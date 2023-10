Je jako sestra, kterou nikdy neměl. Oba jsou královského rodu a málokdo ví, že k sobě mají blíž, než se na první pohled zdá. Prince Williama a jeho sestřenici Zaru Tindall od sebe dělí třináct měsíců a je jedinou příbuznou, která ho dojala až k slzám, když ji sledoval v televizi. Mají spolu mnoho zážitků. Zkusme se ohlédnout za jedním upřímným královským vztahem.

Jejich silné pouto se zrodilo na počátku osmdesátých let, kdy se narodili. První přišla na svět Zara, celým jménem Zara Anne Elizabeth Phillips. Narodila se 15. května 1981 princezně Anně, jejíž matkou byla královna Alžběta II., a kapitánu Marku Phillipsovi.

Princ William přišel na svět zhruba třináct měsíců poté, a to 21. června 1982. Je starším synem princezny Diany a jeho otcem je král Karel III.

Williamovi nebyl ani rok, když vznikla fotografie, na které jeho a Zaru vozí chůvy po Sandringhamu v kočárku. Snad i proto, že jsou přibližně stejně staří, vyrůstali spolu a v průběhu let byli zachyceni na desítkách fotografií. Přesto byli královští pozorovatelé překvapeni silou Williamových citů, když v jednom z podcastů řekl, že vítězství jeho sestřenice Zary v jezdeckých závodech bylo jediným případem, kdy byl při sledování sportu dojat k slzám.

Proč William plakal?

Přiznání přišlo začátkem letošního září, když se účastnil podcastu The Good, The Bad and The Rugby, který vedou ragbyové hvězdy, včetně manžela Zary Tindall, Mikea Tindalla. Během společného povídání řekl na hradě Windsor jednačtyřicetiletý otec tří dětí William: „Jediný případ, kdy jsem při sledování sportu plakal, byl, když Zara vyhrála. Myslím, že to bylo mistrovství Evropy. V té době jsem byl v Exmooru, kde jsem tábořil. Všichni jsme se shlukli kolem telefonu a sledovali ji. Byla tam a blekotala, že vlajka stoupá vzhůru, byl jsem neskutečně dojatý,“ svěřil se následník trůnu.

Podcastu, který se natáčel na hradě Windsor, byla přítomna také Williamova manželka Kate Middleton a Zařina matka – Williamova teta – princezna Anna, sama zdatná jezdkyně na koni. V pokračování diskuse Kate uvedla: „Vzpomínám si na to, protože ses vrátil a řekl, že jsi nikdy nebyl na nikoho tak pyšný.“

Bydleli kousek od sebe

Blízký vztah měli William a Zara skutečně od samého dětství. Bylo to i tím, že William spolu s mladším bratrem Harrym vyrůstali v hrabství Gloucestershire, které se nachází jen několik mil od místa, kde žila Zara a její bratr Peter. Ten je o necelé čtyři roky starší než Zara, a podobně jako ona nepracuje pro královskou rodinu, ale věnuje se jiným aktivitám.

Dříve působil v různých pozicích v několika průmyslových odvětvích. Nejprve ve společnostech Jaguar Racing a Williams Racing jako account manager, poté sedm let v Royal Bank of Scotland. V roce 2012 založil společnost Sports & Entertainment UK Ltd, která se v Londýně věnuje sportovnímu managementu.

Princ Harry, Zara Tindall, princezna Sofia: Čím se živí členové královských rodů

Tři královští bratranci a jedna sestřenice bývali často spatřováni, jak společně sportují nebo si povídají a žertují na různých královských akcích. William k tomu již dříve prozradil, že „bylo těžké udržet vážnou tvář…“, když seděl v kostele proti svému bratranci a sestřenici.

Spojuje je zájem o koně

Jak bylo zmíněno, Zara Tindall i její bratr mají blízko ke sportu, tak jako princové William a Harry. Zara dokonce získala v jízdě na koni jako členka týmu Velké Británie na olympijských hrách v Londýně 2012 stříbrnou medaili. A nebyla první v rodině, kdo soutěžil na olympijských hrách. Jde ve šlépějích své matky, princezny Anny.

Ta roku 1976 osedlala v Montrealu koně královny Alžběty jménem Goodwill a ve třídenním jezdeckém závodě na sebe strhla veškerou pozornost. Čtyři roky před Montrealem předvedl skvělou formu i kapitán Mark Phillips. Na olympiádě v Mnichově získal s britským jezdeckým týmem zlato.

Šéfkuchař královny: Alžběta téměř nejedla, princ Philip kontroloval lednice

Nejcennější kov však pro královský palác vybojovala na olympiádě v Londýně právě Zara. Medaili jí na krk zavěsila její matka, princezna Anna. Také princ William, stejně jako jeho bratr Harry, si občas osedlá koně. Oba aristokrati se věnují hraní póla.

Polibek na veřejnosti

Není tak dávno, kdy se William předvedl na Královském charitativním dni póla v Guards Polo Clubu, kde si půjčil jednoho z koní a skóroval s ním, čímž vyrovnal stav utkání na 2:2. I pak se tlačil vpřed, aby zajistil vítězný bod. Zato si od manželky Kate dokonce vysloužil polibek přímo na veřejnosti.

I Zara si s Williamem několikrát společně vyrazili na koních. Naposledy byli vyfoceni loni v květnu na Houghton International Horse Trials v Norfolku, kam William přijel, aby Zaru, jež se jezdeckých závodů účastnila, podpořil. Přivítal ji i jejího manžela Mikea upřímným objetím a poté si s Mikem trochu „zablbnul“.

Stejně tak se dvojice objala v roce 2010 na Festivalu britského dostihového sportu, kde William opět zmáčkl nos, tentokrát však Zařinu bratrovi Peterovi, zatímco ona přihlížela a smála se. Fotografie dodnes patří mezi jejich nejoblíbenější a je na ní vidět, jak blízký vztah spolu mají a oba podporují nejenom své kluby a sport obecně, ale i sebe navzájem.

Výborní lyžaři

Jak Zara, tak William jsou v britské královské rodině vyhlášenými lyžaři. Na zimní dovolené jezdí s železnou pravidelností na oblíbená a léty prověřená místa, k nimž patří především švýcarské středisko Klosters. Právě tady se princové William a Harry učili lyžovat, když byli ještě děti, a William se tu poprvé také objevil na veřejnosti s Kate.

Nejen William s Kate a dětmi. Za sněhem vyráží královské rodiny z celé Evropy

Do Klosters se občas vydává i Zara, případně si s manželem zajedou do italských Dolomit. Dodnes existuje snímek z ledna 1998, na kterém jsou zachyceni Zara a princ William, jak stojí na sjezdovce v Klosters a v rámci oficiální návštěvy se společně usmívají do objektivů zvědavců i novinářů.

Hezké i smutné chvíle

Jen tři roky před tím vznikl také snímek, na kterém jsou kromě Williama a Zary i princ Harry a princezna Beatrice. Jde pravděpodobně o jednu z posledních zimních dovolených, kterou princové trávili se Sarah Ferguson, vévodkyní z Yorku, a svou matkou, princeznou Dianou. Ta v roce 1997 na následky nešťastné autonehody ve Francii zemřela a oběma jejím synům se život obrátil vzhůru nohama.

Právě Zara byla údajně po její smrti princům Williamovi a Harrymu velkou oporou a dodávala jim útěchu. Tvrdí to i dokument Zara a Anna, podle něhož Zara pomohla bratrům především „pozitivní energií“. Podle dvou královských komentátorů oba bratrance „rozveselovala“ a bavila během lyžařského výletu, který se konal krátce po Dianině autonehodě.

Královský životopisec Brian Hoey v dokumentárním filmu uvedl: „Jaká matka, taková dcera. William a Harry jsou Zařini nejbližší bratranci v královské rodině.“ Dále pokračoval slovy: „V roce 1997 přišli William a Harry v poměrně raném věku o matku. Zdálo se, že Zara se s nimi ještě více sblížila. Nedlouho po Dianině smrti se princ z Walesu rozhodl, že by všichni měli jet na lyžařskou dovolenou. Zara se je oba snažila rozveselit, házela po nich sněhové koule a oni se pak na sněhu přetahovali. Byla pro ty dva obrovskou pomocí, obrovskou, a myslím, že zejména William choval k Zaře vždy velkou náklonnost.“

Specialistka na královskou rodinu Victoria Arbiterová dodala: „Byla tam proto, aby od nich odvedla pozornost a snížila tlak. Dřív focení nesnášeli, ale se Zarou bylo vše zábavnější, protože je společenská. Bylo skvělé mít ji nablízku pro její pozitivní energii i chuť do života.“

Dobré vztahy trvají

Když se Zara v březnu 2019 účastnila Gatcombe Park Horse Trials v hrabství Gloucestershire, užila si i její dcera Mia vzácné chvíle se svou sestřenicí Savannah Phillipsovou. Děti byly spatřeny, jak spolu venčí psy a jedí zmrzlinu na panství své babičky princezny Anny, přičemž Savannah dokonce nabídla Mie prasátko.



Není to poprvé, kdy si Mia při návštěvě panství hrála se svými sestřenicemi a bratranci. Společně se Savannah, Islou, princem Georgem, princeznou Charlotte a princem Louisem se sešli i na platinovém výročí královny Alžběty II. v Buckinghamském paláci, odkud si odnesli spoustu zážitků, na které budou – stejně jako jejich rodiče – v budoucnu vzpomínat.