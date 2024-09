Lidé z celé republiky přispívají do sbírky na platformě Donio, která byla založena pro rodinu zesnulého psychologa Radka Ptáčka.

Smrt známého a oblíbeného psychologa přišla jako blesk z čistého nebe. Osmačtyřicetiletý Radek Ptáček byl skutečnou vědeckou kapacitou. Působil jako klinický psycholog, vyhledávaný psychoterapeut, soudní znalec a také profesor lékařské psychologie. Mimo jiné přednášel na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy i na University of New York in Prague. Za svou práci získal několik prestižních ocenění.

V neděli prvního září Radek Ptáček rodině sdělil, že jede do zaměstnání, ale když se dlouho nevracel, bylo po něm vyhlášeno pátrání. Mělo bohužel špatný konec - psycholog byl nalezen mrtvý.

S manželkou Hanou vychovával Radek Ptáček tři děti. Nejstarší dceři je nyní 12 let, mladší 11 a synovi je pouhých sedm let. K velkému smutku z nečekané ztráty manžela a tatínka se rodině nyní navíc přidaly existenční problémy.

Středobodem jeho působení byly děti a jejich psychické problémy. Ve svých pracích a přednáškách Radek Ptáček zdůrazňoval, že děti mají vyrůstat v bezpečném a milujícím prostředí bez násilí a že je třeba pečovat o psychické zdraví dětí, kterým se rozpadla rodina. Svou práci bral jako poslání. Podle kolegů měl velký dar zprostředkovat výsledky vědeckých výzkumů široké veřejnosti jednoduše, lidsky a s nadhledem, aby tomu všichni porozuměli.

Kolegyně a kamarádky Hany Ptáčkové se proto rozhodly založit na platformě Donio sbírku, která by rodině pomohla s vyřešením největších finančních starostí. „Bolest, kterou nyní rodina prožívá, je velká a řešení dostatku potřebných financí je dalším obrovským stresovým faktorem,“ napsala Michaela Rosenkranzová, Hančina kamarádka a iniciátorky sbírky.

Prosí veřejnost, aby přispěla ovdovělé mamince a osiřelým dětem jakoukoliv částkou. Samy doufají, že se záměr vydaří, a že kromě objetí a lásky budou schopny své kamarádce Hance materiálně pomoci tam, kde to bude nutné.



„Byly bychom moc rády, kdybychom mohly Hance a dětem alespoň finančně pomoci v těchto těžkých chvílích, které si ani neumíme představit,“ dodávají kolegyně a kamarádky manželky zesnulého psychologa Ptáčka.

Připomínají, že ovdovělá žena nejen že prožívá obrovský zármutek, ale navíc se stala ze dne na den hlavou rodiny a samoživitelkou a obává se, jak bude schopna zajistit vše potřebné pro své děti.

Sbírka byla na Donio vyhlášena v pátek 6. září s cílovou částkou 10 milionů korun a měla by trvat asi dva měsíce. Lidé začali okamžitě posílat peníze, takže v pondělí 9. září odpoledne přispělo už 3 598 dárců a na účtu bylo více než 2,6 milionu korun.

„Vzhledem k tomu, že dědické řízení proběhne až v budoucnu a může se táhnout dlouhé měsíce, využije rodina finanční podporu ze sbírky na placení hypotéky, nejaktuálnější platby a zabezpečení běžných potřeb a chodu domácnosti,“ vysvětlují organizátorky sbírky.

Peníze budou určeny také na zaplacení nutného vybavení pro děti, výdajů spojených s péčí o ně, ale také na jejich psychickou podporu po prožité tragédii.

Donio: Sbírka pro rodinu prof. Radka Ptáčka:

„Hanka je skvělá maminka, učitelka, kamarádka a kolegyně, která se ze dne na den ocitla v situaci, do které by se nechtěl dostat nikdo z nás. Profesor Radek Ptáček celý život lidem pomáhal. Pomozme my teď jeho rodině,“ apeluje na veřejnost za iniciátorky sbírky Michaela Rosenkranzová.

Poslední vzkaz: V životě je nejdůležitější láska

Radek Ptáček se zabýval dětskou psychologií a pomáhal dětem s vážnými psychickými problémy. Krátce před tím, než po něm začala pátrat policie, sdílel psycholog na svém facebookovém profilu příspěvek, ve kterém vyzýval, aby se lidé zaměřili na to, co je podle něj v životě nejdůležitější - a to na lásku. Bylo to vlastně jeho poslední sdělení světu.

„Cenné rady poskytoval také rodičům,“ píše Deník v článku s titulkem Cenný odkaz psychologa Radka Ptáčka: 5 rad, jak být lepším rodičem. Psycholog varoval rodiče například před přílišným umetáním cestiček a přehnaným pohodlím, které zajišťují svým dětem, namísto, aby v nich budovali odolnost. Bojoval také proti škodlivým mýtům ve výchově, nebo před přehnanou důvěrou v samozvané psychology a jejich rady na sociálních sítích.

Radek Ptáček rodiče upozorňoval, že láskou a fyzickým kontaktem dítě nemohou rozmazlit, a naopak zavrhoval jakékoliv fyzické tresty.

„I mírná forma fyzických trestů má potenciál ve zvýšeném riziku duševních onemocnění. Jde o pocit ponížení, který zažíváte s osobou, se kterou byste se měli cítit vždy a za každých okolností bezpečně,“ vysvětloval v podcastu Inbox.

Před dvěma lety byl hostem podcastu Deníku, kde se zabýval tím, co se děje v dětské duši při rozvodu rodičů.

Odchod Radka Ptáčka zasáhl i řadu lékařů, vědců či novinářů. Exministryně pro lidská práva a lékařka Džamila Stehlíková vyjádřila svou lítost nad jeho odchodem a o Ptáčkovi mluvila jako o „strážci dětských duší“ a „rytíři řádu lásky“.

Smutek z odchodu význačného odborníka sdílela také zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. „Byl mi (Radek Ptáček) dlouholetou oporou v tématu nepřijatelnosti fyzických trestů na dětech. Spolupracovali jsme úzce na změnách systému péče o ohrožené děti. Svými výzkumy a veřejnými přednáškami patřil mezi klíčové hybatele potřebných změn,“ napsala Klára Šimáčková Laurenčíková na síti X.