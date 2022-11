Marek Ztracený: Moje chování mě mrzí. Hodně jsem pil, na něco si hrál

Samozřejmě bez práce nejsou koláče, a tak nestačí se jen objevovat v televizi, ale je potřeba prokazovat své umění i v reálném životě, což všichni tři dělají prostřednictvím svých úspěšných restaurací a dalších projektů. Shodují se, že prací tráví někdy i šestnáct hodin denně. „Kuchařina obecně není lehké řemeslo, často jste v práci opravdu dlouho do večera/noci a moc se nezastavíte. Ale když já to mám tak rád,“ prozradil dále Story se smíchem Jan Punčochář.

Za pravdu mu dává i Radek Kašpárek, který pracuje od rána, hned jak vstane, do večera, dokud neusne. „Nemusím být ani v práci, ale hlava mi o práci pořád jede. Když mám volný víkend, tak mě děti sledují a říkají: ‚Taťka zase pracuje.‘ Nevnímám a přemýšlím o věcech ohledně nové restaurace. Co je třeba ještě zařídit, co udělat, aby to bylo super, přemýšlím nad novými jídly a podobně. To neznamená, že neumím hlavu vypnout, ale asi bych řekl, že mám trochu problém s workoholismem.“

Od plotny až do nemocnice

Právě Radkovo nadšení pro práci ho nedávno dovedlo až do nemocnice, kde skončil kvůli celkovému vyčerpání. „Už se cítím fajn. Byl to takový strašák, člověk se má trošku zastavit a uvědomit si, že život není jen o práci, a trošku zvolnit. Je to mojí povahou, já jsem prostě takový perfekcionista, že co není přes 100 %, tak mě úplně neuspokojuje. Trošku jsem ubral ze svých požadavků, ale to neznamená, že se začínám „flákat“, to ani náhodou. Sice jsem ubral, ale nikdo si toho ani nevšimne,“ potvrdil.

Simona Babčáková: Hulvátské narážky jsem si s novináři vyříkala osobně

Svým kolapsem vyděsil nejenom rodinu, která mu řekla, že musí jednoznačně zvolnit, ale i své kamarády. „Hned jsem mu telefonoval, byl jsem vyděšený, co se mu stalo, měl jsem o něj strach. Naštěstí vše dobře dopadlo, ale musí na sebe dávat pozor,“ řekl k tomu Jan Punčochář a Přemek Forejt s ním souhlasí. „Oba kluky považuji za velice dobré kamarády, a také jsem měl přirozeně strach,“ dodal.

Soutěž MasterChef Česko je teď lehce za polovinou a podle porotců se máme ještě na co těšit. „Co se týká soutěžících, je tento ročník hodně vyrovnaný. Paradoxně jsem měl na začátku soutěže tipy na vítěze, kteří potom během soutěže začali „odcházet“, tím myslím nasazením a přístupem. Ale ve finále, což diváci teprve uvidí, budou soutěžící, které jsme vybrali správně,“ prozradil Radek Kašpárek. Více v časopisu Story.