtyři až pět pacientů a já je měl vyšetřit, aniž bych o nich něco věděl. A měl jsem to různě komentovat a zjišťovat, co jim je. Byl to pokaždé trochu adrenalin a v knize je popsaná forma, jako to na takových kurzech probíhá. Stávaly se tam často až neuvěřitelné věci.



Jaké třeba?

Jednou jsem tam vyšetřoval osmnáctiletou holčinu. Rodiče popisovali, jaké měla v minulosti obtíže. Že od roku 2001 do roku 2010 měla asi jedenáct operací – každé rameno třikrát operované, nohu, koleno, kyčel… A když jsem ji vyšetřoval, vykloubila si při tom vyšetření před všemi lidmi spontánně rameno.

Jak jste na to reagoval?

Stál jsem tam a koukal, jak si to rameno před celým auditoriem tlačí dopředu. Tenkrát se to ještě promítalo do více amerických států, a já už se viděl, jak si mě tam právníci nechávají. Vypadalo to, jak kdybych jí ho vykloubil já, protože já ji držel a ona tlačila proti mně. Vypadalo to jako síla proti síle. Člověk tam zažíval spoustu adrenalinu. Popis z první kapitoly je tedy reálný.

Proč jste si pro křest knihy vybral kanoistu a olympijského vítěze Martina Doktora a politika a ekonoma Jiřího Rusnoka?

Martina jsem si nevybral kvůli vodě, jak by někoho mohlo napadnout. Jeho voda nesouvisí s vodou, která je v knize. Martina jsem si pozval z jiného důvodu. Mám pacienta nula, kterým je Honza Železný, a Martin je pacient tři nebo čtyři z těch olympijských vítězů a reprezentantů. Je to můj dlouholetý kamarád a moc si vážím toho, že mou nabídku přijal.

A co vás pojí s panem Rusnokem?

Co se týče Jiřího Rusnoka, považuji ho za mého velmi dobrého kamaráda, kterého si moc vážím. Měl jsem možnost ho poměrně dobře poznat a je to člověk, který se nebojí svých názorů, i za cenu toho, že si jimi přivodí problémy. Vždy byl autentický, a i když je řazen do sociální demokracie, vždy měl názor, který byl ve prospěch České republiky, a byl to člověk, kterému nikdy nezáleželo na osobním prospěchu. Tak jsem ho poznal, a proto si ho vážím.