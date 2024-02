Petra Hřebíčková o své rodině i práci: Učím se říct si o pomoc

V novém filmu Matka v trapu se Petra Hřebíčková vžívá do role ženy, jež hledá rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. To téma rezonuje i s její životní situací, má rodinu, je trojnásobnou matkou. Oblíbená herečka v časopisu Story promluvila o svých dětech, prozradila, jaké zkušenosti ji spojují s filmovou postavou a co bylo její největší životní výzvou.

Hereckou kariéru odstartovala Petra Hřebíčková na JAMU v Brně, kde studovala obor činoherectví. Získala Cenu Thálie za ztvárnění titulní role v dramatu Maryša. Herečka se věnovala baletu, karate a tanci. Zálibu našla také v cyklistice. | Foto: Profimedia