Do dražby jde další dopis princezny Diany. Psala ho před rozvodem s Charlesem

Koncem srpna se dostal na veřejnost další z dopisů zesnulé princezny Diany (†36) a nechává opět nahlédnout do jejího soukromého života. Datuje se do doby, kdy měla krátce před rozvodem s princem Charlesem a přiznává v něm nejen „strach“ z nového, svobodného života, který ji čekal, ale vyjadřuje v něm i naději v lepší budoucnost. Koncem září by se měl vydražit v Beverly Hills v Kalifornii.

