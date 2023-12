Asi 13 procent lidí v ČR podléhá proruským narativům, konspiračním teoriím a podobně. Nemá ani smysl na ně informačně cílit, je to ztráta času, zbytečné, nic z toho nikdy nebude. Ve videocastu Deník s nadhledem to mimo další uvedl plukovník Ivo Zelinka, velitel Skupiny kybernetických a informačních sil v rámci Armády České republiky.

Plukovník Ivo Zelinka v pořadu Deník s nadhledem. | Video: Deník

Ivo Zelinka je zkušený a příznačně řečeno i ostřílený voják. Ve Spojených státech absolvoval kurz US Army Ranger School a získal titul magistra vojenských věd na Univerzitě námořní pěchoty (Marine Corps University). Byl výsadkářem, absolvoval tři mise v Afghánistánu, kde velel výsadkové rotě. A rovněž jednu misi v Kosovu.

Nyní je velitel Skupiny kybernetických a informačních sil v rámci Armády České republiky. Ta má, zjednodušeně řečeno, na starost mimo jiné boj s nejrůznějšími dezinformacemi i kladný obraz armády u veřejnosti.

Nejsme ve válce, ale ani v míru

Vzhledem k povolání hosta pořadu moderovaného Romanem Štěpánkem se debata samozřejmě vedla také o současné bezpečnostní situaci naší vlasti a toho, zda jsme ve válce.

Deník s nadhledem: Dva doktory s láskou k hudbě lidé považují za bratry

„Z pohledu západního politika ve válce nejsme, není tady válečná ekonomika, není mobilizace. Stejně tak ale nejsme v míru,“ míní Zelinka.

Připomenul potřebu podpory Ukrajiny v boji proti Rusku. „Jelikož ona reálně brání nás. Kdyby Rusko vyhrálo, tak by se nám na východním křídle NATO asi moc dobře nevedlo,“ je přesvědčený Ivo Zelinka.

Plukovník Ivo Zelinka v pořadu Deník s nadhledem.Zdroj: Deník/David Karola

Připraveni na válku? Jakoby začala příští úterý

A v jakémže stavu je současná česká armáda? Podle Zelinky by měla otázka znít, jak jsme připraveni na válku, která začne příští úterý. Doba varování totiž někdy vůbec nemusí být delší.

„Jde mimo jiné o vycvičenost, množství techniky, zásoby munice a mentální připravenost jít do konfliktu s tím, co máte. Armáda ČR připravena je, ale to neznamená, že by neměla být připravenější,“ míní Zelinka.

Deník s nadhledem: Muž, co napsal Díru u Hanušovic, se s Krobotem nehádá

Kladně tak hodnotí nemalé množství nově nakupované vojenské techniky. Samozřejmě vše s tím, že bezprostřední ozbrojený konflikt nyní ČR samozřejmě nehrozí a všechny současné bezpečnostní kroky jsou součástí prevence.

Plukovník Ivo Zelinka s moderátorem pořadu Deník s nadhledem Romanem Štěpánkem.Zdroj: Deník/David Karola

Válkou by byl zasažený každý z nás

Plukovník Zelinka rovněž připomenul, že obrana státu není záležitostí pouze armády, ale celé společnosti.

„Každý z nás by byl v případě konfliktu do něho nějakým způsobem zatažen. Ne stejnou měrou, ne ve stejný čas, ale byl,“ podotkl zkušený velitel.