Podíl masa v psím krmivu

Zajímá vás, co je v pytli granulí, který kupujete svému psímu příteli?

Dnes je klíčovým argumentem pro opodstatnění kvality psího krmiva podíl čerstvého masa. Je známo, že pes na rozdíl od kočky není striktní masožravec. A také je vědecky dokázané, že pes na rozdíl od vlka je mnohem lépe schopen trávit sacharidy.

Přesto se na trhu objevují další a další značky, které hrají na tuto „masovou“ kartu a lákají zákazníka k nákupu svých výrobků. A i když máme platné zákony a vyhlášky, které přesně stanovují, co a v jaké formě se smí, musí a nesmí na obalech uvádět, občas se nestačím divit, jaké nové triky se u výrobců krmiv objevují.

Jako příklad bych uvedl nejmenované české krmivo za studena lisované a v Německu vyráběné, které na obalu prezentuje 86 % syrového masa. Pravda je ale bohužel jinde. Při lisování za studena syrové maso použít nelze, proto se k výrobě používají pouze sušené a předem tepelně upravené suroviny. Dále se pak dovídám, že zmiňovaných 86 % je vlastně myšleno v syrovém stavu před usušením.

Dle legislativy a součtem všech použitých sušených masových surovin mi ve výrobku vyjde 32,8 % masa. V provozu, kde se granule lisují, nikde žádné čerstvé maso nenajdete, jen sušené mleté maso. Není náhodou sušené mleté maso vlastně masová moučka?

Víte, že některé extrudované granule vznikají ze stejných masových mouček a ve finální fázi výroby se čerstvé syrové maso opravdu přidává? Jednou ze značek, které tuto technologii využívají, je Nativia, partner projektu Kočka není pes. Ve své řadě Real Meat používají čerstvé syrové a také sušené maso ve formě moučky.

Při použití výše uvedené logiky přepočtu masa ze syrového do suchého stavu je v Nativii použito 42 % čerstvého syrového masa a 39 % masových mouček. Ty samotné by „v syrovém stavu před sušením“ znamenaly 90,6 %. To je dohromady 132,6 % syrového masa.

Pokud vás opravdu zajímá, čím krmíte svého psa, přečtěte si složení krmiva, které již většina poctivých výrobců krmiv uvádí, jak se má.

Jan Jirásek, výživářský specialista