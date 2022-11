„Lidi mě tehdy hejtovali, že to byl playback… Nebyl to playback! Dodnes to tam je,“ prohlásil Petr Rychlý a ukázal si na na hrdlo. „Najděte mi k tomu základ a já to tady Leoškovi střihnu,“ řekl a skutečně kus písně odzpíval. Ukázalo se, že text zná dodnes zpaměti a imitování modly českého folku Honzy Nedvěda stále zvládá na jedničku. Kdyby ho posluchači uprostřed refrénu nerozesmáli, zřejmě byl „dal“ píseň celou.