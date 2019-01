Petr Koukal: Byl na hraně svého života. K nemoci se ale postavil čelem

Letos v září kromě povinné školní docházky odstartoval i neziskový projekt Škola průserů, který mění úhel pohledu na náročné životní situace. V pořadu se vystřídá hned několik známých a inspirujících osobností z různých odvětví. Ti všichni se s vámi podělí o nejnáročnější situace ze svých životů ale taky o to, jak se z nich dostali a co si z toho vzali dál do života.

Petr Koukal, trojnásobný olympionik, měl tu čest v roce 2012 nést českou vlajku na LOH v Londýně. | Foto: archiv

„Nejtěžší bylo spolknout svoje ego a přijmout plnou zodpovědnost.“ Říka dnes pokorně Petr Koukal, který zvládl po rakovině varlat vybojovat účast ještě na dvou dalších olympiádách. Sledujte ve videu nový díl pořadu Škola průserů.



Z naprostého vrcholu sportovní kariéry spadl na dno a skončil až na hraně svého života. Jeho vůle ho ale nenechala dole a on si byl jistý, že jednou bude zase zdravý hrát na badmintonovém kurtu. To také dokázal. A dnes díky svému příběhu a nadačnímu fondu STK Pro chlapy šíří osvětu starosti o vlastní zdraví.



„Petrův příběh je určitě o jedné z nejtěžších životních zkoušek vůbec. On ji ale zvládl a vyšel z ní jako pokorný vítěz. Myslím si, že podobné příběhy, kde jde o zdraví, strach, sílu a pokoru jsou silnější než běžný osobní rozvoj. Ve Škole průserů se snažíme jít až na dřeň a přinést lidem čistou inspiraci, že jsou silnější než si vůbec myslí.“ říká Marek Šarbort moderátor a autor pořadu Škola průserů. Podívejte se na příběh Petra Koukala: Standardní osobní rozvoj? Ne. Tohle jsou autentické příběhy, které vás posunou Přečíst článek ›

