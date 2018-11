Proč je negativní myšlení důležité

„Z pozitivního myšlení se dnes stala mantra, která je sice líbivá ale důležité je myslet i negativně,“ říká známý český podnikatel, spisovatel a školitel.

Ilustrační foto.Foto: Unsplash, Francisco Moreno

Díky vrozenému handicapu Tourettova syndromu si Ivo Toman prošel dětskou šikanou a problémy školského systému. V dospělosti se střetl s problémy v podnikání až na úrovni milionových dluhů a přes několik dalších neúspěchů v kariéře se propracoval až k vyprodaným sálům a několika knižním bestsellerům.

Jaká jeho cesta byla, podrobně popisuje v dalším díle pořadu Škola průserů. Kde mimo jiné zmiňuje, že se to dnes s pozitivním myšlením přehání a je potřeba myslet i negativně. Co myslíte Vy? Je lepší myslet spíše pozitivně, negativně nebo si nastavit balanc? Sledujte ve videu.

Letos v září kromě povinné školní docházky odstartoval i neziskový projekt Škola průserů, který mění úhel pohledu na náročné životní situace. V pořadu se vystřídá hned několik známých a inspirujících osobností z různých odvětví. Ti všichni se s vámi podělí o nejnáročnější situace ze svých životů ale taky o to, jak se z nich dostali a co si z toho vzali dál do života.