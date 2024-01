Zpěvačka Petra Černocká a její dcera Barbora Vaculíková mají nádherný vztah. Ačkoliv i ten jejich prošel fází rebelie, s věkem se stále více upevňoval. Jak prozradily v časopisu Story, teď se obě snaží vymyslet, jak společně trávit ještě víc času. Třeba pracovně. Talentů mají v rodině víc.

Matka a dcera: Petra Černocká a Bára Vaculíková | Foto: se souhlasem Petry Černocké a Báry Vaculíkové

Co byste si letos chtěly splnit a máte rády nové začátky?

Petra: Já už ani ne. Mně stačí, že všechno klape ve starých dobrých kolejích. Ovšem „umělecká“ výzva potěší. Třeba teď bych měla mít svůj vlastní rozhlasový pořad. Bára vám potvrdí, že ráda bavím a poučuji. Navíc budu mít příležitost posluchačům pouštět písničky, které se mi líbí. Snad to vyjde. Chtěla bych také, abychom letos častěji našly čas vystupovat spolu s Bárou a mým manželem, kytaristou Jirkou. (hudebník Jiří Pracný pozn. red.) Zjistili jsme, že nám to v trojhlasech hezky ladí. A cestou v autě si budeme moct pokecat víc než po telefonu.

Podívejte se na společnou píseňy Báry Vaculíkové, Petry Černocké a její vnučky Coco:

Barbora: Já taky spíš ne, ale většinou si je nakonec užiju. Ale teprve když už jsem před ně postavená. Loni ke mně přišla spousta nových výzev. Několikrát jsem moderovala akci, pronikla poprvé v životě do dabingu a uváděla na ČT D pořad Múzárium. Společně s naší Coco. Úžasná zkušenost! Dostaly jsme dvě stě stran scénáře se spoustou hereckých akcí, které nám na tělo napsala kamarádka Zora Jandová. Myslela jsem, že to ani není možné se naučit. A byla jsem na sebe i Coco pyšná, že jsme to se ctí společně zvládly.

Kdybych si měla něco pro sebe přát, chtěla bych letos víc cestovat. Klidně s tebou, mami. Ale realita je, že na jaře vydávám druhou sólovou desku jako Diva Baara a čeká mě hodně práce. Dokončit natáčení, focení, videoklipy, ale i financování a spousta organizační práce s turné k desce. Bohužel jsem tak šikovná, že si skoro vše dělám sama. Takže pojedu leda do Paďous, možná na chvíli do naší holešovické sauny a bazénu.

Petra Černocká a její dcera Bára VaculíkováZdroj: Se souhlsem Petry Černocké a Báry Vaculíkové

Jste muzikální rodina, zpíváte si doma často?

Petra: Možná to je pracovní úraz, ale já doma nezpívám. Zubař taky rodině nekontroluje chrup.

Barbora: U nás se zpívá taky o dost míň, než bych si přála, zpívá si vlastně jen Coco. Zato prakticky neustále. Chodí po domácnosti se sluchátky a zpívá jednu písničku za druhou. Vůbec nechápu, jak si anglické texty může pamatovat. A nejsou to jenom nejnovější hity, občas vybalí i celý text starší písničky třeba od Abby. Holt jiná generace.

Roste vám další následnice rodové profese, vypadá to, že ji inspiruje hodně babička…

Petra: Ráda bych tomu věřila, ale rozhodně největší vliv má vždy maminka a tatínek. Třeba to, že Coco chodí do Dismanova dětského souboru, byl jejich skvělý nápad.

Barbora: Máma nás inspiruje všechny. Svojí lehkostí, humorem a velkorysostí. Přitáhla do naší linie umění. I když můj táta začínal jako bigbítový zpěvák, což se málo ví. A pratetička Světla roznášela v hospodě půllitry a u toho zpívala árie. Coco začala loni chodit na osmiletý hudební gympl a seznamuje se tam s operním zpěvem.

Trochu pochybujeme, že z ní operní pěvkyně bude. Táhne ji to spíš k divadlu a dabingu. Pravda je, že máma má taky původně vystudovaný operní zpěv… Ale jak to s Coco bude, se teprve uvidí. Chtěla by být psycholožkou.

Čím Coco inspiruje maminku?

Barbora: Schopností zklidňování vyhrocených situací. Špatně nese, když se doma trochu hádáme, což není často… Ale naučila se velmi dospěle do těchto situací vstupovat a pěkně nás usadit. Dělá nám takovou mediátorku. Právě schopnost řešení konfliktů ji přivedla na myšlenku stát se psycholožkou.

Báro, jak moc jste vnímala slávu své matky a jak doznívá na další generaci?

Barbora: Myslím, že jsem si tohle uvědomila v první třídě. Přišla ke mně spolužačka a řekla: „Jé, ty jsi dcera Saxany… Tak to já budu tvoje nejlepší kamarádka.“ Tehdy jsem si uvědomila, že jsem asi trošku v jiné situaci než ostatní děti. Sláva znamená, že někam přijdete a nejste anonymní. Hodí se to třeba u doktorky, ale v nových kolektivech to většinou žádná velká výhoda není. Může to být i naopak.

Máma o sobě říká, že je slavná tak akorát. Nijak ji to neomezuje. Jezdí ráda metrem a občas jí někdo složí kompliment, jak vypadá výborně. I mě někdy pozdraví paní v trafice nebo u kasy s tím, že jsem mamince moc podobná. Ale nejvíc mě těší, když za mnou někdo přijde kvůli mé vlastní práci. A Coco má v tuto chvíli fázi, že moc nechce být s námi spojovaná a medializovaná. Ale když vás lidé poznají, nakonec si vás váží podle toho, jaká jste, ne kdo jste. Sláva pro to, abyste měl dobré srdce a dobré kamarády, nestačí. Bez pokory je sláva danajský dar.

Vypadá to, že jste víc kamarádky než máma a dcera.

Petra: Já bych to nazvala „důvěrné přítelkyně“. Můžeme si říct vše a jedna na druhou nic nevykecá.

Barbora: Náš vztah je hodně přátelský. Ale pořád je to máma víc než kamarádka. Chodím si k ní pro radu a schovat se, když na mě doléhá něco pracovního nebo osobního. Pravda je, že si dokážeme hodiny a hodiny povídat a pořád máme o čem. A nejsou to jenom bolístky. Nikdy se mi od ní nechce odcházet.

V rodině mají ještě několik dalších talentů a se všemi rádi vystupují.Zdroj: Se souhlsem Petry Černocké a Báry Vaculíkové

Tohle je model výchovy, který se u vás doma jako fungující dědí?

Petra: Každá generace má své modely výchovy, jak je přináší doba. Mě naši vychovávali ve stylu: nikam se necpi, nikdo na tebe není zvědavý. Tehdy platilo: Sedávej panenko v koutě, když budeš hodná, najdou tě. I když rodiče moje zpívání podporovali, taky jsem musela chodit do hudebky na klavír, myslím, že mě moc nechválili. Dnes se děti chválí někdy až moc. Pro některé je pak těžké unést srážku s realitou. No, jsem možná moc staromódní.

Barbora: Já to vnímám, že jsem podělila spíš model nevýchovy. Byli jsme dost nestandardní rodina. Doma se ke mně chovali jako k malému dospělému. Alespoň tak jsem to vnímala. Nechceš, nemusíš, tvoje volba. Ale znamená to tohle… U nás jsme to tak dokonce pojmenovali a naštěstí se na tom s mužem shodli. Zásadní pro nás je, aby byla doma dobrá nálada. A když se něco dělat musí, tak rychle a s úsměvem.

Je něco, co Bára do své výchovy nezahrnula a co by Petra zpětně změnila?

Petra: Souhlasím s tím, jak ji vedou. Mají to ale usnadněné tím, že Coco je chytrá a zvídavá holčička.

Barbora: Asi se mi nepodařilo vést dceru k větší systematičnosti. Člověk nemůže mít obojí, buď je free, a nebo systém. A neřádný rodič nemůže naučit svoje dítě řádu. Snažím se v životě kombinovat to lepší z obojího. Ale i sama pro sebe jsem dost tvrdý oříšek. Naštěstí jsme doma všichni workoholici, takže se to vyrovná naší pracovitostí.

Je zřejmé, že spolupracujete na různých projektech (dcera, maminka, vnučka), jde o záměr?

Petra: Ono se to samo nabízí, nejde o marketingový záměr. Kdyby moje holky byly bez talentu, nejde to.

Barbora: Záměr je trávit spolu více času. Dřív jsem si myslela, že se naše hudební světy míjejí. A teď je mi to fuk. Chci si zazpívat s mámou. Tak jsem to začala před časem propojovat. Udělaly jsme spolu desku ukolébavek Usínačky, a pak jsem napsala pro nás tři i s Coco vánoční písničku Čas Vánoc. A hodlám v tom pokračovat, dokud nám bude dáno.

Letos vyjde společná písnička z francouzského filmu v češtině. Ještě neprozradím, jaká… ale těšte se! Na jaře vyjde na desce Diva Baara – Pod kůží.

Dokážete se navzájem objektivně zkritizovat a přijmout takovou výtku?

Petra: Co je to objektivně? Kdo to rozsoudí? Já svoji dceru a vnučku miluji, takže objektivní nemohu být už z principu. Dávám si pozor na nevyžádané rady, protože jsem je sama neměla jako holka ráda. Radím jen na vyzvání. Vždyť to všichni známe, že i dobře míněná rada může zranit. Nehledě na to, že každý se může mýlit. Nejsem přece žádná majitelka objektivní pravdy. Život mě o tom už párkrát poučil.

Barbora: Souhlasím. Nás moc kritizování nebaví. Já volím jiný postup, spíše se navzájem chválit.

Máte narozeniny pouhý měsíc po sobě, slavíte je společně?

Petra: Já už svoje narozeniny spíš zamlčuji. A co je horší, že na výročí mých blízkých občas zapomenu. V loňském roce jsem Báře nezapomněla popřát alespoň telefonicky. Moc mi poděkovala a něžně dodala, že je 17. listopadu a ona má narozeniny 19. prosince.

Už je to se mnou asi špatný. Já ale vím, že i kdybych se překoukla a přála jí v den Velké říjnové revoluce, tak by ji to nerozhodilo a pořád by mě měla ráda.

Barbora: Navíc narozeniny slavíme na koncertě v pražské Malostranské Besedě, který už třetí rok organizujeme pro naše nejbližší příznivce a rodinu. Na klasické narozeninové oslavy nás neužije. Ale děláme předvánoční velkorodinné setkání, třeba ve dvaceti lidech. Sourozenci, sestřenice, praneteře… A tam nám všichni příbuzní, zároveň s Vánocemi, popřejí i k narozeninám. A nebo na to taky zapomenou.

Jak vnímáte stárnutí?

Petra: Je to trochu otrava! Nic moc, ale člověk si zvykne.



Barbora: I na mě teď trochu doléhá. Bylo mi čtyřiačtyřicet. Je to nějaké hranaté. Už nejsem žádné děvčátko. Ale když se podívám na svou matičku, vím, že jsem vlastně mlíčňák a ještě mě toho hodně čeká. A mám docela dobré výhledy.

Chtěla byste být znovu dvacetiletá?

Petra: Já bych si dala tak čtyřicítku. To jsem ještě byla pružná jako srna.

Barbora: Dvacítku znovu asi ne… Jak jsem zvědavá, chtěla bych určitě vědět, co by se stalo, kdybych věci udělala jinak… Jenže všechno, co jsem v životě udělala a neudělala, vedlo k tomu, že mám tak úžasnou dceru a muže. Takže bych třeba víc dřela na hudbě a byla více ambiciózní, a nakonec z toho všeho byla možná nešťastná. I tak jsem zpívala ve čtrnácti zemích světa a vydala dvanáct CD. Kdo to může říct… Nejtěžší je být se sebou spokojená!