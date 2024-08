Jak často se vám poštěstí jít s manželkou na party?

Teď jsme vyrazili opravdu po dlouhé době. Když nad tím tak přemýšlím, už dlouho jsme se nikde neocitli sami bez dětí. Užíváme si, že můžeme být spolu. Nebude to ale trvat dlouho. Občas nám pohlídají obě babičky i děda, jako v případě karlovarského filmového festivalu, kam jsme zavítali na dvě noci, byla to rychlovka, ale jinak mají děti program, takže pořád něco společně podnikáme.

Radko Gudas se sestrou Karolinou Neuvirthovou v talk show Honzy Dědka:

| Video: Youtube

A jak trávíte léto?

Snažíme se být v Čechách a užívat si pohody doma s celou početnou rodinou. Máme taky pár svateb kamarádů, teď byla aktuálně Pasty (Davida Pastrňáka, pozn. red.), ale na ty různě dojíždíme, jinak jsme doma.

Chystáte se už na další hokejovou sezonu?

Na novou sezonu jsem se začal připravovat už začátkem července, příprava je tedy v plném proudu. Čeká mě opět sezona s novými hráči. Zatím máme dva nové a měli bychom mít ještě další posily. A pomalinku polehounku se všichni společně připravujeme.

Mluvíte-li o posilách, vaše sestra Karolína mi nedávno prozradila, že z její rodiny už byste následovníka měl. Co z vaší? Chce jít některé z dětí ve vašich stopách?

Z naší také. (smích) Kvído miluje hokej, takže se těším na to, až bude jezdit na týden na hokejový kemp a užije si ho. Podle jeho slov to budou nejlepší dny jeho života. (smích)

Chtěl byste, aby Kvído jednou dokázal to co vy? Působil v NHL a třeba vyhrál i mistrovství světa?

Myslím, že já ani moje žena nejsme ambiciózní rodiče. Chceme, aby byly děti hlavně šťastné. Mně je úplně jedno, co bude Kvído dělat. Jen ať ho to baví.

Na letošním hokejovém mistrovství světa vybojoval Radko Gudas s týmem zlato.

S manželkou vám není lhostejný ani osud dalších dětí. Společně chystáte zajímavý projekt. Prozradíte o něm něco?

Rádi bychom založili školu, která dětem umožní studovat i sportovat zároveň a nebudou si už muset vybírat, zda studium, nebo sport. V Americe vidíme, že něco takového funguje, a mohlo by i u nás. Pevně doufáme, že se nám projekt podaří zrealizovat.