Zpěvák Pavel Vítek patří se svým partnerem Janisem Sidovským k nejstabilnějším párům v českém showbyznysu. Letos jsou spolu už třicet šest let. Úplně první rande ale zažil s dívkou a vzpomíná na něj dodnes. Nedopadlo totiž nejlíp.

Potkáváme se na křtu knihy Haliny Pawlowské Rande. Vzpomenete si ještě na své první rande?

Svoje úplně první rande v životě jsem zažil v pěti letech se sousedovic dcerkou. Naši rodiče se kamarádili, o to větší průšvih to byl, protože jsme si po vzoru pohádky Šíleně smutná princezna dávali dírou v plotě pusinky. Naši to z okna viděli a bylo po lásce. (smích) Kamarádství nám ale naštěstí přetrvalo.

Jak moc je pro vás důležité chodit ve vztahu na rande?

Rande pokládám za základ vztahu, protože právě na něm se lidé poznají, zjistí, zda se k sobě hodí a mají duše nastavené na stejnou notu. Myslím, že na prvním rande velmi záleží. Když jsem ho měl s Janisem, dal jsem si sakra záležet, abych udělal co nejlepší dojem. (smích)

Shodnete se s Janisem na tom, kde a jak vaše první rande probíhalo?

On si to pamatuje určitě líp než já, protože je faktograf, já jsem spíš přes emoce.

S Janisem jste spolu třicet šest let. Chodíte občas ještě na rande, nebo už raději trávíte čas doma a nikam se vám nechce?

Náš život je jedno velké rande. Jsme rádi a opravdu si vážíme toho, že máme to štěstí a můžeme spolu nejenom žít, ale i pracovat. A když chce jeden z nás mít své soukromí a klid, druhý to chápe.

Jak vaše rande nejčastěji vypadají? Dáváte si skleničku vína, pouštíte filmy…?

Přesně tak, a pořád se na to těšíme. (smích) Vždycky si odpoledne řekneme, co budeme večer dělat, a domluvíme se, že si pustíme hezký film a dáme si skleničku. Tak přesně probíhají naše večery, když zrovna nekoncertuju se Čtyřmi tenory nebo nemám představení v divadle. Společně si vše užíváme.

Jaké jsou vaše plány na letošní Vánoce?

Budeme v Česku, jsem v tomto ohledu patriot a možná se mi splní i to, co si každý rok přeju, aby byly Vánoce bílé. Moc se těším, že po dlouhé době uvidím některé své známé, život se zklidní a budeme mít spolu hezký vánoční čas. Také si pustíme nějakou tu pohádku. Tři oříšky pro Popelku prostě musí být. (smích)

Máte tradice, které spolu každý rok dodržujete?

Žádné lití olova ani krájení jablíčka. A co se týče třeba zdobení stromku apod., máme to tak, že co kdo stihne, to udělá. (smích) Hlavní je, aby bylo vše v poklidu. Vánoce jsou o tom, abychom si společně užili drahocenný čas.