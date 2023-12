Podobně jako mnozí jiní nemá ani zpěvačka Petra Černocká ráda předvánoční stres a shon, a tak se snaží se připravovat každoročně na Vánoce včas. Dárek pro vnučku Olivii Coco měla letos vymyšlený poměrně brzy, pro manžela Jiřího Pracného to byl prý větší oříšek.

Řešíte každoročně dárky včas, nebo na poslední chvíli?

Každý rok si slibuju, že už nic řešit nebudu, ale máme vnučku, které je třináct a té samozřejmě dárky dát chci. Ale mám to čím dál těžší. Už ji nemůžu koupit plyšového medvídka, dokonce ani růžové tylové šatičky, takže nakonec jsem i letos něco vymyslela, jsem tak trochu přes módu, tak snad se jí to bude líbit.

Domlouváte se dopředu s dcerou, co jí pořídit?

Ano, řešíme to společně i s dcerou, aby nedošlo na nějaký renonc. Ovšem největší oříšek jsou samozřejmě chlapi, že jo… U nich nikdy nevím a netuším. Letos mám pocit, že bych mohla svému muži ty vánoční svátky zpestřit dobře udělanou stravou. O Vánocích má povoleno jíst.

Od vás má k tomu povolení?

Ne (smích), povoluje to sám sobě.

Jaké jídlo mu na Vánoce připravujete?

On má ty Vánoce většinou ve své režii, protože nikdo nesmaží kapra líp než on. Já ho vždycky připálím, když běžím pro něco do ledničky, takže si ho dělá sám. Já před tím udělám alespoň velký nákup.

Muži obvykle tápou, co dát ženě k Vánocům. Ptá se vás manžel dopředu, co byste chtěla?

Ano, trochu sonduje. Letos nenápadně vyzvídal už koncem listopadu. Znáte to, když něco děláte a řeknete si, že byste něco potřebovala… Tak to se mi stalo letos. Hned jsem mu řekla, ať mi to koupí k Vánocům.

A co to bylo?

Asi něco praktického, žádný veledar. Myslím, že to byl fukar na listí. Vždycky najdu něco, čemu chlapi rozumí – něco technického, co vrčí nebo to dělá něco jiného. To se jim dobře vybírá. Kdybych mu řekla, ať mi koupí růžový baret, přinese zelený a bude placatý a nepěkný.

Sledujete u vás doma o Vánocích pohádky? Konkrétně třeba Dívku na koštěti?

Ne, už ne. Vnučce je třináct, ta už sleduje úplně jiné věci a my taky s manželem koukáme spíš na jiné pořady.

Jak byste chtěla ideálně prožít příští rok?

Mám už takový zvyk jednou do roka moříčko, jednou za bývalým manželem do Itálie i s dcerou a vnučkou a pak potřebuju taky vyvenčit manžela, kterému se nikam nechce. Jenom na chalupu. Takže snad pojedeme i na chalupu, ten rituál se každoročně opakuje. Jediné, co si přeju, je, abych měla na všechno dost sil. Některé kámošky mluví tu o kolenu, tu o kyčli, tak aby na mě nezaútočila žádná nemoc a mohla jsem k tomu moři.