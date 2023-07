Pamatujete si ikonickou reklamu na minerální vodu, ve které modelka Hana Soukupová prochází hotelem v šatech z vody a místy je prakticky nahá? Na 57. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dostaly reálnou podobu. V rámci oslav 150 let od založení Mattoni je vytvořil známý návrhář Lukáš Macháček a předvedla je modelka Pavlína Němcová.

Měla jste možnost šaty s Lukášem konzultovat?

Byla to týmová práce. Na první schůzku přinesl Luky návrh, na kterém jsme se už dále podíleli všichni. Říkali jsme své názory, dávali hlavy dohromady a na mně teď vidíte finál.

Hanka je ve známé reklamě téměř odhalená. Varianta, že byste vynesla podobný model, hned od začátku padla?

Ano, mám soudnost. Je mi tolik, kolik mi je, myslím si, že určité věci se k ženě mého věku už nehodí.

Kdyby tedy šaty musely být odhalené, nabídku předvést je byste odmítla?

Určitě bych řekla, že v šatech nepůjdu. Jediná pozitivní věc na přibývajícím věku je to, že jsem se naučila říkat ne.

Stále máte nádhernou postavu. Pracujete na ní? Cvičíte?

Samozřejmě. To by v mém věku ani nešlo, abych se neudržovala v kondici. Kolem padesátky jsem úplně změnila jídelníček. Snažím se jíst co možná nejzdravěji. Ale není to nijak striktní, dopřávám si od každého něco, protože v mém věku není dobré mít ani takovou tu vychrtlou postavu. Vše má svá úskalí.

Jak konkrétně na sobě pracujete?

Začala jsem běhat, už deset let cvičím pilates, to také pomáhá k tvarování postavy… Člověk se musí o sebe s přibývajícím věkem více starat, jinak to nejde. (smích)

Změnila jste v souvislosti s věkem i styl oblékání?

Celý život razím stejnou cestu umírněnosti. Oblékám se stále minimalisticky, jednoduše… Má to své výhody, protože teď vytahuji ze šatníku věci, které v něm mám dvacet let. Naštěstí se do nich vejdu a stále jsou módní, nadčasové.



Co máte v plánu na zbytek léta?

Ještě úplně nevím, nechávám to vždy na poslední chvíli. Teď si dám určitě týden volna, budu jen tady v českých horách a pak uvidíme.