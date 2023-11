Rapper Majk Spirit nouzí rozhodně netrpí, nové album ho stálo jako luxusní auto

Jsou to tři měsíce, co se devětatřicetiletý slovenský rapper Majk Spirit přestěhoval i s téměř tříletou dcerou Ariou a manželkou Mariou do České republiky. Už tehdy se nechal slyšet, že nové začátky jsou vždy trochu výzva a že se těší na nové příležitosti, novou inspiraci, nové spolupráce a byznysy. Jak se zdá, pšenka už mu pomalu kvete.

Majk Spirit | Foto: se svolením Majka Spirita