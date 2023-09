Příští rok oslaví pětašedesáté narozeniny, a nejenže to Petrovi Kotvaldovi stále dobře zpívá, ale vypadá to, že mu s přibývajícím věkem vrásky spíš ubývají, než přibývají. Na finále soutěže krásy Muž roku, kde vystoupil, prozradil, jak o sebe pečuje.

Petr Kotvald | Foto: se svolením Davida Novotného / Muž roku

Prozradíte, co nebo kdo stojí za vaší mladistvou vizáží?

Prozradím. (smích) Stojí za ní kadeřník Franta Brabec z Fellini a také stylista Dušan Chrástek, jejichž služby využívám. Propůjčuji jim své tělo, které po fyzické stránce, doufám, ještě něco vydrží a nestane se nic nečekaného, co by mi zhatilo tu příjemnou cestu, po které nyní jdu. Musím říct, že letošek si moc užívám. Mám až do konce září hodně vystoupení a moc mě baví. Vím, a věděl jsem celý život, že chci zpívat, a čas strávený na jevišti je pro mě největší odměnou. Když k tomu máte doma pohodu a rodina vás podporuje, je to příjemné.

Když jste začínal, jaké jste měl představy? Kam jste to chtěl dotáhnout?

Rozhodně jsem si nemyslel, že začnu zpívat a zpěv mi vydrží do konce života. I když jsem si to samozřejmě moc přál. Ale nenapadlo mě, že si tady s vámi budu v roce 2023 povídat, a ještě bude někoho zajímat, co na jevišti dělám. Tohle je pro mě velká odměna.

A ty představy?

Lákala mě třeba pařížská Olympia, ale francouzsky neumím, tak to už se mi asi nepovede. (smích) Jedině že bych si ji pronajal, což by byla asi strašná raketa a vůbec nevím, zda bych tam dostal fandy z Česka, abych si ten sen splnil. (smích) Ale jinak jsem pár míst v životě navštívil a viděl a po pravdě jsem rád, že můžu pořád dělat, co jsem si jako kluk vysnil.

Už žádná další přání tedy nemáte?

Čím jste starší, tím ze svých představ ubíráte a udělá vám radost třeba jen fakt, že je to profesionální a že to funguje. A nedělám věci, které mě nebaví. Před lety jsem si to tak stanovil a dodržuji to. Možná jsem míň vidět, ale nedělám věci, které nechci. Kdybych je dělal, měl bych morální kocovinu, což není rozhodně příjemné. Myslím, že tu nemám zapotřebí.

Zmínil jste Paříž, nikdy vás nelákalo zkusit prorazit v zahraničí?

Dřív byla jiná doba, nebylo to úplně snadné. Dnes se mladí můžou z minuty na minutu rozhodnout a můžou tohle jít zkusit. U nás v republice je víc lidí, kteří by mohli fungovat v zahraničí.

Takto vypadal Petr Kotvald před dvaceti lety, snímek je z března 2003:

Petr KotvaldZdroj: Profimedia

Koho tím máte na mysli?

Baví mě sledovat nastupující pěveckou generaci, jako je Lenny, Albert Černý, Mikolas Josef… To jsou lidi nesmírně talentovaní, jazykově vybavení a hlavně skvělí muzikanti. Může se jistě povést dílčí úspěch, ale ten trh je tak obrovský… Nikdy se ale nemá říkat nikdy, možné je všechno. Já už prorazit v zahraničí asi nestihnu, ale moc to přeji všem, kteří jsou třeba na začátku a jsou šikovní, protože ta možnost určitě je.