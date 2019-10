I když je znám po staletí, u nás má pořád tak trochu špatnou pověst. Máme pocit, že je jen pro smetánku, vrcholové sportovce nebo herce, aby mohli pózovat před fotografy na filmovém festivalu. Mnozí v něm vidí nudný sport, při kterém je třeba se po trávníku vláčet s těžkým pytlem plným podivných holí. Nebojte se, golf je hra, která vás bude bavit.

A jak pomáhá vašemu zdraví? Aktivujete jím v těle 120 svalů, za hodinu spálíte 332 kalorií, zvýšíte pružnost těla, posílíte paže, ramena i nohy, rozproudíte krev, zlepšíte koordinaci pohybů a vyčistíte si plíce i hlavu. Nechcete tedy golf aspoň vyzkoušet?

Módní ikony z greenů

Golf, jako ho známe, pochází ze Skotska a byl hrán na britských ostrovech po několik staletí. Tenkrát hráči nosili těžká tvídová saka, vyboulené kalhoty a někdy i kabát do pasu, což jim hru neulehčovalo. V roce 1920 získal na popularitě, ale i nadále držel výsadní postavení gentlemanské hry. Správně oblečený hráč většinou nosil pumpky, podkolenky s károvaným vzorem, dvoubarevné boty, košili a kravatu. V padesátých letech 20. století pronikla ke golfistům barevná golfová trička, která byla inspirována tenisty a značkou Lacoste. Největší módní ikonou byl sám král golfu Arnold Palmer.

Dnes je situace na greenech jiná. Moderní technologie ovládly i tuto oblast. Látky blokují UV záření, kalhoty jsou vybavené větracími průduchy, nepromokavými zipy a nové značky chrlí další zlepšováky. Golf se také dostal mezi olympijské sporty. Poprvé byl zařazen do letních olympijských her 1900 v Paříži a zůstal tam ještě i po čtyřech letech, ale další příležitost přišla po sto letech v Rio de Janeiru, v roce 2016.

Až se pro golf rozhodnete, smiřte se s tím, že na hřiště vás hned nepustí. Nejprve musíte zvládnout cvičnou louku a pod vedením trenéra se připravit k testu golfové způsobilosti. Je potřeba znát a dodržovat pravidla, nesmíte být přítěží jak greenu, tak ostatním hráčům. Zkouška, které se dříve říkalo „zelená karta“, zjišťuje dovednosti herních schopností a pravidel. Jejich znalost musíte prokázat rovněž v praxi. Je třeba si na to vyčlenit několika týdnů až měsíců. Při úspěchu je přiznán základní golfový handicap 54. S ním se můžete účastnit turnajů.

Hra v trávě

Hřiště má obvykle 9 nebo 18 jamek. Jako jamka je označována prohlubeň, do které se míčkem snažíte dostat, části hřiště kolem ní se říká jamkoviště (green). Tráva je tu sekána nakrátko. Části hřiště mezi odpalištěm a jamkovištěm se říká fairway, tudy hráč postupuje k jamce a zde je tráva o trochu delší. Nesekaná tráva okolo fairwaye se nazývá rough a tvoří vlastně překážku, která hráči znesnadňuje hru.

Existují ale i další překážky, jako jsou například bunker (písečná) nebo vodní (rybník, potok). Také greeny bývají různě zvlněné, což ztěžuje správné míření. Samotná jamka má průměr 10,8 cm a měla by mít hloubku 10,16 cm. Vyztužuje se plastovou vložkou, do které lze zapíchnout dlouhou tyč s vlajkou. Umožňuje viditelnost jamky i z velké vzdálenosti.

S čím se hraje

Pro začátek si vystačíte se dvěma holemi. S univerzálním železem číslo sedm se budete učit švih a bez problémů s ním obejdete celé hřiště. Pro hru na jamkovištích potřebujete hůl zvanou putter. Hole hned nekupujte, dají se pro začátek půjčit na hřišti za pár desítek korun. Vždy je dost času na to, rozhodnout se, jestli si pořídíte plnou sadu čtrnácti povolených holí (v ceně od několika tisíc korun), nebo jen půlsadu, zda novou, či zánovní, s bagem na nošení, nebo i s ručním vozíkem.

Také míče vám zpočátku stačí tréninkové, na cvičné louce se prodávají obvykle v koších po koruně za kus. Na puttování je dobré mít vlastní míče, ale stačí ohrané, které za pár desítek korun koupíte rovněž na hřišti. Ženy mají hole kratší a pružnější, stejně tak existují speciální míčky, rukavice i bagy na nošení holí. Leváci potřebují jiné hole než praváci.

Utužujte vztahy

I když jde při golfu o hru jednotlivců, společenské hledisko je důležité. Jít sám může být nuda, byť jste obklopeni nádhernou přírodou a našlapujete do měkké vonící trávy. Nejlepší zážitky jsou ty sdílené. Vezměte s sebou kamarády, partnera nebo dospělé děti. Po hřišti se chodí ve skupinkách, které se nazývají flight. Tvoří ho jeden až čtyři hráči, někdy je doprovázejí nosiči (caddy), kteří také poradí, například jakou hůl vzít nebo kam zahrát míček. Golf může být i rodinným sportem, při kterém se setkávají a hrají spolu různé generace.

Pokud znáte někoho, kdo už golf vyzkoušel, neváhejte ho požádat o radu a pomoc. Nebojte se zajít na nejbližší golfové hřiště nebo zatelefonujte do tréninkového centra, kde vám zasvěceně poradí. Většinou jde o to, domluvit si setkání s golfovým odborníkem, trenérem či cvičitelem, pod jehož vedením si zkusíte první odpaly, abyste se netrápili začátečnickými chybami. Věřte, že odměna bude stát za to. Objevovat můžete také hřiště v sousedním Rakousku, oblíbená jsou ve Španělsku, Portugalsku a Turecku.

FRANTIŠKA TĚŠÍNSKÁ