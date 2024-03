Odchod svých dětí z domova nenesla Pavlína Wolfová lehce. „Brzy to budou tři roky, co truchlím a stále to není za mnou,“ prozradila pro časopis Story moderátorka. S dcerou si prošly během dospívání nelehkým obdobím. Dvacetiletá Matilda Bubeníková jejich vztah označila za místy „kostrbatý“. Řekla, co jí na mámě vadí a zároveň matce vysekla poklonu s tím, že ji obdivuje za to, jak zvládala její i bratrovu výchovu v období po náročném rozvodu.

Pavlína Wolfová s dcerou Matildou.Ta se jedenáct let se věnovala softballu. | Foto: se souhlasem Pavlíny Wolfové

Matilda stále studuje. Kdybyste mohly vytvořit nový školní předmět, který by obohatil vzdělávací systém, jaký by byl?

Pavlína: Vzájemná tolerance. To by byl zásadní předmět. Protože vztah mezi matkou a dcerou je kromě jiných kvalit postaven na poměrně velké dávce tolerance.

Matilda: S tím souhlasím. Kdyby se tolerance vyučovala, určitě by to vztahům pomohlo.

Jak vypadala tolerance v praxi u vás?

Matilda: Když jsem byla malá, byl náš vztah plynulý. Čím víc jsem se blížila pubertě, tím víc potíží jsme řešily. Řekla bych, že v jednu dobu byl náš vztah hodně kostrbatý.

Pavlína: Jako matka jsem momentálně s naším vztahem nejspokojenější. Dospěly jsme místy až do knižní verze toho, jak spolu jdou matka s dcerou městem, povídají si tajnosti, nakupují hezké oblečení a užívají společný čas.

Matilda: Nevím, jestli si to úplně nepřikresluješ. (smích) Ale asi máš pravdu.

Není to i tím, že Matilda už vylétla z hnízda?

Matilda: Je pravda, že když jsem se odstěhovala, hodně to našemu vztahu pomohlo. Ale musím říct, že kolem odchodu konflikty byly. Mámě se na začátku nelíbil. Možná proto, že jsem rozhodnutí neudělala ve správný moment. Postupem času to náš vztah posunulo jinam, správným směrem.

Pavlína: Četla jsem, že když děti odejdou z domu, rodič se dostává do stavu truchlení. V psychologické literatuře je popsáno, že truchlení musí v jeden moment skončit. Brzy uplynou tři roky, co truchlím a stále to není za mnou. Odchod dětí z domova je pro mě asi největší životní zátěž. Vím, že je třeba nechat je jít… Mohlo by jít o další předmět, který by se dal vyučovat. Za mě je tohle jedna z nejnáročnějších věcí v životě.

Syn Matouš studuje v Americe, Matilda se v osmnácti odstěhovala k příteli. Pavlíno, začala jste se věnovat svým aktivitám, na které dříve nebyl čas?

Pavlína: Jsem stále ve fázi truchlení! S ničím novým jsem nezačala.

Matilda: Ale ano! Chodí na jógu!

Pavlína: Noční jógu, která je na pomezí meditace a jógy, praktikuji proto, abych se zklidnila.

Matilda: Od doby, kdy jsme se s bráchou odstěhovali, máma víc cestuje. Občas ani nedá vědět, že je na víkend pryč a najednou od ní přijde fotka ze Španělska. Takže jsou věci, kterým se věnuje víc, než když jsme bydleli doma.

Matildo, máma moderuje diskusní pořad 360° na CNN Prima NEWS. Je něco, co na její práci obdivujete?

Matilda: Především fakt, že to dokáže dělat. Já jsem relativně stydlivá, vůbec si neumím představit, že bych něco takového dělala. Je hezké vidět, že je do práce zapálená. Všichni moji spolužáci jsou z ní nadšení. Je skvělá!

Vadí vám na její práci moderátorky něco?

Matilda: Upřímně… (smích) Nezvládám mámin tón hlasu, když s hosty pořadu mluví. Nějakým způsobem mi leze na nervy. Nedokážu ho poslouchat. (smích) Zřejmě je to tím, že je během rozhovorů tvrdá, což doma občas bývala. Asi proto mi tohle vadí. Ale v podcastu, který děláš, mi tvůj hlas nevadí. Tam jsi uvolněná, veselá, což mě baví.

Pavlína: Spisovatel, publicista a zahraniční redaktor CNN Prima NEWS Pavel Novotný mi v podcastu Padouch nebo hrdina vypráví příběhy osobností, které ovlivňují náš život. Je to moc fajn. Naplňuje mě to stejně jako práce moderátorky. Hodně mě to posunuje, vzdělává.

Má podle vás televize budoucnost?

Matilda: Do určité míry ano. Osobně doma televizi nemám. Když se chci na něco podívat, pustím si to na počítači. Postupem času se asi víc přesuneme na sociální sítě a streamingové platformy. Ale myslím, že „televizní“ kultura nevymizí nikdy.

Pavlína: Pracuji v CNN Prima NEWS a řekla bych, že jen televizí už nejsme. Jsme multiplatforma a v tom je budoucnost. Pracuji v oblasti informací. Ty budou k lidem proudit vždy. Ať se ten kanál bude jmenovat jakkoli. Říkat, jestli něco má nebo nemá budoucnost, se nám už vymstilo. O knihách jsme také takhle přemýšleli. A já si před pár dny jednu skvělou papírovou koupila.

O čem si spolu nejraději povídáte?

Matilda: Už dvacet let jezdíme na jedno místo do jižních Čech s partou různorodých lidí. V průběhu roku s nimi trávíme hodně času. O tom si dost povídáme. Řekla bych, že je to naše rozšířená rodina. Většinu dětství jsme žili jen ve třech. Já, máma a brácha Matouš. Tahle parta nás vzala za vlastní. Myslím, že ti nás pomohli vychovat.

Pavlína: Čímž se mnohé vysvětluje. (smích) Kromě toho se často bavíme i o politice, kam se svět vydal… U těchto témat máme generační spor. Jedna druhé nemůžeme rozumět, ale pracujeme na tom. A pak se bavíme o holčičích věcech.

Je pro vás máma inspirací?

Matilda: Mámu hrozně obdivuju v tom, že nás s bráchou zvládla vychovat. Myslím, že to pro ni nebylo vůbec jednoduché. Rozvod s tátou (podnikatel Jan Bubeník, pozn. red.) byl komplikovaný. Najednou jsme byli bezprizorní a máma podle mě úplně nevěděla, co dělat. Do toho můj nástup do první třídy… takže přišla spousta změn. Vše jsme společně ustáli.

Pavlína Wolfová s dcerou Matildou Bubeníkovou. Ta se věnuje studiu psychologie v anglickém jazyce na soukromé neuniverzitní vysoké škole.Zdroj: se souhlasem Pavlíny Wolfové

S bráchou se nám dostalo krásného dětství, hodně jsme se nasmáli. Zažili jsme i různá dobrodružství. Jedno léto jsme jezdili tři týdny po Česku a spali pod stanem. Jenom my tři a naši dva králíci. (smích) Máma zrovna neměla na to, aby nás vzala na dovolenou k moři. I tak jsme si to dokázali užít. Tohle obdivuju. Že vše zvládla sama.