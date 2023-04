Polský herec Piotr Wysocki, kterého si čeští televizní diváci pamatují z legendárního televizního seriálu Čtyři z tanku a pes, přišel o život při požáru. Bylo mu 87 let. O tragické události informovali polští hasiči, polská média i hercův syn. Vyšetřovatelé uvedli, že k soudní pitvě bude potřeba test DNA.

Herec Piotr Wysocki si v seriálu Čtyři z tanku a pes zahrál například s Januszem Gajosem (na snímku) a se psem Šarikem | Foto: Profimedia

Piotr Wysocki uhořel v neděli ráno ve svém rodinném domku v obci Trzciniec. Příčina neštěstí se vyšetřuje. Oheň se podle hasičů rozšířil velmi rychle a zničil téměř celý dřevěný objekt.

Můj táta zemřel

„Na místo bylo vysláno osm jednotek hasičů. S plameny bojovalo celkem 30 hasičů z Opole Lubelskie a jednotek z Chodele, Osiny a Trzciniece,“ uvedl server Polsat News. Muže se však zachránit nepodařilo.

„Bohužel jedna osoba zemřela v důsledku incidentu. V tuto chvíli zjišťujeme, kdo to byl. Předpokládáme, že to mohl být 87letý obyvatel tohoto domu,“ uvedla po požáru mluvčí policejního ředitelství v Opole Lubelskie Edyta Żurová.

Smrt herce pak potvrdil jeho syn. „Piotr Wysocki dnes zemřel. Lublinský herec na jevišti a plátně, duše společnosti. Můj táta," napsal na facebook Jan Niewada-Wysocki.

Bude potřeba test DNA

Příčina neštěstí se vyšetřuje. Jak oznámila v rozhovoru pro web Interia prokurátorka okresního státního zastupitelství v Lublinu Agnieszka Kępková, na čtvrtek byla naplánována pitva. Kepková dodala, že k potvrzení totožnosti bude nutný i test DNA, aby se potvrdila totožnost zemřelého.

Čtyři z tanku a pes

Piotr Wysocki byl jednou z hvězd oblíbeného televizního seriálu Čtyři z tanku a pes.

Seriál se natáčel v druhé polovině 60. let. Měl celkem 21 dílů a přibližoval osudy čtyř vojáků a jejich psa Šarika, kteří za druhé světové války ve svém tanku pomáhali při osvobozování Polska a dostali se až do Berlína. Kromě bojových scén obsahoval i řadu humorných prvků, takže i když byl poplatný době a místu svého vzniku, diváci si jej velmi oblíbili.

Smutná zpráva. Zemřel oblíbený polský herec Franciszek Pieczka

V tehdejším Československu jej televize poprvé vysílala na začátku 70. let, a také zde se tehdy stal fenoménem. Wysocki v seriálu hrál roli poručíka Kozuba, čeští diváci si však zamilovali zejména postavu Gustlika, kterou ztvárnil Franciszek Pieczka.

Pieczka o pár desítek let později vstoupil i do dějin české kinematografie, když si zahrál ve filmu Milana Šteindlera Díky za každé dobré ráno. Za postavu ukrajinského tatínka byl dokonce nominován na cenu Český lev. Také Franciszek Pieczka už je po smrti. Zemřel v září loňského roku ve věku 94 let.

I když v Česku už se na seriál Čtyři z tanku a pes trochu pozapomnělo, v Polsku je stále populární.

Piotr Wysocki se narodil 13. dubna 1936 v polské Toruni. Studoval například na Vyšší divadelní škole ve Varšavě nebo Státní vysoké škole divadelní Ludwika Solského v Krakově. V letech 1964-1969 vystupoval v Divadle Wilama Horzyca v Toruni, v letech 1969-2001 byl hercem divadla Juliusze Osterwa v Lublinu, připomněl web Interia. Wysocki hrál také ve filmu a televizi. Lidé ho znali mimo jiné z seriálu Čtyři z tanku a pes nebo filmů Kariéra Nikodema Dyzmy i Chopin. Touha po lásce. Za své herecké umění obdržel řadu ocenění.