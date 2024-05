Petr Janda: Smrt syna a první manželky nejde vrátit. Naštěstí mám jiné radosti

Hudebníkovi Petru Jandovi bylo letos v květnu dvaaosmdesát let, přesto vstoupil do kin dokument, jenž měl být původně poctou k jeho osmdesátinám. Snímek Django je i oslavou šedesátého výročí kapely Olympic na hudební scéně. Muzikant nás nechal maličko nahlédnou do zákulisí natáčení…

Petr Janda s dcerami | Foto: se svolením Petra Jandy