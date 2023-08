Naposledy rozvířila mediální vlny ohledně svých dětí v roce 2020, když přišla s vyjádřením, že si tajně přála, aby byl alespoň jeden ze synů homosexuál. Jinak se ale Pavlína Pořízková o svých milovaných potomcích příliš nebaví. Důvod je prostý. Jak vdova po frontmanovi skupiny The Cars Ricku Ocaskovi časopisu Story prozradila, ani Jonathan ani Oliver nejdou v jejích stopách a chce jim dopřát pohodový život bez zbytečného zájmu médií.

Pavlína Pořízková | Foto: Profimedia

V Česku ani v USA se o vašich synech Jonathanovi a Oliverovi příliš nepíše. Jde některý z nich vaší cestou?

Ne, kdepak! Ježišmarjá, vůbec. (smích) Starší syn je video game designer, navrhuje videohry, a mladší pracuje v oblasti informačních technologií. Je odborníkem na statistické a datové analýzy, aplikace v oblasti informatiky, programování a tak dále. Oba jsou velmi chytří, modeling je vůbec nezajímá.

Pavlína Pořízková v 80. letech na vrcholu kariéry:

Zdroj: Youtube

Ani muzika?

Muzice se věnují, ale klasické. Co dělají nebo dělali jejich rodiče, je vůbec nezajímá. (smích)

Zaujalo mě, co se tady psalo… Údajně jste tajně doufala, že jeden z vašich synů bude homosexuál. Je to pravda?

V češtině to zní strašlivě… homosexuál. Bylo to samozřejmě vyňaté z kontextu. Můj manžel měl dohromady šest synů a podle současných statistik je jeden ze šesti mužů na světě gay, takže byla možnost, že jeden z nich mohl být gay. A když jsem nad tím tak uvažovala, říkala jsem si, že bych pro něj byla tou nejlepší mámou na světě.

Na poslední společné dovolené se zesnulým manželem a oběma syny:

Kluci už jsou dospělí, neuvažovala jste vrátit se zpět do Čech?

Nikdy jsem nad tím moc neuvažovala. Do pádu komunismu to nepřicházelo v úvahu, protože jsem s rodiči de facto emigrovala, a potom, když jsem mohla, tak už jsem žila dlouho jinde. Občas si teď říkám, že bych chtěla byt v Praze nebo malý zámeček někde na vesnici, ale spíš jen ze sentimentu. Upřímně, nejsem si jistá, co bych tam dělala. Pokud bych si tedy vymyslela, co bych dělala, pak možná… Nikdy neřeknu ne.

Celý život se pohybujete v modelingovém prostředí. Na které období své kariéry nejraději vzpomínáte? Jestli je takové…

Asi na éru, kterou prožívám teď. Dělám něco, čemu věřím, což je reprezentování starších žen, a to nejen v modelingu, ale obecně. To mě baví.

Na obálce Sports Illustrated jste se poprvé objevila v roce 1984. Máte ji doma ještě schovanou?

Proč? Nejsem taková, že bych si schovávala své úspěchy nebo přišla domů a měla všude své portréty. Nemám schované prakticky žádné časopisy, na jejichž obálkách jsem byla.

Když jste začínala v modelingu, měla jste cíle, kterých jste chtěla dosáhnout? Pracovat s konkrétními návrháři, předvádět speciální modely…? Nebo jste spíš objevovala nový svět?

Mně bylo tehdy všechno docela jedno. Chtěla jsem si hlavně vydělat peníze, abych mohla dělat to, co opravdu miluji, což byly filmy, knížky, psaní… Na módu překvapivě moc nejsem, moc mě nezajímá. (smích)

Své zkušenosti jste předávala s kolegyní Tyrou Banks i v pořadu Amerika hledá topmodelku. Díly, kde jste v porotě, se vysílaly nedávno i u nás. Jak byste tuhle zkušenost zhodnotila?

Byla to sranda a velice lehká nenáročná práce. Hlavně tedy sranda. Pořád byl dělaný jako zábava pro lidi, nic jiného v tom nebylo.

Stále podle vás platí, že jsou Češky a Slovenky nejkrásnější ženy na světě?

Sice nerada generalizuji, ale je pravda, že když jdete v Česku nebo na Slovensku po ulici a díváte se kolem sebe, vidíte moc hezkých žen. Za život jsem hodně cestovala a to množství žen, které jsem viděla, mi tady připadá vyšší než kdekoli jinde. Anebo se třeba jen líbí mně, protože vypadají jako já. (smích) Nevím. Ten průměr je určitě nadstandardní.



Máte aktuálně sen, který si chcete splnit?

Mám jich tisíc! Chtěla bych si vyplnit vše, co jsem ještě nestihla. Mám před sebou, doufám, plno cestování, mám nového muže a chci s ním prožít spoustu krásných chvil, chci se třeba naučit hrát na harfu, je toho mnoho…

Jak váš partner Jeff Greenstein zvládá, že jste krásná, známá a úspěšná žena? Ne každý muž se s tím dokáže dobře popasovat…

Zvládá to naprosto s přehledem, jinak bychom spolu asi nemohli být. Můj partner pracoval celý život se známými lidmi, takže je na slávu a vše, co přináší, zvyklý. Umí se pohybovat v prostředí, ve kterém se pohybuji i já. A to, že si myslí, že jsem krásná, i když nemám make-up, vstávám ráno z postele, jsem celá napuchlá a mám červené oči, je úžasné. Tak se s ním cítím nejlíp.