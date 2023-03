Kvůli své profesi je už skoro více doma v Americe než v rodných Čechách. Režisér a producent Petr Jákl, kterého za pár měsíců čekají padesátiny, prozradil, jak se dá v zámoří uspět s filmem a s kým aktuálně natáčí.

Petr Jákl | Foto: se svolením Petra Jákla / Bioscop

Máte na svědomí momentálně nejdražší český projekt za skoro půl miliardy korun - velkofilm Jan Žižka. Jak se mu půl roku od premiéry daří?

Jsem s ním moc spokojený. Aktuálně běží po celém světě, už je na různých streamovacích platformách, jako je Netflix, a vede si fantasticky. Tyto platformy fungují skvěle, takže jsem nadšený.

Překonal vaše očekávání?

Snažil jsem se očekávání nemít, ale moc mile mě potěšil. Bodoval i u českých diváků, což mne docela překvapilo. Když si totiž český divák vezme do hlavy, že film o něčem bude, třeba o husitských válkách, pak přijde do kina a on není o husitských válkách, hned řekne: byl debilní. Mnoho lidí podobným způsobem reagovalo. Ale byli i tací, kteří neměli žádná očekávání, nechali se příběhem vést a od těch mám moc pozitivních reakcí. Viděli film i několikrát a píšou, že je hodně emotivní, což mě těší.

Jan Žižka (2022) oficiální trailer:

Zdroj: Youtube

Jana Žižku jste nosil v hlavě deset let. Máte další podobný projekt?Mám hodně dlouho v hlavě věci, které se týkají přírody a udržitelnosti, tohle mě moc baví. Hodně sleduji dokumenty s Leonardem DiCapriem. Baví mě dělat něco, co má smysl a přidanou hodnotu. Janem Žižkou se mi v Americe otevřela spousta možností. Je toho hodně, co teď dělám. Produkuju tam asi deset filmů, dalších zhruba čtyřicet je připravených a všechny za sebou mají velké hvězdy.

Je to dnes pro úspěch filmu důležité?

Ano, když chce člověk v Americe dělat filmový byznys, musí mít na své straně velké hvězdy, aby se mu film dobře prodával. Pokud to tedy není nízkorozpočtová žánrovka typu hororu. Já tam teď aktuálně plánuji hodně věcí s Anthonym Hopkinsem, film s Glenem Powellem, což je herec z Top Gunu 2. Dokončuji film s Morganem Freemanem, teď šel ven film s Robertem De Nirem a Johnem Malkovichem, dokončuje se film s Russellem Crowem, plánujeme film s Georgem Clooneym, je toho dost.

Jan Žižka dorazil do českých kin. Jáklova středověká romance budí emoce

Zkusíte pro svůj projekt o přírodě oslovit Leonarda DiCapria? Nebo jste to už dokonce udělal?

On je velmi specifický herec, hodně se orientuje na věci, které ho zajímají jako právě příroda. Mám jeden projekt, který by mu velmi slušel. S ním je to ovšem těžké, protože pracuje jen s určitými lidmi, jak s režiséry, tak producenty. Ale nějaká cesta tam přece jen je. Má stejného manažera jako režisér Scorsese a já s producenty od Scorseseho dělal dva filmy. Jeden s Al Pacinem V pasti zrady a druhý s De Nirem a Malkovichem. Vyloučeno tedy není nic.

Stále jen pracujete, nebo umíte i odpočívat?

Minulý týden jsem se vrátil z Ameriky, kde jsem něco natáčel. Ještě nemůžu prozradit co. A potom jsem byl týden na rybách v Miami, kde jsem si odpočinul. Teď tam zase letím zpátky a čeká nás rodinná dovolená. Chci být co nejvíce s dětmi a je mi jedno kde.

Jak kromě chytání ryb dobíjíte energii?

Jsem už pět let vegan, což mi vyhovuje a cítím se tak dobře. Občas tělu dodám nějaké vitamíny. Z doplňků stravy využívám proteiny na rostlinné bázi. Zkouším, co mi kde sedí. Také mám rád stévii, která mi sice chuťově moc nelahodí, ale jinak je dobrá.