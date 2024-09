Koncem srpna vstoupil na obrazovky televize Nova nový kuchařský pořad, ve světě oblíbená reality show Hell’s Kitchen, zde pod vedením třiačtyřicetiletého Radka Kašpárka. Ten diváky hned první epizodou rozdělil na dva tábory. Jedněm se zdá populární šéfkuchař přísný málo, druhým až moc. Jak to vidí on sám?

Celosvětově jde pravděpodobně o nejsledovanější kuchařskou show. Poprvé ji diváci mohli vidět v roce 2004 v Británii, nyní má i českou verzi. Dva týmy ambiciózních profi kuchařů se utkávají v náročných gastronomických výzvách, přičemž každý soutěžící má jedinečnou příležitost ukázat své dovednosti, kreativitu a schopnost pracovat pod tlakem, aby mohl být kreativním šéfkuchařem v prestižní restauraci Radka Kašpárka. Ten se stal českým Gordonem Ramsaym.

Podívejte se na ukázku ze zahraničního dílu Pekelné kuchyně s Gordonem Ramsaym. Toho v české verzi zastupuje Radek Kašpárek:

| Video: Youtube

Hell’s Kitchen je ve světě hodně známá reality show. Než jste dostal nabídku provázet jí v Česku, sledoval jste ji na zahraničních kanálech?

Pořad Hell’s Kitchen znám už několik let. Sledoval jsem ho zhruba před čtyřmi pěti lety. Vím, o čem je, znám dobře ten formát. Ale přiznám se, že jsem ho bedlivěji začal sledovat, až když přišla nabídka z televize Nova.

Vzal jste si z něj do natáčení inspiraci?

Asi částečně ano, ale ne úplně, protože v některých situacích jsem neměl z Gordona Ramsayho úplně dobrý pocit.

V jakém slova smyslu? Byl extrémně přísný?

Nějaký kuchař měl dost, on šel, a ještě ho dorazil. To už mi přišlo jako kopání do mrtvoly. Tuto linku jsem nedodržel. V pořadu jsem ostrý, vybuchuji, ale když vidím, že soutěžící opravdu tápe, snažím se mu spíš pomoct, než že bych mu ještě víc naložil.

V jistých okamžicích jste působil hodně přísně i v soutěži MasterChef Česko. Uvidí vás diváci v některém díle opravdu hodně naštvaného?

Vidíte, to mi nikdy nepřišlo! Mám pocit, že jsem byl v MasterChefovi úplně v pohodě. Přísnost teprve nastoupí. (smích)

Fotogalerie: V pekelné kuchyni vládne napětí a žádná chyba není odpuštěna gallery 5 fotografií

Jak probíhalo natáčení Pekelné kuchyně?

Zpočátku jsem se docela obával, že to bude opravdu náročné. Bál jsem se únavy. To byla jediná věc. Točili jsme měsíc v kuse od rána do večera a záběry na kamerách byly skutečně dlouhé. Ale zvládl jsem všechno, myslím, v pohodě a ve finále, když byl poslední den, jsem si řekl, že to uteklo jako voda a ani moc nebolelo. (smích)

Kdyby tedy přišla nabídka na pokračování, vzal byste ji? Není to tak dávno, co jste kvůli vyčerpání zkolaboval…

Tohle už nechci nikdy dopustit, abych byl přepracovaný. Půl roku jsem teď cvičil a snažil se ve všech směrech na natáčení připravit. Jak fyzicky, tak psychicky. A bylo to opravdu fajn. Všichni soutěžící byli profesionální kuchaři. Čekal jsem, že budou „vyvaření“, a nemýlil se. Byli vážně dobří. Ten, který vyhraje, se stane mou pravou rukou v nové restauraci 420.