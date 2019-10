"Vůdce plánuje velkou operaci," napsala severokorejská média v souvislosti s Kimovými fotkami, na nichž vypadá jako notně ztloustlá "Popelka na Juráškovi v zasněženém lese". Neupřesnila přitom jakou, ale každý výstup na horu Pektu, ležící na hranicích s Čínou a označovanou za rodiště Kimova otce Kim Čong-ila, má prý mimořádný význam. Oficiální severokorejská tisková agentura uvedla, že Kimova "pouť na horu Pektu je velmi důležitou událostí v dějinách korejské revoluce", a zahraniční novináři připomněli, že severokorejský vůdce vystoupil na sopku Pektu například v roce 2017 krátce před před svým novoročním projevem, v němž se vyslovil pro zlepšení vztahů obou korejských států.

Podobné fotografie, v nichž se světoví politici představují spíš jako filmové hvězdy, nejsou až tak neobvyklé. Pro Kima je sice snímek na koni netypický (častěji se prezentuje jako věčný přihlížeč, jemuž v továrnách a laboratořích ukazují nejrůznější výrobní procesy), ale i přesto jde o dost rozšířenou praxi, zejména u politiků se sklony k autoritářskému vládnutí - ti totiž potřebují působit jako silní muži. Výsledky ale bývají dost rozpačité. A zatímco u svých příznivců představitelé států či politických stran zabodují i takovou show, pro jejich oponenty je to většinou vděčný zdroj vtipů a parodií.

Silák Putin a svalovec Okamura

Jedním i druhým proslul zejména ruský prezident Vladimir Putin, jehož fotografická série z dovolené na Sibiři před deseti lety je v sociálních sítích dodnes živá a pravidelně se připomíná, pokud se právě o ruském vůdci píše. Hlavně proto, že se při ní nechal vyobrazit svlečený do půl těla, jak jezdí na koni (jdoucím krokem), chytá ryby, plave nebo pózuje s loveckou puškou. Nesčetné množství parodií ho zobrazovalo například při jízdě na drakovi, jako oživlý bitevní vrtulník, nebo za něj na koně posazovalo stejně polonahého Donalda Trumpa (jenž je podobně jako ruský vůdce vyznavačem "macho" stylu).

Velkou pozornost internetových uživatelů sklízejí také ironické klipy na Putinovu adresu, často parodie na jeho předvolební videa. Například video, jež natočil před několika lety slovinský herec a komik Klemen Slakonj, viděly víc než tři miliony lidí. Slakonj v roli Putina předvedl většinu státníkových sebepropagačních čísel - projel se na koni s odhaleným hrudníkem, organizoval "zimní olympijské hry při 40 stupních", "uklidňoval tygra" a navrch se věnoval baletu.

Fotkami s obnaženým hrudníkem se pokusil svého času zaujmout také český politik Tomio Okamura, který sdílel na facebookových stránkách SPD - Tomio Okamura sérii vlastních snímků z posilovny, ale brzy toho nechal. Mimo jiné možná proto, že se fotografie staly terčem veřejné kritiky, podle níž vůdce strany spojované s extrémismem své svaly digitálně "přifukuje".

Breptal Trump

Také americký prezident patří ke světovým lídrům, kteří si natolik zakládají na své prezentaci, až se někdy mění v parodii sama sebe. Nejde jen o jeho typický účes, za nímž se skrývá obyčejná "přehazovačka", ale i o celé veřejné vystupování. Pověstná jsou jeho "přepsání" na Twitteru nebo přebrepty. Začátkem letošního roku například označil během tiskové konference šéfa společnosti Apple Tima Cooka jako Tima Apple, přičemž jako typický "macho" chybu neuznal a později na Twitteru tvrdil, že chtěl jen ušetřit čas. Šéf Applu na to reagoval tak, že se na Twitteru dočasně přejmenoval na "Tima Apple".

Pro Trumpa nešlo zdaleka o první přeřeknutí, proslul třeba tím, že izraelského premiéra Benjamina Netanjahu překřtil na Betanjahua nebo představitele aerolinek Lockheed Martina Marillyna Heswona na Marillyna Lockheeda.

Slavným a hojně parodovaným se stal i jeho nedořečený tweet z roku 2017, kdy uprostřed noci umístil na svůj twitterový účet nejasnou větu, zakončenou nesrozumitelným slovem: "Navzdory neustále negativnímu tisku covfefe" ("Despite the constant negative press covfefe"). Podobně jako Kimovo projíždění na koni, i tento tweet vyvolal záplavu spekulací a analýz na téma, co tím Trump asi myslel. Také ale vtipů a parodií.