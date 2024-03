Princ Harry a jeho žena Meghan jsou opět v centru pozornosti. A bohužel si ji nevysloužili ničím pozitivním. Během posledních pár týdnů se na ně valí kritika ze všech stran poté, kdy spustili nový web, jímž zradili zesnulou královnu Alžbětu II. Harrymu navíc hrozí vyhoštění z USA, kde uvažoval o občanství. Zatím ho hájí současný prezident, ale nové volby se blíží… A doma prince také nechtějí.

Prince Harry s Meghan | Foto: Profimedia

Mírová ratolest, kterou Harry podle všeho nesl svému otci během krátké návštěvy v Londýně, nebyla přijata s otevřenou náručí. Harry přišel s tím, že by na sebe mohl převzít některé povinnosti, jichž se před čtyřmi lety vzdal, aby otci pomohl. „Král by se svým mladším synem rád navázal zpřetrhané vztahy. Od chvíle, kdy mu byla diagnostikována rakovina, měl se synem několik vřelých konverzací. Přesto bylo Harrymu jasně naznačeno, že mezi členy vykonávajícími královské povinnosti pro něj neexistuje cesta zpět,“ napsal Richard Eden ve zpravodaji Palace Confidential a citoval ho britský Daily Mail.

William bratrovi nevěří

Harryho starší bratr William, který je prvním následníkem trůnu, má na svého bratra jasný názor. Po všem, co v posledních letech natropil, jakým způsobem se pouštěl do kritiky vlastní rodiny, by se princ z Walesu rád držel dohody učiněné s královnou Alžbětou II. při summitu v Sandringhamu roku 2020. Tam dali Harry s Meghan jasně najevo, že se hodlají osamostatnit od královské rodiny.

Podívejte se na vysvětlení Harryho krátké návštěvy u otce:

Zdroj: Youtube

Přestože nebyla oficiálně sdělena přesná králova diagnóza, mezi dvořany se proslýchá, že se má jednat o rakovinu slinivky. V té souvislosti se šíří zvěsti, že Karlovi III. zbývá půl roku života. Pokud by se William dostal na trůn, pro Harryho by to znamenalo jediné… „Neexistuje žádný způsob, jímž by Sussexové mohli znovu vstoupit do ‚Firmy‘, pokud bude William na trůnu a oni se nevzdají vydělávání peněz a neomluví se za své chování v posledních několika letech,“ uvedl na toto téma Richard Eden, publicista a expert na královskou rodinu.

Komentátorka Helen Chardová je přesvědčena, že Harryho zájmem je zůstat v kontaktu s královskou rodinou, protože ta stále představuje stabilitu a hrdost. „Nevěřím, že princ Harry opravdu touží podpořit britskou monarchii. Hledá pouze způsob, jak ji využít k vlastnímu prospěchu,“ dodala Chardová pro Irish Mirror.

Spor s Camillou

Mezi královnou Camillou a jejím mladším nevlastním synem panují mrazivé vztahy. Vše se vyostřilo v okamžiku, kdy ji vévoda ze Sussexu veřejně označil za příčinu rozpadu manželství svých rodičů a prohlásil ji za zlou a nebezpečnou. V neposlední řadě ji ve své nejnovější knize Spare nařkl z vynášení informací z Buckinghamského paláce do tisku. Když se nyní Harry vydal přes oceán navštívit svého otce, nastalo údajně za zdmi paláce rodinné drama…

Rodina má o Karla III. kvůli rakovině strach. Camilla ho varovala už v minulosti

Zdroj z králova okolí listu National Enquirer prozradil, že princova návštěva nebyla palácem schválena. Rusovlasý vyvrhel prý nakráčel do paláce nabubřele a požadoval, aby jeho nevlastní matka byla vykázána z pokoje, zatímco on bude mluvit se svým otcem. To se samozřejmě královně nelíbilo. Už toho na svou adresu schytala dost, ale vždy se snažila zachovat dekorum. Tentokrát se jí to nepodařilo. Při odchodu Harrymu řekla, že je ostudou rodiny a že si nikdo nepřeje, aby se vracel.

„Její Veličenstvo vidí původ rakoviny vladaře ve stresu, chaosu a ponížení z toho, že se Harry s Meghan vzdali svých královských povinností, hromadili špínu na rodinu a znemožnili dědečkovi vídat jeho vnoučata,“ donesl magazínu Radar online špión z paláce.

Král pracuje i přes svou nemoc:

Camilla byla také hluboce pobouřena tím, že si Harry dělá vlastní reklamu z nemoci svého otce. Krátce po návratu z Evropy totiž poskytl v USA několik rozhovorů, v nichž dával jasně najevo, že pokud nedojde k usmíření, nebude to jeho vinou.

Aristokratičtí potížisté

Od okamžiku, kdy se v roce 2020 Harry s Meghan rozhodli vzdát svých královských povinností, dostala se na světlo světa spousta informací. Dvojice se rozhodla tak trochu prát špinavé prádlo na veřejnosti. To se pochopitelně stalo celému zbytku rodiny trnem v oku. V posledních měsících se na pultech knihkupectví objevil nový literární počin, Harryho paměti Spare neboli Náhradník, které opět vnesly do rodiny spoustu hořkosti.

Šok v britské královské rodině: Smrt manžela lady Windsorové šetří policie

Vévoda ze Sussexu s manželkou také spustili nové webové stránky, na které jsou přesměrovány obě předchozí domény Sussexroyal.com a Archewell.com., mající propagovat filantropické úsilí páru. Na webu se ale manželé prezentují svými královskými tituly a erbem, což je jasným porušením dohody se zesnulou královnou.

Úmluva zněla jasně: bude-li dvojice chtít vydělávat vlastní peníze, musí jít o její soukromou věc, kterou nebude spojovat s královským původem. Královští fanoušci se nad tímto počínáním manželů pozastavují, a to i proto, že na svůj původ naházeli v nedávné minulosti tolik špíny. V očích široké veřejnosti zradili královnu i celou rodinu.

Princ Harry a Meghan mají nový web. Zradili tím královnu, tvrdí kritici

Sussexové se jen tak nevzdávají a uprostřed vlny nevole s jejich novými stránkami přišli s dalším radikálním řešením. Vévoda a vévodkyně se rozhodli používat svůj predikát (Sussex) jako příjmení syna prince Archieho a dcery princezny Lilibet místo toho, aby byli známí jako Mountbatten-Windsors. Chtěli tím sjednotit rodinu.

Vyhoštění ze země

Harryho kniha Náhradník byla prezentována jako upřímná zpověď a opravdu se v ní autor nezdráhal přiznat k různým věcem. Bohužel netušil, jak mu jeho otevřenost může podřezat větev pod vlastním hnízdem. V knize se totiž zmínil o svých zkušenostech s užíváním drog jako kokain, marihuana a houbičky.



Nahrává se anketa ...

Tohoto doznání se chytila nadace Heritage Foundation a podala žalobu na americké ministerstvo vnitra s cílem získat imigrační záznamy prince Harryho. Podle imigračního zákona by neměl mít nárok na americké vízum. Přiznání k užívání drog totiž obvykle znemožňuje vstup do Spojených států. Nadace tvrdí, že si Američané zaslouží vědět, zda ministerstvo přivřelo oči nebo zda princ ve své žádosti lhal.

Nedávno se prince v pořadu Good Morning Amerika ptali, zda přemýšlel o tom, že se stane americkým občanem. „Tahle myšlenka už mě napadla, ale nemá to pro mě v tomto okamžiku vysokou prioritu,“ odpověděl princ. Heritage Foundation už dříve podala žádost o Harryho spis, ale byla zamítnuta. Ochrannou ruku nad aristokratem údajně drží stávající prezident Joe Biden, ale jeho funkční období se blíží ke konci.

Nezlomíte nás, vzkázal kritikům Harry. Rakovina Karla III. mění jeho postoje

Pokud se k moci dostane opět Donald Trump, bude to znamenat katastrofu nejen v politice, ale i v Harryho případě. Trump se nechal slyšet: „Zradil královnu, to je neodpustitelné. Já bych nad ním ochranu nedržel.“

Budoucnost s otazníky

Pozice, do které se Harry s Meghan vlastním přičiněním dostali, není vůbec záviděníhodná. V podstatě mají horkou půdu pod nohama všude, kam vstoupí. Rodinu opustili a zasadili jí tolik ran do zad, že to bude chtít opravdu upřímnou omluvu. A kdo ví, zda to pomůže ke smíření. Ani v USA nemají nic jisté. I tady je jejich budoucnost nejasná. Tento příběh bude mít ještě zajímavé pokračování. Rozhodně jsme daleko od pohádkového happy endu, kdy zazvonil zvonec a všichni žili šťastně až do smrti.