Prožíváte přelom roku a dáváte si předsevzetí? Už odmala jsme všichni nastavení tak, že přelom nového roku něco znamená. Spousta lidí rekapituluje a dává si předsevzetí, ale já to mám jinak. Obecně se snažím žít tak, abych si žádná předsevzetí dávat nemusela a aby to nebylo krátkozraké. Ale jedno přece jenom mám, každé ráno s ním vstávám, a to abych byla na tom světě trošku užitečná. Ve výsledku je to hodně velké předsevzetí. (smích)

Už máte na příští rok něco v plánu?

Chtěla bych vytvořit dostatečnou formu na to, abych mohla jít na třetí bikini fitness závody. Pokud se to podaří, půjdu.

A pokud ne?

Když nebude od loňska žádný progres, ještě to odsunu. Ale chtěla bych to dokázat. A co se týče práce, tak jsem se zařekla, že nebudu až do podzimu zkoušet nic v divadle. Doufám, že mě pořád uvidíte v Hudebním divadle Karlín, ve Studiu DVA, v Divadle Metro v monodramatu Dnes večer ovuluju, a u Lucky Bílé v Maminách.

To skoro vypadá, že budete jen pracovat… Žádnou dovolenou neplánujete?

Mám teď takové dovolené nedovolené, protože mám přítele v Ankaře, je Turek, a bohužel sem nemůže přijet, protože nedostal víza, takže i Nový rok strávím tam. Poletím za ním hned po svátcích a budu tam ještě kousek ledna, bude to taková moje dovolená. (smích) Pokud chceme být alespoň párkrát do roka spolu a mám volno, tak mi nic jiného nezbývá. Budu tedy v Turecku a budu si užívat horský vzduch a překrásnou tureckou kulturu.

Jak jste si vůbec užila Vánoce? Jste jejich fanoušek?

Těším se na ně každý rok úplně radikálně. I letos jsem je strávila se svou rodinou u rodičů na Moravě a se sestřinou rodinou a všemi tradicemi. Oni by už některé vypustili, ale já jim to nedovolím. Před Vánoci jsme měli v naší rodině velký konflikt, loni jsem totiž kvůli práci nestíhala a přijela jsem později.

Byla jsem od mala zvyklá, že jsme stromeček vždycky zdobili na Štědrý den ráno. I přesto se mi moji rodiče pokusili zrádně namluvit, že to bylo vždycky třiadvacátého večer, což není pravda, říkám to veřejně. Letos mě přemluvili, ať přijedu dřív a stromeček jsme nazdobili už třiadvacátého večer a bylo to naprosto pod mou kontrolou. (smích)

Zdroj: Youtube