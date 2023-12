Film plný magie a fantazie Perinbaba a dva světy vznikal řadu let. Slavný tvůrce režisér Juraj Jakubisko ho stihl dokončit. Ale jeho uvedení do kin se už nedočkal… Premiéry se nedožily i další hvězdy, přičemž herečka hlavní role paradoxně digitálně ožila.

Juraj Jakubisko je jedním z posledních mohykánů Československé nové vlny a tvůrce mezinárodního významu, o němž se učí studenti filmových fakult po celém světě. Známý je i obdiv Federica Felliniho k jeho filmům. | Foto: Profimedia/Michal Protivansky/CNC

Perinbaba a dva světy je pokračováním kultovní pohádky Perinbaba. Na Slovensku se z ní stala vánoční klasika srovnatelná s našimi Třemi oříšky pro Popelku. Svou premiéru měla Perinbaba na prestižním filmovém festivalu v Benátkách v roce 1985.

„Po celou tu dobu jsem dostával od diváků dopisy, abych natočil pokračování. Dlouho jsem váhal. Po třiceti letech jsem se rozhodl natočit pokračování s jiným příběhem, s jinými hrdiny,“ vysvětloval ještě začátkem letošního roku vznik nové pohádky Juraj Jakubisko. Ač se uznávaný režisér na premiéru pohádky velmi těšil, osud mu ji na filmovém plátně spatři nedopřál. Zemřel letos v březnu. Na slavnostní premiéře ho bude zastupovat manželka Deana Jakubisková-Horvathová. Ta za filmem stojí coby producentka.

Do kin Perinbaba vstupuje 7. prosince. Nalaďte se na premiéru trailerem:

Životní milník

Perinbaba lemuje Jakubiskův osobní život. A to až osudovým způsobem. Rok 1985 pro něj byl opravdu významný. Uvedl na svět jeden ze svých nejslavnějších filmů a oženil se s herečkou, tehdy Deanou Horvathovou. „Nevypadalo to tak, ale s přibývajícími měsíci se rok 1985 osudovým skutečně stal. Vždyť Deana je mojí ženou už skoro čtyřicet let. Náš život pod peřinou začal s Perinbabou,“ prozradil před několika měsíci režisér.

Jeho manželka a zároveň producentka snímku svého chotě doplnila. „Vzali jsme se, narodil se nám syn, což je nejkrásnější zázrak. A kromě toho dal Juraj světu i Perinbabu. Je zvláštní, když se tak významné osobní i pracovní události protnou,“ mínila Deana Jakubisková-Horvathová.

Perinbaba zbourala oponu

V roce 1985 se v komunistickém Československu odehrála neobvyklá událost. Režisér Jakubisko usiloval o obsazení italské herečky Giulietty Masiny do svého filmu. Ač čelil politickým a byrokratickým překážkám, nakonec se mu renomovanou herečku, manželku a múzu Federica Felliniho, podařilo získat.

Celosvětově uznávaný italský režisér Fellini Jakubiskovo dílo obdivoval a prohlásil: „V Jakubiskových filmech se vše iracionální, zázračné a pohádkové zdá být přirozené jako sám život. Ne všichni máme jeho oči, které by nám umožnily vidět v každodenním životě to nečekané a fantastické.“

Digitální návrat

Když se slovenský režisér po letech rozhodl, že pokračování Perinbaby natočí, stál před problémem. Italská hvězda a hlavní hrdinka pohádky, Giulietta Masina, zemřela roku 1994. Přeobsadit ji v ikonické roli nepřipadalo v úvahu. Filmový mág Jakubisko si poradil. Využil nejnovější technologie, filmové efekty a Giuliettu na plátno vrátil. „Nemohl jsem si představit, že by Perinbabu hrála jiná herečka. Naštěstí mi současné technologie umožnily tuto situaci vyřešit,“ vyjádřil se s nadšením režisér.

Natáčení Perinbaby odstartovalo už v roce 2017. Jednu z rolí svěřil Juraj Jakubisko také Danielu Nekonečnému. Ani on se premiéry nedožil. Zemřel dva roky po natáčení, v roce 2019. Jedná se o jeho poslední film.

Do role potulného kouzelníka a komedianta vnesl Daniel Nekonečný svůj nezaměnitelný styl i energii.Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Legenda Meky

Pohádka je spojena nejen s Jakubiskem, ale i s hudební legendou Mekym Žbirkou, který zemřel před dvěma lety. V roce 2020 pro tento film napsal píseň s názvem Slovenská. „Jsem velký fanoušek Juraje Jakubiska,“ prohlásil Meky před třemi roky. „Jeho tvorbu jsem sledoval odjakživa a vážil si našeho přátelství. Teď mi ukázal nadpozemské záběry z nové pohádky a zeptal se, zda bych k filmu nenapsal skladbu. Tyto dvě věci se spojily a inspirovaly mě ke skladbě Slovenská,“ říkal muzikant k videoklipu.

Klip Slovenská má na YouTube přes tři miliony zhlédnutí.

Film Perinbaba a dva světy spojil osudy umělců, kteří již nejsou mezi námi… Pro Jakubiska to byl poslední film, pro Žbirku poslední píseň. Tento projekt symbolicky uzavírá jejich umělecké cesty, přináší divákům spojení Jakubiskovy vizuální magie a Mekyho hudebního talentu.