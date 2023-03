Princ Harry v nové knize šokuje: Bral jsem drogy a zabil 25 Tálibánců

Princ Harry během rozhovoru otevřeně mluvil o tom, jak mu užívání konopí pomohlo vypořádat se s psychickými problémy po smrti jeho matky, princezny Diany. Vévoda mimo jiné zmínil i velmi pozitivní zkušenost s Ayahuascou, halucinogenním psychotropním nápojem připravovaným z jihoamerické liány Banisteriopsis caapi. „Nápoj šamanů“, jak se Ayahuasce také přezdívá, je v současnosti velmi často diskutovaný. Mluví se o něm jako o látce skrývající velký potenciál pro léčení nejrůznějších psychických onemocnění.

Zatímco o kokainu, který se řadí k návykovým drogám, vévoda ze Sussexu prohlásil, že je pro něj jen společenskou záležitostí dávající mu pocit sounáležitosti, užívání psychedelických látek označil v podstatě za terapeutický prostředek. Princ v rozhovoru uvedl, že s užíváním psychedelik začal rekreačně, ale později si uvědomil, jak mu pomohla vyrovnat se s jeho traumaty.

Terapie před miliony lidí

Událost je kontroverzní hned z několika důvodů. Nejen, že princ Harry mluvil veřejně o dlouhodobém užívání nelegálních látek, ale živé vysílání bylo zároveň v podstatě veřejným terapeutickým sezením. To mohly po zaplacení poplatku sledovat z pohodlí svého domova miliony lidí.

Některé servery odsuzují i osobu Gabora Maté, který ve svých knihách i veřejných vystoupeních dlouhodobě zpochybňuje řadu současných lékařských tvrzení a přístupů. V souvislosti s rozhovorem s princem Harrym je však nutné zmínit, že kanadský lékař má bohaté zkušenosti s drogově závislými díky svému dlouholetému působení v kanadské neziskové společnosti Portland Hotel Society ve Vancouveru.

Zvedla se vlna nevole

Víkendové vysílání značně pobouřilo aktivisty, mezi nimi i výše zmíněnou Fionu Spargo-Mabbs. Její syn zemřel ve věku pouhých šestnácti let poté, co si v roce 2014 vzal na výletě s přáteli látku MDMA, známější pod názvem extáze. Po tragické události se žena snaží o této tématice informovat prostřednictvím charitativní organizace Daniel Spargo-Mabbs Foundation.

Organizace, která získala začátkem tohoto roku vyznamenání OBE za službu mladým lidem, poskytla pro The Times vyjádření poukazující na to, že mnoho mladých lidí má v současnosti s duševním zdravím potíže.

„Je pochopitelné, že se snaží nacházet různé způsoby, jak se s těmito problémy vyrovnat. Zvlášť v situaci, kdy jsou služby na podporu duševního zdraví nedostupné. Zprávy, že drogy mohou pomoci vyrovnat se s obtížnými věcmi, jsou znepokojující. Mohou ovlivnit chování mladých lidí, kteří jsou mnohem zranitelnější. V dospívání – ve fázi vývoje plné neurologických a fyzických změn – má užívání drog potencionálně trvalejší dopad než v jakémkoli jiném období života,“ uvedl server.

Co je to Ayahuasca?

- Ayahuasca je vývar z listů keře Psychotria Viridis spolu se stonky révy Banisteriopsis caapi, přičemž do nápoje lze přidat i jiné přísady. Ayahuasca je tedy psychoaktivní směs vyrobená z halucinogenních rostlin. Svou psychoaktivitu získává přidáním rostlin obsahujících DMT.

- Nápoj tradičně používaly pro duchovní a náboženské účely starověké amazonské kmeny i některé náboženské komunity například v Brazílii a Severní Americe. V současnosti se stala Ayahuasca celosvětově populární mezi lidmi, kteří hledají způsob, jak se uzdravit z traumat a otevřít svou mysl.

- Ayahuasca je zcela legální například v Brazílii, Mexiku, Peru a Kolumbii. Právě do těchto destinací se lidé, kteří chtějí rituál podstoupit, vydávají nejčastěji. Někteří lidé však liánu převážejí a pořádají s ní seance i ve státech, kde je to nezákonné. Rituál by měl vést zkušený šaman. Pokud seanci vede nezkušený člověk, účastníci hazardují s psychickým i fyzickým zdravím.

Ayuhasca – potenciál, nebo hrozba?

Proti veřejnému vystoupení prince Harryho se ohradila také rodina zesnulé Jennifer Spencerové. Ta v roce 2019 spáchala sebevraždu ve věku devětadvaceti let poté, co užila halucinogenní Ayahuascu. Podle článku zveřejněného v lednu 2021 na serveru The U.S. Sun odjela mladá žena do Peru na rituál s Ayahuascu poté, co začala cvičit kundalini jógu. Její teta Fiona Chase tehdy do médií uvedla, že cvičení jógy vyvolalo v Jennifer určité změny, kdy věřila, že se její mozek rozdělil na dvě části a dokáže číst myšlenky lidí. Fiona Chase dále popsala, že její neteř byla velmi vyděšená a začala trpět paranoiou.

Rituál s Ayahuascou je to nejlepší, co jsem udělal, svěřil se mladík Deníku

Doktor Gabor Maté patří k lidem, kteří se zabývají výzkumem Ayahuascy, o jejímž užití v uvedeném rozhovoru pozitivně mluvil i princ Harry. Například v článku na svém webu vysvětluje, v čem tkví potenciál tohoto halucinogenního nápoje při současném varování, že mezi lidmi stále populárnější látka může být snadno zneužita podvodníky a rozhodně se nejedná o všelék vhodný pro všechny.

Kdo je Gabor Maté?

Kanadský lékař maďarského původu Gabor Maté (*1944) se ve své práci věnuje zejména výzkumu vlivu prostředí během dětství na kvalitu pozdějšího života, závislostem, depresi, ADHD a dalším civilizačním chorobám, které souvisí zejména s prožitými traumaty. Při své práci do značné míry čerpá z vlastního života. Je židovským přeživším holokaustu. Jeho rodina těsně unikla deportaci pod Německou okupací. Působí nejen jako lékař, ale je také spisovatelem. Na českém trhu jsou v současnosti k dostání jeho knihy Když tělo řekne NE, V říši hladových duchů, Držte si své děti a Roztěkaná mysl.