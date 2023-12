Petr Fiala: Spoléhejte na sebe, Mesiáš nepřijde. Nejlepší je zemřít na pódiu

„Našimi vzory jsou hudebníci, kteří zemřeli na pódiu, to je nejlepší. Třeba takový Milan Lasica, počkal si na dvojitý aplaus a pak spořádaně umřel na místě, kde to měl asi nejvíce rád. Co chcete více.“ To jsou slova Petra Fialy, známého české muzikanta a lídra kapely Mňága a Ždorp. Petr Fiala byl hostem videocastu Deník s nadhledem.

Petr Fiala, lídr kapely Mňága a Žďorp, v Deníku s nadhledem | Video: Deník/David Karola