Houslista Pavel Šporcl bude v závěru roku brázdit republikou za koncerty. Tvrdí však, že na Vánoce vypne hudební kolotoč a svátky si užije v rodinném kruhu spolu s manželkou Barborou a dětmi. Už teď ale myslí na příští rok, který u něho bude hudebně hodně hektický.

U Šporclů se Vánoce slavily nejen dárky, jídlem, ale i hudbou.

„Dodržovali jsme nejrůznější tradice a k tomu nám hrály koledy a písně. Než k nám přišel Ježíšek s dárky, museli jsme zpívat a hrát koledy i my. Já vzal housličky, bratr violoncello, maminka u klavíru a hráli jsme. Dodnes mám doma zpěvníček koled, ze kterého jsme zpívali. Něco podobného děláme i dnes v mé rodině, jen na mě zbyl ten klavír,“ vzpomíná Pavel Šporcl.

Bára Kodetová & Pavel Šporcl - Skřipky:

Dětství a Vánoce

Jaký nejmilejší či nezapomenutelný dárek jste jako malý kluk dostal?

Kolo Favorit. Bylo tehdy velmi vzácné a prakticky k nesehnání. Vůbec jsem ale netušil, že by se ten rok mohlo pod stromečkem objevit. Tenkrát se takové kolo muselo po koupi nejprve složit a udělat pojízdným. Nic podobného jsem nepozoroval, žádná indicie k tomu, že by někde ve skrýši v bytě bylo z dílů se pomalu skládající se kolo. O to větší bylo překvapení a zjištění, že po celou dobu tatínek s bratrem chodili k sousedům a tam kolo skládali. Když jsem ho pak při Štědrém večeru viděl pod stromečkem, byl jsem nejšťastnější člověk na světě.

Dodržovali jste doma v rodině nějaký tradice, zvyky?

Ano. O hudbě jsem již mluvil. Co se týká jídla, servíroval se u nás vždy kapr s bramborovým salátem. Maminka s babičkou připravovaly domácí cukroví, v tom jsem jim často pomáhal. Také jsme krájeli jablíčka a pouštěli skořápky ořechů. Měli jsme nádherné Vánoce.

Co jste měl na čase vánočním nejraději?

Nejprve samozřejmě dárky. Nejenom ty, co jsem dostával. Také jsem dárky rád dával a vymýšlel, kdo by jaký dar mohl dostat. Později jsem si moc užíval vánoční pohody a legrace, která u nás vždy na Štědrý den byla.

Vánoční zvyky

Máte dvě vlastní a jedno nevlastní dítě, že? Jak jsou velké? Jaké zvyky s nimi dodržujete?

Ano, mám tři dcery - Lily je 22, Violettě 16 a Sophii 14. Protože jsme hudební rodina, zní u nás nepřetržitě hudba, koledy, písně. I my, jak jsem se zmínil, hrajeme a zpíváme koledy ještě předtím, než k nám zavítá Ježíšek s dárky. K večeři nemáme kapra, ale lososa a řízky. I u nás se krájí jablíčko a na rybníčku pouštíme skořápky ořechů. Oproti mému dětství lijeme i olovo. Asi to nějak k rodině Kodetů patří, přeci jen slavná scéna lití olova z Pelíšků nás musela nějak ovlivnit a inspirovat, že?

Teď už jste velký chlap, jak prožíváte Vánoce současnosti?

Dosti hekticky a pracovně před Štědrým dnem. Hodně koncertuji a křížem krážem projíždím republiku a rozdávám radost. Na Štědrý den ale pracovně vypnu a jen si ten rodinný pocit a pohodu užívám.

Jaký jste chlap v nakupování vánočních dárků? Kupujete je dávno předem, necháváte na poslední chvíli, nebo to neřešíte a „ono to nějak dopadne“? Myslím tím hlavně partnerce?

Jak kdy a jak co. O něčem se bavíme v průběhu roku, a tak si řeknu, že by to mohl být hezký vánoční dárek. Něco mě napadne až těsně před Štědrým dnem. A když nevím, jdu do obchodu pro inspiraci.

Pavel Šporcl a Barbora Kodetová Šporclová hosty pořadu 7 pádů Honzy Dědka:

Čím vás partnerka v minulosti o Vánocích nejvíce překvapila? Myslím dárkem?

Jsme s Bárou už 18 let a za tu dobu jsme si dali mnoho dárků. Těžko vybrat jeden, který by byl nej. Všechny byly krásné. Vloni jsem například dostal vyhřívanou vestu a vložky do bot – hrál jsem totiž venku v minus dvanácti stupních, a to už mi byla docela zima. Skvělý a praktický dárek.

A vy jí?

Myslím, že se jí mimo jiného, hodně líbila kolekce nahrávek Barbry Streisand, kterou miluje.

Největší dárek je úsměv

Naznačte někomu blízkému, který by tento rozhovor mohl číst, jakým dárkem by vám určitě udělal radost?

Já nepotřebuji dárky. Mně stačí, že se setkáme a usmějeme se na sebe. Větší dárek pro mě není.

Co vás letos čeká o Vánocích? Kde je budete trávit?

Určitě doma, v rodinném kruhu. A moc se na to těším.

Jaký byl pro vás letošek hudebně?

Moc hezký. Hrál jsem mnoho krásných koncertů, oslavil velkolepě v Lucerně své padesátiny, postavil skvělý staronový tým, se kterým takříkajíc vzhlížíme ke skvělým zítřkům. Uspořádal jsem druhý ročník festivalu Hvězdy nad Vltavou, první ročník Pavel Šporcl Academy. Stejně tak se krásně povedl festival Kocianovo Ústí i Znojemský hudební festival. Práce bylo opravdu hodně.

Vánoce na modrých houslích

A jak prožijete hudební závěr roku? Prosinec?

Čekají mě předvánoční koncerty Vánoce na modrých houslích, které navazují na mé stejnojmenné album. Na těchto večerech hrajeme v nádherných aranžích koledy a písně a další skladby, které k Vánocům patří. Mají vždy nádhernou atmosféru, která mě nabíjí. Tentokrát budu mít jako hosta i mojí ženu Báru, se kterou společně zahrajeme a zazpíváme krásné aranže několika skladbiček J. S. Bacha.

Pavel Šporcl s manželkou Bárou:

Můžete prozradit, jaké máte hudební plány do příštího roku?

Něco ještě prozradit nemohu. Budu se ale hodně zabývat českou hudbou, neboť nás čeká velké výročí Bedřicha Smetany. Také odehraji koncerty mého nového rockovo – jazzového programu Feeling Good, ve kterém hrajeme hity Led Zeppelin, Rolling Stones a dalších. Kromě různých zahraničních pódií mám v plánu hrát i několikrát na Slovensku.

A pokud budou číst tento rozhovor třeba ti, kteří rádi cestují, která místa máte rád vy?

To je velmi těžká otázka, neboť je u nás tolik krásných míst. Kromě Prahy a Českého Krumlova bych určitě doporučil zajet na Svatý Kopeček, což je katedrála u Olomouce. Pak Šumavu a třeba i České Budějovice. A pokud tam přijedete na konci června, můžete rovnou jít na koncerty festivalu Hvězdy nad Vltavou. Budeme tentokrát zahajovat 21. června s programem B. Smetana – Má vlast.

Hudební perličky Pavla Šporcla - Bedřich Smetana:

