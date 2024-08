Reyi Korantengovi je letos souzeno slavit. Už zítra - 2. srpna - oslaví padesátiny. Je to i přesně třicet let, co svoji profesní dráhu spojil s TV Nova. Je to také 25 let od chvíle, kdy začal moderovat její vlajkovou loď - Televizní noviny. Rey, celým jménem Reynolds Koranteng, za tu dobu stihl získat řadu diváckých ocenění i okusit hořkou chuť odvrácené strany slávy.

Od chvíle, kdy se na českém mediálním trhu objevil nový fenomén, celoplošná komerční televize, v únoru uteklo rovných 30 let. Je jen málo tváří, které Nově a jejím divákům zůstaly věrné - většinou přicházely a odcházely, mizely nebo „byly odcházeny", jen Rey Koranteng zůstává.



Není divu: má onen X faktor, který televizní tváře musí mít. Je zajímavý, zapamatovatelný, věrohodný, přirozený a dobře mluví. I proto v začínající komerční televizi uspěl v konkurzu na moderátora počasí. Ano, Rey začínal jako rosnička, aniž by pro něj, tehdy jediného muže mezi dámami, někdo vymyslel mužský ekvivalent tohoto poslání.

Od počasí do prestižního křesla

Skok v Reyově kariéře se kryje s historickým krokem Vladimíra Železného, který se v roce 1999 ve zlém rozkmotřil s americkou servisní organizací Novy, CME, sbalil si v Měšťanské besedě ve Vladislavově ulici vysílací práva a začal vysílat z Barrandova. A potřeboval do nových pořadů s novými názvy nové tváře.

„Od 5. srpna 1999, kdy se generální ředitel televize Vladimír Železný rozešel se servisní organizací CME a Nova začala vysílat z Barrandova, moderuje Ray Koranteng hlavní zpravodajský pořad Televizní noviny, spolu s Lucií Borhyovou, nebo v době jejího těhotenství s Michaelou Ochotskou a Kristinou Kloubkovou,“ popisuje tento pětadvacet let daleký okamžik internetová encyklopedie Wikipedia.

Pověstný čich Vladimíra Železného

Dá se říci, že Rey je jedním z důkazů pověstného geniálního čichu, kterým prý Vladimír Železný disponoval: věděl, co na obrazovce funguje (vzrušuje, přitahuje a láká). A tak vytvořil dvojici Koranteng - Borhyová (exotický kultivovaný mladý muž - úchvatná prvoplánová blondýna), která Nově přikovává k obrazovkám diváky už neuvěřitelných pětadvacet let.

Tak šel čas s Reyem Korantengem:

Se zálibou v mlčení, šachu a létání

Z Reye se stala celebrita, která za pětadvacet let rozdala stovky rozhovorů. Ačkoliv je to vzdělaný muž se zálibou v mlčení, šachu a létání na kluzáku, v každém interview, alespoň ze začátku, musel pořád dokola vyprávět vše o původu svého exotického zevnějšku. A často začínal větou - „Jsem Čech jako poleno.“

Krátké dětství v daleké Ghaně

Jeho rodiče, tedy česká matka a ghanský otec, se seznámili na začátku 70. let v Praze během studií medicíny. Když se z tohoto vztahu narodil malý Reynolds, odcestoval s matkou za otcem do Afriky. Tam strávil pár let dětství, vztah jeho rodičů se však rozpadl, a tak se s mámou vrátili zpět do Čech. Na svoje africké dětství zavzpomínal i v pořadu Půlhodinka na webu svojí domovské televize.

„Měl jsem chůváka. Byl to patnáctiletý kluk z chudší rodiny. Je potřeba říct, že má rodina byla dobře situovaná. A tam, když máš peníze, pomáháš tak, že dáš práci lidem, kteří tolik peněz nemají. Ještě předtím jsem měl normální chůvu. Když mě ale jednou hlídala, tak si někde telefonovala a já mezitím málem vypadl z balkónu. Rodiče jí dali hned padáka,“ vzpomínal Rey.

Tři bratři a dvě sestry v Africe

Se svojí africkou rodinou obnovil vztahy v roce 2015. „Kontaktovali mě sourozenci, mám tři bratry a dvě sestry, že tatínek onemocněl. Bohužel umřel, ale s nejstaršími sourozenci jsem v kontaktu dodnes. Bratr je manažer v jedné důlní společnosti, sestra dělá v bankovnictví. Bavíme se o ekonomice i osobních věcech,“ popsal svoje rodinné vztahy v pořadu Půlhodinka.

V politice jako doma

Rey Koranteng získal v letech 2004 - 2019 celkem devět cen TýTý pro osobnost televizního zpravodajství,

v níž jsou oceňováni moderátoři a moderátorky televizního zpravodajství.

O vítězích rozhodují hlasy diváků.

Během třiceti let na Nově prošel život Reye Korantenga řadou důležitých změn - profesních i osobních. „Je na něm patrné, že má rád novinařinu. I když je známý především jako moderátor Televizních novin na TV Nova, moderuje i živé politické pořady nebo volby. Politika je jeho velkým koníčkem, dokonce vystudoval obor politologie a mezinárodní vztahy na vysoké škole CEVRO Institut,“ napsal o zajímavém posunu Reye Korantenga od moderování počasí po tvrdou disciplínu živých politických debat web Dotyk.

Na cestě mezi Prahou a Sedlčany

V průběhu času se Rey Koranteng také oženil se slečnou Monikou a postupně se jim narodily tři dcery. Nejstarší z nich, devětadvacetiletá Vanessa, žije v Dánsku. Jejím mladším sestrám Sophii a Leontýně je teprve 18 a 9 let. Svoje soukromí odkrývá Rey jen zcela výjimečně a říká jenom věty typu „Žiju mezi Prahou a chalupou u Sedlčan. Je to můj druhý domov, jsem tam celé léto. Ta chalupa má duši, postavil ji můj praděda,“ jak prozradil webu své domovské televize.

Rey Koranteng na pracovní cestě s Lucií Borhyovou:

Bitvu s bulvárem u soudu vyhrál

Jeho osobní uzavřenost v roce 2011 možná podráždila bulvární média - tak po něm začala slídit. A postarala se tak zřejmě o jediný skandál, kterému Rey Koranteng musel veřejně čelit. S odvoláním na jakousi anonymní „všímavou občanku" rozjelo několik českých bulvárních titulů usvědčovací proces ve věci údajné milenky tajemného Reye. Jeden z nich dokonce neváhal s nočními paparazzi fotografiemi navštívit starou babičku oné ženy ve východních Čechách a páčit z ní přiznání, že vnučka rozvrací Korantengovu rodinu. Babička sice jako korunní svědek neposloužila, nicméně jinak zdvořilý Rey se tehdy značně naštval a vydavatele onoho titulu zažaloval.

A vyhrál: v roce 2012 mu soud přiřkl právo na omluvu za uvedení nepravdivých informací a přidal odškodné ve výši 300 tisíc korun. „Jsem spokojený, a to z více důvodů. Ukázalo se, že spravedlnost skutečně funguje. Předtím mi kamarádi říkali, ať se na to vykašlu, že to bude nechutná kauza. Podle mě se však člověk musí bránit. Zvlášť, když se to dotýká jeho rodiny, manželky, dětí,“ řekl moderátor v srpnu 2012 webu iDnes poté, co rozsudek Městského soudu v Praze nabyl právní moci.

Čtvrtstoletí s Lucií Borhyovou

Od té doby má Rey Koranteng podle všeho mediální klid, pokud ovšem pomineme veselé historky, které občas vykládá jeho dlouholetá moderátorská partnerka Lucie Borhyová.

„Nejraději vzpomínám na moderování plesu na Žofíně,“ řekla například v rozhovoru pro Deník. „Předávali jsme s Reyem ceny a měli jsme poslední vstup. Na sobě jsem tehdy měla úzké kožené šaty. Na jeviště jsme scházeli po schůdcích, a jak jsem vykročila, spadla jsem ze schodů i s mikrofonem. Sálem zazněla hrozná rána a v té chvíli přišel na scénu i Karel Gott, který celou situaci zachránil. Řekl mi, že kvůli němu nemusím padat na kolena,“ zavzpomínala Lucie na jednu z mnoha společenských a charitativních akcí, které s Reyem spolu často moderují.