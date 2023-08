Na smutečních obřadech můžeme slýchat písně různých žánrů. Které jsou však nejkrásnější a nejhranější pohřební písně? Zaznívají na smutečních obřadech i rockové balady či metal? Deník se ptal pohřebních služeb, s jakými přáními pozůstalí přicházejí. A zjištění jsou zajímavá.

V dnešní době se již pohřební agentury snaží téměř ve všem vyhovět svým zákazníkům, a to s co největší citlivostí a zároveň úctou. Včetně hudby, kterou si pozůstalí na obřadu přejí | Foto: Shutterstock

K jednoznačně nejhranějším pohřebním písničkám patří podle oslovených pohřebních služeb skladba Tam u nebeských bran od Michala Tučného, Už z hor zní zvon od Karla Gotta a Jednoho dne se vrátíš od Věry Špinarové.

Hrají se pro zesnulého tatínka i babičku. Shodly se na tom snad všechny oslovené pohřební agentury.

Michal Tučný - Tam u nebeských bran:

„Skladby Ave Maria skladatele Franze Schuberta a Jednoho dne se vrátíš/Once Upon a Time in the West se pravidelně opakují v různých verzích. Z vážné hudby zaznívá Dvořákovo Largo či Schumannovo Snění,“ potvrdila Lucie Kohoutková z české pohřební agentury Goodbye.

A podobně je to i u jiných pohřebních společností. „Dlouhodobě nejhranějšími skladbami zůstávají písně Jednoho dne se vrátíš, Už z hor zní zvon, Tam u nebeských bran a Až mě andělé od Petra Spáleného, případně ještě od Ave Maria v podání Lucie Bílé,“ nechal se slyšet ředitel ostravské pohřební společnosti Concordia Jan Hájek.

* Vévodí písně se symbolikou

* Mladí se spíš orientují na život

* Nejsmutnější? Dětské písničky

* Vstřícnost k pozůstalým hraje prim

* Smuteční rituály i vypouštění balonků

Od vážné hudby po rock

Z žánrů, které se při obřadu hrají, se dá vybrat od vážné hudby až po pop nebo rock. Často záleží na tom, co měl zesnulý rád. Podle ředitele pohřební agentury Goodbye Jiřího Štěpánka může být kladen důraz i na symboliku.

„Převládají starší české popové písně, které měl nebožtík rád, nebo měly pro pozůstalého partnera určitou symboliku. Především u mužů pak často zaznívá country. Dále je to hudba vážná,“ zmínil.

Připomeňte si, co na pohřbu Karla Gotta zazpívala Lucie Bílá:

U starších lidí se preferuje spíše vážná hudba nebo písně z jejich mládí.

„Troufáme si tvrdit, že ještě stále převažuje hudba vážná. Snad je to důstojností toho okamžiku. Často se Dvořákovo Largo ze symfonie č. 9 Novosvětská hraje i tomu, kdo tento žánr neposlouchal,“ potvrdil Martin Uzel z Pohřební služby Helfi Praha. U starších lidí jsou to také často lidové písně, které oslavují Moravu, Šumavu a podobně, tedy místa, odkud původně tito lidé pocházeli.

Na pohřbech i pop a balady

Obecně starší lidé pak obvykle volí jednoduchý výběr nejznámějších skladeb z katalogu. Důvodem je kromě konzervativnějšího vnímání pohřbu i schopnost těchto lidí zacházet s moderní technikou. Pro mladší není problém hudbu stahovat či přetáhnout z jiných nosičů. Výběr skladeb je pak u mladších lidí mnohem originálnější, protože jejich volba se často nenachází v katalozích.

„U mladších vypravitelů pohřbu se častěji setkáváme s větší otevřeností k alternativnějšímu pohledu na obřad. Není nutné, aby písně byly smutné, naopak nám mohou připomínat to dobré ze života milovaného člověka,“ dodala zaměstnankyně pohřební služby Goodbye Lucie Kohoutková.

„Hraje se také hudba populární, pod kterou se ale rozumí populární v té době, ve kterou vznikla, takže 60. léta a výše. A samozřejmě i hudba současná, ať je to rock, rap nebo písně romantické,“ zmínil zase Martin Uzel z Pohřební služby Helfi Praha.

Nejsmutnější jsou dětské písničky

„U obřadů zesnulých ve středním věku jsou běžné soundtracky z oblíbených filmů a spíše zahraniční populární skladby. U mladých to bývají aktuální zahraniční kapely, popové nebo i třeba metalové,“ říká Jiří Štěpánek.

„Další smutnou kategorií jsou pak ti nejmladší. U nich se může jednat jak o hudbu vážnou, tak i vysloveně s dětskou tematikou,“ potvrdil Martin Uzel z Pohřební služby Helfi Praha. S tím souhlasí i v pohřební službě Goodbye. „U dětí a miminek se vracíme k oblíbeným českým dětským písničkám,“ doplňuje Štěpánek.

Pozůstalým se snaží vyhovět co nejvíc

V dnešní době se již pohřební agentury snaží téměř ve všem vyhovět svým zákazníkům, a to s co největší citlivostí a zároveň úctou. Včetně hudby, kterou si pozůstalí na obřadu přejí.

„Obřadní síně běžně nabízí katalogy reprodukované či živé hudby. Ty obsahují klasické vážné i modernější písně. Nebývají ale příliš aktualizované. Dnes je všude možné spustit hudbu i přes CD nebo flash disk. Zákazníkům tuto variantu vždy nabízíme a je velmi žádaná. S výběrem či úpravou skladeb jim běžně pomáháme,“ uvedla Lucie Kohoutková z pohřební služby Goodbye.

„Zatím se nám nestalo, že by si někdo vybral například skladby s nevhodným nebo kontroverzním textem. Běžně si ale lidé neuvědomí, že je na vybrané nahrávce z koncertu zaznamenán i aplaus a hvízdání. Proto si skladby pouštíme a kromě funkčního přehrávání kontrolujeme i délku a vhodný formát,“ doplnila Kohoutková.

Alternativní rozloučení

Klasický obřad v obřadní síni má obvykle 20-30 minut, přičemž se stihne zahrát čtyři až pět písní, a to v závislosti na délce smutečního proslovu. Některé rodiny proto volí možnost alternativního rozloučení s rakví mimo obřadní síně, kde není program pohřbu omezen.

Může jít například o fotbalové hřiště či oblíbený park. Zde je potom místo pro více skladeb, osobitější proslovy či smuteční rituály jako je psaní vzkazů na rakev či vypouštění balonků.

Největší zájem je dnes o pohřby ve formě kremace bez obřadu. Lidé se pak loučí v užším rodinném kruhu až s urnou například před uložením do hrobu nebo při rozptylu popela v přírodě.