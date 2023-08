Ne každý má štěstí a narodí se jako následník trůnu. Ten jediný má profesní cestu tak trochu předznamenanou. Ostatním nezbývá než si pro sebe vybrat nejvhodnější povolání a hezky k tomu vystudovat potřebnou školu. Mohou pak sice pracovat pro královskou rodinu, což mnozí i dělají, ale uplatnit se dokážou i jinde. Třeba jako princezna Eugenie v umělecké galerii nebo princ Harry v produkování pořadů.

princ Harry | Foto: Profimedia

Patří do rodin, které jsou ztělesněním výsad a moci. Ve společnosti mají zvláštní postavení, avšak to neznamená, že nemusejí pracovat. Kromě toho, že potřebují pokrýt náklady na udržení svého životního stylu a činností, které provozují, ať už se jim to líbí, nebo ne, jsou stále v hledáčcích médií a jako součást královské rodiny mají za úkol zajišťovat kontinuitu a stabilitu ve společnosti.

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE:

* Neposlušný princ Harry

* Co dělá princezna Beatrix

* Čemu by se mohla věnovat princezna Charlotte

* Děti princezny Anne

* Kdo sdílí zájem o historii

* Kdo má smyl pro design

* Manželka prince Carla Philipa pomáhá

* Princ Nikolai jako model

* Nizozemský král Willem Alexander je pilotem

Neposlušný Harry

Moderní monarchie se vyvíjejí a role členů královských rodin se v nich mohou měnit. Ukázkovým příkladem je princ Harry. Ten se poté, kdy s manželkou Meghan Markle „odstoupili“ ze svých královských povinností, musel začít živit sám. I proto se pokusil angažovat v několika různých profesních oblastech. Spolu s Meghan založili Archewell Foundation, která je charitativní organizací zaměřenou na podporu různých oblastí včetně zdraví, vzdělávání či životního prostředí, a stal se také spoluproducentem i tvůrcem televizních pořadů a filmů prostřednictvím jejich produkční společnosti Archewell Productions.

Titul prince Harryho „Jeho královská výsost“ byl odstraněn z webových stránek královské rodiny

Zdroj: Youtube

Od financí k umění

Kromě Harryho nespolupracují s královskou rodinou ani jeho sestřenice – princezna Beatrice a Eugenie, což znamená, že nejsou podporovány panovnickým grantem a nejsou placeny za reprezentaci královské rodiny. Přesto se jim vede velmi dobře. Princezna Beatrice vystudovala historii na londýnské univerzitě Goldsmiths. Po škole začala pracovat ve společnosti Sandbridge, zabývající se rizikovým kapitálem, a později se stala viceprezidentkou pro partnerství a strategii v softwarové společnosti Afiniti.

Princezny Beatrice a Eugenia se svým otcem, princem Andrewem

Její mladší sestra, princezna Eugenie, pomáhá vést uměleckou galerii v Londýně. Vystudovala dějiny umění a angličtinu na univerzitě v Newcastlu a poté vstoupila do světa umění. Nejprve pracovala pro online aukční společnost Paddle8 a nyní je ředitelkou londýnské galerie Hauser & Wirth. V rozhovoru pro Harper’s Bazaar v roce 2016 uvedla, že její každodenní povinností je „plánování speciálních projektů, podpora umělců v galerii a řízení akcí“.

Raději normální práci

Zdá se, že princezna Kate a princ William se v obou sestrách zhlédli a rádi by, aby je následovala jejich dcera Charlotte, která je v pořadí třetí čekatelkou na královský trůn. „Podle toho, co jsem slyšel, princ a princezna z Walesu chtějí, aby Charlotte vyrůstala s očekáváním, že dostane dobrou práci a nebude pracovat na plný úvazek pro královskou rodinu,“ řekl začátkem roku Richard Eden z Daily Mail.

S láskou ke sportu

Zatímco princezna Anne, sestra krále Charlese, je považována za jednu z nejpracovitějších členek královské rodiny a v aktivitě pravidelně figuruje na prvním místě, její děti Peter Phillips a Zara Tindall Phillips pro královskou rodinu nepracují. Peter působil na různých pozicích v několika průmyslových odvětvích. Nejprve ve společnostech Jaguar Racing a Williams Racing jako account manager. Poté sedm let v Royal Bank of Scotland. V roce 2012 založil společnost Sports & Entertainment UK Ltd, která se v Londýně věnuje sportovnímu managementu.

I Peterova sestra Zara Tindall má blízko ke sportu. Je výborná jezdkyně na koni. Získala dokonce stříbrnou medaili jako členka týmu Velké Británie na olympijských hrách v Londýně 2012.

Sdílí zájem o historii

Zajímavé povolání má i manželka královnina bratrance prince z Kentu, Marie Kristina; je autorkou několika knih o evropské historii a královské rodině. Její poslední kniha vyšla roku 2017 a nese název: Příběh geparda. Před vstupem do královské rodiny se více než 25 let věnovala přednáškám na různá historická témata. Její manžel, princ Michael z Kentu, dostal od zesnulé královny povolení vydělávat vlastní peníze, protože nepobírá roční poslanecké náhrady, které využívají ostatní členové královské rodiny. Proto má svou soukromou společnost, kde nabízí odborné poradenství v různých odvětvích, například v oblasti nemovitostí nebo vzdělávání.

Smysl pro design

To švédský princ Carl Philip je zakladatelem designové značky NJRD, která byla uvedena na trh v roce 2020. Prodává vlněné koberce, nádobí a přehozy, které se podle svých slov vždy snaží vyrábět co nejudržitelněji.

Švédský princ Carl Philip se čas od času vydá na závodní dráhu

V letech 2004 až 2006 absolvoval dvouletý kurz grafického designu na Forsberg School ve Stockholmu, když se zrovna nezabývá královskými povinnostmi a grafickým designem, lze ho najít v místech, kde se odehrávají motoristické sportovní akce.

Pomáhá lidem

Manželka prince Carla Philipa má srdce na pravém místě. Během pandemie vzala situaci do svých rukou a absolvovala třídenní kurz nemocničního asistenta, aby ulevila zdravotnickému personálu. Absolvovala kurz na Sophiahemmet University College ve Stockholmu, kde je čestnou členkou katedry. Než se v roce 2015 provdala, byla glamour modelkou a soutěžící v televizní reality show. Hodně se věnuje charitě.

Prozatímní model

I dánský princ Nikolai se před pár lety vrhl na modeling. V roce 2018 – v 18 letech – podepsal smlouvu s dánskou společností Scoop Models. Byl „uloven“ hned po svém debutu na londýnském týdnu módy, kde předvedl dva kostkované looky. Od té doby už pracoval pro velké značky, jako je Dior, ale v roce 2019 řekl dánskému časopisu Tæt på: „Nechci dělat kariéru modela. Raději bych se na to díval jako na práci, která mě může uživit a zároveň mě vzdělá.“

Princ maturoval 26. června 2018 ve škole Herlufsholm v Næstvedu a poté nastoupil na obor Business Administration and Service Management v Copenhagen Business School.

Oblíbil si pilotování

Zdá se, že i nizozemský král Willem Alexander vyměnil korunu za pilotní čepici. Více než dvě desetiletí ještě při plnění královských povinností létá. Licenci získal v roce 1987. Je pravidelným hostujícím pilotem u společnosti KLM a dvě směny měsíčně pracuje jako druhý pilot.