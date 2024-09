Odchod osmačtyřicetiletého uznávaného psychologa Radka Ptáčka, který se zabýval dětskou psychologií a pomáhal dětem s vážnými psychickými problémy, byl zcela nečekaný. V neděli prvního září rodině sdělil, že jede do zaměstnání, ale když se dlouho nevracel, bylo po něm vyhlášeno pátrání. Skončilo špatně – v úterý 3. září byl muž nalezen mrtvý v jednom pražském hotelu.

Pomoc rodině prostřednictvím sbírky

Náhlá smrt Radka Ptáčka byla pro manželku Hanu a jejich tři děti ve věku 12, 11 a 7 let těžkou ranou.

„Srdce mám rozbité na milion kousků… věřím v paralelní vesmíry, o kterých jsi často mluvil, a věřím, že tam je to všechno v pořádku a že jsme tam všichni spolu,“ napsala Hana Ptáčková 6. září na Facebooku.

Haniny kolegyně a kamarádky se proto rozhodly, že pozůstalé podpoří alespoň materiálně a vyhlásily sbírku na platformě Donio. Měla trvat padesát dní a cílová částka byla deset milionů korun.

Peníze měly být určeny také na zaplacení nutného vybavení pro děti, výdajů spojených s péčí o ně, ale také na jejich psychickou podporu po prožité tragédii.

„Vzhledem k tomu, že dědické řízení proběhne až v budoucnu a může se táhnout dlouhé měsíce, využije rodina finanční podporu ze sbírky na placení hypotéky, nejaktuálnější platby a zabezpečení běžných potřeb a chodu domácnosti,“ vysvětlily organizátorky sbírky.

„Hanka je skvělá maminka, učitelka, kamarádka a kolegyně, která se ze dne na den ocitla v situaci, do které by se nechtěl dostat nikdo z nás. Profesor Radek Ptáček celý život lidem pomáhal. Pomozme my teď jeho rodině,“ apelovala na veřejnost za iniciátorky sbírky Michaela Rosenkranzová.

Radek Ptáček působil jako klinický psycholog, vyhledávaný psychoterapeut, soudní znalec a také profesor lékařské psychologie. Mimo jiné přednášel na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy i na University of New York in Prague. Za svou práci získal několik prestižních ocenění.

Negativní reakce sbírku ukončily

Sbírka byla na Donio vyhlášena v pátek 6. září a lidé na ni začali okamžitě posílat peníze. Během čtyř dnů se ke sbírce připojilo 3929 dárců, kteří poslali téměř 2,9 milionu korun.

V té době však už zejména na sociálních sítích přibývalo negativních reakcí, podle kterých byla cílová desetimilionová částka jako pomoc rodině neadekvátní. Jedním z důvodů byl i fakt, že vdova po Radku Ptáčkovi podle některých zdrojů vlastní několik nemovitostí v celkové hodnotě téměř třiceti milionů korun.

Vlna nesouhlasných komentářů i zprávy v médiích, které zveřejnily majetkové poměry rodiny zesnulého psychologa nakonec vedly k tomu, že sbírka byla po pěti dnech ukončena.

„Vzhledem k negativním reakcím, které sbírka na podporu rodiny tragicky zesnulého prof. Radka Ptáčka vyvolala, se rozhodla její zakladatelka sbírku předčasně ukončit,“ uvedla platforma Donio, na níž sbírka probíhala.

Zástupci Donia zdůraznili, že sbírka vznikla s cílem maximálně podpořit pozůstalou rodinu trpící po ztrátě manžela a otce. Hlavním účelem sbírky bylo zabezpečit tři malé děti, pro něž je tato situace velmi náročná, a poskytnout jim potřebné zázemí do budoucna.

„Sbírka byla relevantní také vzhledem k majetkovým okolnostem rodiny – její dům je zatížen hypotékou a byt je předmětem dlouholetého majetkového sporu, což rodině neumožňuje s ním nakládat,“ vysvětlilo Donio.

Peníze, které již byly darovány, budou využity v souladu s původním cílem sbírky.