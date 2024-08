Jak popsal americký web The U.S. Sun, dámu se jménem Starr Stauffer Wise z amerického Colorado Springs inspirovala místní tanečnice u tyče Diane Martinová. Ta s aktivitou začala, když ji bylo 50, aby ještě ve 64 letech stále byla dobře vytrénovanou instruktorkou pole dance.

„Napsala jsem jí, abych si ověřila, zda pro její lekce existuje nějaká věková hranice. Nebyla. Přihlásila jsem se proto v jejím kurzu na nejbližší volné místo, které měla," řekla Starr Stauffer Wise .

Při tančení u tyče není na trápení čas

Starr Stauffer Wise tančí u tyče i proto, aby se ji ulevilo od řady starostí. Například i s tím, že je vyléčená alkoholička, takže se musí alkoholu do konce života vyhýbat. To může stát hodně úsilí, jak jistě potvrdí hodně lidí s touto závislostí. Ani fyzicky není zcela zdravá. Trápí ji artritida i osteoporóza. Ale když je u tyče, jako by tyto neduhy vymizely.

„Mozek se totiž musí soustředit na to, co tělo dělá, aby nedošlo ke zranění. A na nic jiného už pak nemá prostor,“ uvedla Starr Stauffer Wise pro The U.S. Sun.

Vrstevníci sotva vstanou, Starr Stauffer Wise visí hlavou dolů

Svými kousky ohromuje i na svém instagramovém profilu, kam přidává videa i fotografie toho, co v 75 letech zvládá.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Starr Stauffer Wise

„Dospěla jsme k poznání, že když člověk v životě nic nezkusí, nikdy neví, čeho je schopen,“ podotkla u jednoho z příspěvků.

A reakce jejich vrstevníků?

„Ona visí u tyče hlavou k zemi, a my sotva vstaneme z gauče,“ kroutí hlavou mnozí.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Vdova Starr Stauffer Wise ve věku 75 let zahání smutek tančením u tyče. Mezi těmi, kdo dělají tuto diciplínu veřejně, bude zřejmě nejstarší na světě.