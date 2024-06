Do povědomí diváků se devětadvacetiletá Pavlína Lubojatzky zapsala jako „ubrečená“ finalistka soutěže MasterChef Česko 2020. Lidé na ni kvůli jejím výkyvům nálad nenechali nit suchou a ve finále prohrála souboj s Romanem Stašou. Od té doby ale prošla velkou proměnou. Nabyla zdravé sebevědomí, věnuje se vaření a ráda by jednou měla svůj kuchařský pořad.

V listopadu to budou čtyři roky, kdy jste ve finále MasterChefa skončila za Romanem Stašou. Po jak dlouhé době jste ve společnosti?

Myslím, že po třech letech. Už je to dlouho. Ale zrovna dnešní akce v optice Alensa je velice příjemná. Užívám si ji. Vše je úplně o něčem jiném než dřív. Jak člověk trochu zestárne a vyzraje, vnímá všechno úplně jinak. Už se dokážu lépe prezentovat a nemám takovou fobii z novinářů. (smích)

Po soutěži MasterChef vás mnoho lidí nevnímalo zrovna kladně. Kam jste od té doby došla? A splnila jste si vše, po čem jste toužila?

Mám dojem, že jsem došla dál, než kam jsem předpokládala, že dojdu. Ne že bych neměla další cíle, ale určitě to, že jsme s manželem sami vydali dvě kuchařky, je pro nás obrovská věc. Máme také poměrně úspěšný instagram s početnou fanouškovskou základnou, s níž nás to pořád nesmírně baví. Lidé podle našich receptů pečou a vaří, je hezké sledovat, když se jim to daří. Tohle jsou úžasné momenty. Teď si ale říkáme, kam se posuneme dál? Zatím víme jedno, že budeme zařizovat novou kuchyň, aby byla pro natáčení co nejvíce praktická, na to se moc těšíme a zbytek uvidíme.

Jste dál v kontaktu s lidmi ze soutěže?

Ano, s Romčou Stašou natáčíme Víkendové Snídaně, kde se vídáme. Bavíme se s Luckou Čižmárovou, s Viki, Berkym… S odstupem času se ukazuje, že je fajn se s někým potkat a popovídat si, protože v podstatě sdílíme velmi podobné věci.

Nepřišla za tu dobu další výrazná nabídka do určitého pořadu?

Přišla, ale zatím nebudu jmenovat, abych neměla potíže. Upřímně, nečekám na žádnou další reality show, i když třeba Survivor by byl určitě zajímavý. (smích) Manžel tvrdí, že bych tam asi nevydržela, ale já bych se hecla. Jinak čekám na nabídku na kuchařský pořad, abych mohla vařit a všechno know-how, které jsem za ty roky získala, mohla předávat dál. Zároveň jsem si ale zcela pokorně vědoma toho, že je stále co se učit, zlepšovat, a klidně si na ten pořad ještě pár let počkám. Na nic netlačím, a když se něco objeví, budu jenom ráda. Ještě víc na sobě zapracuju.

Cestujete v rámci získávání zkušeností i do zahraničí?

Ano, zrovna nedávno jsme podnikli road trip obytňákem po Itálii, což bylo super v tom, že jsme v každém městě něco zajímavého vyzkoušeli. Cestu jsme plánovali tak, abychom ochutnali všechny věci, které nás lákaly v jednotlivých italských oblastech, takže to bylo opravdu famózní a zjistili jsme, že se v Česku máme opravdu velice dobře. Máme tu skvělé restaurace, obzvlášť v Praze. Jinde jsem zatím neměla možnost moc ochutnat.



Kam se chystáte dál?

Do Kodaně, kde se teď otevřelo hodně nových bister a podniků. A pak bychom chtěli objet Berlín. Tam mají gastronomii také na hodně vysoké úrovni.