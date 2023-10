Slavní jsou obvykle rádi středem pozornosti a zájem médií jim nevadí. I oni ale mají chvíle, které si chtějí nechat jen pro sebe. Svatba patří mezi ně. Podívejte se na ty, kteří se rozhodli vzít v tichosti.

Daniela Gregor Brzobohatá a Ondřej Brzobohatý | Foto: Profimedia

Svatby mohou mít mnoho podob, od intimních obřadů až po bouřlivé večírky. Slavní proto musejí být obezřetní, nechtějí-li, aby se o jejich velkém dni dozvěděla média. Několika známým párům se to povedlo. Gwyneth Paltrowové dokonce dvakrát. Poprvé, když si brala zpěváka Chrise Martina, podruhé, když se vdávala za Brada Falchuka. Také herečka Kerry Washingtonová držela podrobnosti o své svatbě pod pokličkou tak, že i ty nejzákladnější detaily stále nejsou známy. Kdo další překvapil svatbou v utajení?

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Do třetice všeho dobrého

* Vztah si střeží od začátku

* Svatbu oznámila v přímém přenosu

* Poprvé velkolepě, podruhé v tichosti

* Vyvolali skandál

* Nečekané vyzrazení

* Sňatek potvrdil známý

Do třetice všeho dobrého

Že se milují, neskrývali. Že se ale muzikant Ondřej Brzobohatý ožení jen pár měsíců po ošklivém rozvodu s Taťánou Kuchařovou, mnozí nečekali. „Přátelé, s tímhle se pochlubím víc než rád. Z dlouho plánované dovolené v Itálii se postupem měsíců po zvážení pro a proti vyklubala naše svatba,“ sdílel Ondřej tři dny po sňatku oznámení spolu s manželkou Danielou Písařovicovou. Zpětně svatbu hodnotí jako skvělé rozhodnutí. Původní dovolenkovou sestavu rozšířili o nejbližší rodinu a přátele a užili si ji na maximum. Daniela převzala jméno Gregor Brzobohatá, používat ale chce jen Brzobohatá.

Vztah si střeží od začátku

Znali se dávno před tím, než spolu v roce 2007 začali chodit. Penélope Cruzová a Javier Bardem si podle časopisu People vyměnili sliby pouze před malou skupinou přátel a členů rodiny ve svém domě na Bahamách v červenci 2010. Že se vzali tajně, nebylo překvapením, protože i svůj vztah drželi dlouho v tichosti. O jejich seznámení ve filmu Vicky Cristina Barcelona Javier řekl: „Nevím, jestli jsme byli stydliví, nebo příliš profesionální, každopádně se za celou dobu nic nestalo. Tak jsem si řekl: ‚F***! Opijeme se!‘ v Beverly Hills.“

15 slavných párů, které měly tajnou svatbu:

Zdroj: Youtube

Svatbu oznámila v přímém přenosu

O svatbě devětadvacetileté moderátorky Evy Perkausové a jejího o dvanáct let staršího partnera Ivana Hecka věděla pouze rodina. Kamarády i kolegu moderátora Romana Šebrleho překvapila, když se loni v lednu po návratu z dovolené na Mauriciu představila při vysílání zpráv na CNN Prima News novým příjmením. Její celé jméno nyní zní Eva Hecko Perkausová. Svatba na pláži byla vždy jejím snem, a tak si ji užila opravdu na maximum. Loni v listopadu přivedla na svět syna a nyní je opět těhotná.

Poprvé velkolepě, podruhé v tichosti

První svatba byla pompézní a stála ho čtyři miliony, u druhé se Leoš Mareš poučil, že peníze štěstí nepřinášejí a uzavřel s Monikou Koblížkovou sňatek v únoru 2018 jen v kruhu nejbližších. Vzali se čtyři měsíce po zásnubách. Veselka se konala v kostele v Litomyšli, kam oba přijeli už den předem. Po obřadu pak odletěli na svatební cestu do Dubaje. Monika převzala Leošovo příjmení a jmenuje se Marešová, stejně jako jeho exmanželka.

Leoš Mareš a Monika Marešová jsou manželé už pět let a stále jim to klape:

Vyvolali skandál

Poprvé se Blake Lively a Ryan Reynolds vzali roku 2012 na Boone Hall Plantation v Mount Pleasant v Jižní Karolíně. Za to později schytali kritiku, protože jde o místo, kde docházelo k násilí proti černým otrokům. Proto se později vzali znovu ve svém domě. Nic bližšího však neprozradili.

Nečekané vyzrazení

Jsou svoji, nebo ne? Tuto otázku si stále mnozí kladou, protože ani Diana Kobzanová, ani hokejista Michael Frolík svatbu nepotvrdili. Přesto to vypadá, že se tajně vzali. Modelka totiž na svém Instagramu uvedla: „Aby bylo jasno, manžel by u plánovaného porodu byl, bohužel to kvůli předčasnému porodu nestihl.“ Slovo manžel všechny překvapilo, protože dosud hráče libereckých Bílých Tygrů označovala jen jako "tatínka" nebo "Froldu".

Sňatek potvrdil známý

Už to vypadalo, že se nikdy nevezmou, nakonec ale překvapili. Hvězda filmu Pearl Harbour Josh Hartnett a herečka Tamsin Egertonová si řekli své ano v listopadu 2021 v Londýně. O svatbě dlouho mlžili a nikdo nevěděl, zda jsou skutečně svoji. S pravdou ven šel nakonec jejich známý, který informaci potvrdil deníku The Sun. Pár se vzal přesně po deseti letech. Herci se seznámili při práci na snímku The Lovers a mají spolu tři děti.