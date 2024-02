Přestože třetí ročník soutěže Peče celá země přilákal historicky nejvyšší počet soutěžících a jeho sledovanost v počátcích trhala rekordy, divácký zájem postupně opadává. Lidé soutěž neustále srovnávají se slovenskou verzí, která měla dle mnohých větší šmrnc. Některým chybí bývalá porotkyně Mirka van Gils Slavíková, která byla podle nich vtipnější než Michaela Landová.

Soutěžící v letošní sérii pořadu Peče celá země. | Foto: se svolením České televize

„Hodně jsem se těšila, až se konečně začne vysílat další série, ale bohužel mě letos nenadchla. Když to srovnám s poslední sérií slovenské verze, tak ta byla krásná, dojímavá, fakt jsem se těšila na každý díl. Parádní porotkyně, a hlavně výborní moderátoři, co do toho dávají všechno,“ svěřuje se v komentáři na sociálních sítích jedna divačka. A další ji následují.

„Bohužel daleko slabší než slovenská verze. Bez energie, sympatičtí lidé, ale chybí humor, barvy…,“ ozývá se jeden z diváků.

Zatímco Josef Maršálek se u diváků těší oblibě, porotkyně Michaela Landová některým nesedí:

Zdroj: Youtube

Ne všichni jsou ale tak kritičtí, objevují se i pozitivní komentáře, které soutěžící přes sociální sítě povzbuzují. Jedno postesknutí se ovšem opakuje a týká se bývalé porotkyně Mirky van Gils Slavíkové. „Tato řada je opravdu skvostná, všichni moc šikovní, ale v porotě chybí Mirka. Je to ‚šoumenka‘. Stávající porotkyně je moc šikovná, sleduji Víkendové pečení, ale v těchto pořadech je jaksi ‚leklá ryba‘,“ nechal se slyšet jeden z příznivců soutěže.

Pořad je v plném proudu, aktuálně máme za sebou šestý díl, a většina sledujících má již svého favorita. Patří mezi ně i moderátorka pořadu, herečka Tereza Bebarová, která České televizi dokonce přiznala, že jich má více. „Ano, favorita mám a není jen jeden. Vždy všechny pozoruji a vnímám, jací jsou. Často se nedokážu ubránit tomu, aby mě jejich lidské osudy nezasáhly,“ uvedla.

Vnímání změn

Tereza se vyjádřila i k proměnám, které se odehrávají v rámci natáčení pořadu, a to od jeho první řady. „Změnilo se toho hodně i pro mě samotnou. První řadu Peče celá země jsem natáčela se čtyřměsíčním miminkem a pamatuji si jen určité fragmenty. Snažila jsem se najít rovnováhu mezi prací a kojením,“ zavzpomínala moderátorka pro Českou televizi s tím, že zpětně si uvědomuje, jak si celý obsah natáčení v té době nemohla užít tak, jak si ho užívala nyní.

Moderátor Peče celá země Václav Kopta: Pro soutěžící jsme jako kamarádi

„Ačkoli má formát pořadu daná pravidla a postup, který se dodržuje, dává mně i Václavovi obrovský prostor pro improvizaci. Můžeme se vyřádit v úvodech nebo při rozhovorech se soutěžícími,“ uvedla dále nadšeně.

Soutěžící jsou podle jejích slov tentokrát mimořádně komunikativní, což je pro moderátory požehnáním.

Václavova sladká bitva

I druhý z moderátorů Václav Kopta prožívá během natáčení pořadu jistý boj. A vede si obdivuhodně. Jako evidovaný prediabetik si totiž musí dávat pozor na hladinu cukru v krvi. Cukrovka u něho naplno naštěstí nepropukla, a aby tomu předešel, nesmí nezřízeně mlsat. A to při natáčení takového formátu znamená vnitřní sebekontrolu.

Miluje zlato, nesnáší záviny. Vojtovi v Peče celá země fandí rodina i cizí lidé

„Peče celá země je pro mě pořad svůdný prostředím, protože soutěžící i všichni lidé v technických složkách péct prostě umějí. Obyčejný koláč udělají tak, že se člověku točí hlava. Já se ale musím držet zkrátka. A většinou se udržím,“ řekl s povzdechem Kopta na tiskové konferenci a dodal: „Jsem více hypochondr než sladkomil.“ Lékařka herce upozornila, že si trochu zahrává s ohněm.

Nicméně on si rozhodně nechce píchat inzulín, takže? „Když něco zbude, vezmu to holkám domů a sám se tím raději víc nezabývám,“ vysvětlil s pousmáním.

Moderní doba

I přes zdravotní hendikep si herec občas přijde na své. Soutěžící totiž začínají být stále odvážnější v inovacích a zařazují do repertoáru i zdravější varianty zákusků. „To je zajímavé. Setkáváme se potřetí a pořadem prošla škála generací soutěžících. Je pozitivní zjistit, že mladší účastníci jsou méně konzervativní a mají daleko vytříbenější vztah ke zdravému stravování, jsou třeba orientovaní na alternativy bílého cukru. Sladí stévií, třtinovým cukrem i medem,“ popsali porotci soutěže.

Porota ani moderátoři to nemají lehké:

Současně zmínili, že je znát ústup od těžkých máslových krémů, které způsobovaly bezesné noci. A také doufají, že pro diváky je toto snad i vodítkem, jak se posunout od „kynutých“ tradic k moderní lehké kuchyni. Což je pozitivum.

Skvělí soutěžící

Oba moderátoři svorně míní, že tentokrát mezi účastníky nepanuje drsná rivalita a více než v předchozích dílech si pomáhají. Pozná se, zda soutěžící taktizují nebo hrají divadélko? „To souvisí s inteligencí. Když jsou chytří a mazaní, jsou informovaní a moc dobře vědí, co se po nich chce. Ti důvtipní dokonce netaktizují prvoplánově,“ naznačil psychologické tahy účastníků Kopta, který už pozná, zda na porotu i moderátorskou dvojici hrají divadlo.

Od StarDance zpět k pečení? Josef Maršálek lenošit nebude, opět si i zatrsá

Z účastníků třetí řady má nejen on skvělý pocit. Už proto, že kombinují onu zkušenost z předchozích řad s vysokou mírou empatie, zdravého rozumu, mazanosti a ambicí, které nejsou okaté. „Nejsou protivní tím, že chtějí vyhrát za každou cenu. Úžasně kooperují,“ popsal.

Bude se pomáhat…

Kdy? Ve speciálním jedenáctém charitativním dílu. Zde budou diváci svědky toho, jak se slavné osobnosti vypořádají s nástrahami kuchyně, aby podpořily organizaci Pomozte dětem. Péct pro Kuře přijdou třeba Jitka Čvančarová, Bára Poláková či Martin Písařík. Poslední jmenovaný v kuchyni netráví mnoho času a pečení není jeho parketa. Jitku toho v kuchyni už moc nepřekvapí, i tak se však něčemu přiučila.

Jitka Čvančarová se výzvě v kuchyni postavila statečněZdroj: se svolením České televize

„V kuchyni trávím dost času, velmi mi záleží na tom, aby děti jedly kvalitně. Důležitý je pro mě původ potravin a zdravá příprava. Nejíme moc sladké, protože nám nechutná. Spíš tedy vařím než peču. A pokud peču, raději něco slaného, milujeme quiche a různé slané koláče. Vrhnu-li se na moučníky, používám alternativní mouky a sladím většinou jen ovocem. Klasický bílý cukr u nás v kuchyni není,“ naznačila Čvančarová, která ráda vaří intuitivně. Nečte pečlivě recepty, případně si je upravuje podle sebe a suroviny neváží. Většinou jí to vychází, ale v Peče celá země se jí vážit vyplatilo.

Profíci i doma

Tereza s Václavem se během natáčení pořadů naučili mnohé. Tereza má například od první řady doma kvásek, který pojmenovala Evžen. Ubytovala ho v ledničce a každý týden díky němu upeče chleba. Václav sice pečení nepodlehl, zato jeho holky ho milují, protože jim domů nosí dobroty, které sám jíst nemůže.