Syn Tom a dvě vnoučata

Camilla je matkou sedmačtyřicetiletého Thomase Parkera Bowlese. Ten se po ukončení studií zamiloval do psaní o jídle a jako inspiraci pro svou kariéru uvedl kuchařské dovednosti a recepty své matky. Tom působí jako food kritik v The Mail on Sunday, přispívá do časopisů Esquire či Harpers Bazaar, vydal sedm kuchařských knih a v roce 2010 získal cenu Guild of Food Writers za texty o britském jídle.

Co se Tomova rodinného života týče, v roce 2000 začal chodit se Sarou Buysovou, se kterou se seznámil díky práci. O pět let později se vzali a mají spolu dvě děti, čtrnáctiletou Lolu a dvanáctiletého Fredericka. Se Sarou se však v roce 2018 rozvedl. Poté, co mu jeho nová přítelkyně zemřela na rakovinu, se na veřejnosti objevuje sám. K manželovi své matky má Tom Parker Bowles velmi blízký vztah. Kromě toho, že je Karel III. jeho nevlastním otcem, je také jeho kmotrem.

Dcera Laura Lopesová a tři vnoučata

Čtyřiačtyřicetiletá Laura Lopes je mladším dítětem Camilly a žije soukromějším životem než její starší bratr. Je spoluzakladatelkou londýnské galerie výtvarného umění Eleven a jejím mužem je Harry Lopes, bývalý model značky Calvin Klein, který se už dlouho živí jako účetní. Pár má tři děti. Prvorozená dcera Eliza se narodila v roce 2008 a v roce 2011 šla za družičku na svatbě Williama a Kate. Laura a Harry mají také dvojčata Guse a Louise, která se narodila v roce 2009. O tom, že jsou rodinné vztahy mezi Camillinými dětmi a královským palácem zalité sluncem, svědčí fakt, že se svatby Camilliny dcery Laury a novomanžela Harryho v roce 2006 účastnili také princové William a Harry.

S přibývajícími dětmi a svatbami se královská rodina rozrůstá o nové členy. Nyní to jsou příbuzní Camilly.

Královské tituly pro Camilliny potomky?

Na otázku, zda se děti královny manželky mohou dostat k titulům, známe odpověď. Ne. Protože sama Camilla je majitelkou titulů jen díky svému muži, králi Karlovi III. Z toho důvodu na její děti žádný titul přejít nemůže. Přestože děti královny Camilly jsou a nyní budou o to víc na očích veřejnosti, je nepravděpodobné, že by měly teď či v budoucnu nějaké královské výsady. Navíc se Laura i Tom otevřeně vyjádřili v tom smyslu, že se součástí královské rodiny být necítí.

V roce 2019 řekl Tom v pořadu Good Morning Britain: „Abych byl upřímný, já a moje sestra nejsme tak docela součástí královské rodiny. Moje matka se do ní přivdala, ta její součástí je. My jsme sice její děti, ale v tomto ohledu jsme na vedlejší koleji.“ Vzhledem k tomu, že Camilla je od roku 1500 teprve třetí britskou královnou chotí, neexistuje žádný historický precedens, kdy by nevlastní děti panovníka byly vychovávány v hodnostech nebo přebíraly povinnosti.

K této problematice se nedávno vyjádřila i profesorka Judith Rowbothová, hostující profesorka na Plymouthské univerzitě, která je odbornicí na královské záležitosti. „Je možné, že se s Camillinými potomky budeme nyní vídat častěji. Pravděpodobně ale zůstanou v pozadí. Nevidím důvod, proč měnit zajeté pořádky, i když je jejich matka nyní královnou konzulkou. Kdyby opravdu chtěli a tlačili na to, mohli by přesvědčit nynějšího krále Karla III., aby nad jejich tituly přemýšlel, ale to je to poslední, co by chtěli. Podle mého o to nemá zájem ani jeden z nich,“ vysvětlila profesorka Rowbothová a dodala, že je ale téměř jistě budeme vídat na akcích, jakými jsou korunovace a podobně. Rozhodně ale ne v oficiálních funkcích.

Na to samé téma se rozhovořil i Thomas Mace-Archer Mills, zakladatel Britské monarchistické společnosti. S novináři hovořil o tom, zda se nyní, když je jejich matka královnou konzulkou, Tom a Laura ujmou královských povinností. I podle něj je to však nepravděpodobné. „Rozhodně se velmi opatrně rozlišuje, kdo je uvnitř a kdo je mimo, i když jsou jedna rodina. Protože není správné, aby se děti královy manželky, které nejsou zplozeny králem, podílely na chodu monarchie. Možná budou zváni na různé akce, když se teď jejich matka stala královnou chotí. Rozhodně ale nebudou reprezentovat britskou korunu.“

Smíšené větvi krále Karla III., jak někdy Britové královskou rodinu nazývají, se nedá upřít, že je i přes na první pohled zkostnatělý aparát rozhodně moderní. Když se tehdejší princ z Walesu v roce 2005 oženil s Camillou Parker Bowlesovou, stal se nevlastním otcem dvou dětí z jejího prvního manželství s Andrewem Parker Bowlesem a ona se stala nevlastní matkou princů Harryho a Williama.

Sestra královny Camilly

Sonia Annabel Elliotová je mladší sestrou královny konzulky, matkou tří dětí a studovala výtvarné umění v italské Florencii. Je uznávanou návrhářkou interiérů a obchodnicí se starožitnostmi. V roce 2014 označil deník Daily Telegraph Annabel Elliot za pátou nejvlivnější interiérovou designérku v Británii. Proto není náhodou, že Camillina sestra pracovala v řadě královských rezidencí, a to nejen v Británii, ale i v zahraničí. Sestry spolu vycházejí velmi dobře. Nedávno si vyrazily na slavnostní předávání cen Booker Prize v Londýně.

Milovaný bratr tragicky zemřel

Nejmladší sourozenec královny Camilly Mark Shand byl zapáleným ochráncem přírody. Na svém kontě měl čtyři cestopisy a jako ochránce přírody BBC se objevil v dokumentech souvisejících s jeho cestami, z nichž většina byla zaměřena na přežití slonů. Jeho kniha Travels on My Elephant se stala bestsellerem a v roce 1992 získala cenu Travel Writer of the Year na British Book Awards.

Do jeho života však zasáhla náhoda, která skončila tragédií. Mark v dubnu roku 2014 oslavoval ukončení kampaně na získání finančních prostředků pro svou charitativní organizaci na ochranu přírody, když brzy ráno při návratu do hotelu upadl a poranil si hlavu tak nešťastně, že v nemocnici zraněním podlehl. Tehdejší princ z Walesu a vévodkyně z Cornwallu byli smrtí Marka naprosto zdrceni.

O pár měsíců později se pak Camilla dojemně o bratrově vášni pro slony rozpovídala a prozradila, že jeho celoživotní láska začala v roce 1988 při jeho návštěvě Indie, kde zachránil sloní samici jménem Tara. „Říká se, že sloni nikdy nezapomínají. Tara na něj nikdy nezapomněla a my také nezapomeneme…“