„Vše začalo sázkou,“ uvedl představitel filmového Deadpoola. Minulý rok se se svým nejlepším přítelem a spolumajitelem velšského fotbalového klubu Robem McElhenneyem vsadil, že se Rob naučí mluvit velšsky.

I přes Reynoldsovu jistotu, že jeho byznys partner neuspěje, McElhenney to dokázal. Naučil se dostatek frází, vyhrál sázku a poslal svého přítele před kameru v nemocnici.

Pětačtyřicetiletý herec zdůraznil, že by za normálních okolností žádné lékařské zákroky nenatáčel. V danou chvíli ale už nešlo jen o prohranou sázku, ale především o osvětu. O to připomenout, že kolonoskopii je velmi důležité absolvovat. „Nestává se každý den, že můžete pomoci zvýšit povědomí o něčem, co s největší pravděpodobností zachrání životy. To je pro mě dostatečná motivace, abych vás pustil k tomu, jak mi budou strkat kameru do pr…,“ svěřil se Reynolds ve videu, které s McElhenneyem veřejně sdíleli.

Klip natočili ve spolupráci s Colorectal Cancer Alliance (Aliance kolorektálního karcinomu) a Lead From Behind (Vedení zezadu), což jsou organizace pro osvětu a léčbu rakoviny tlustého střeva. „Procedura sama o sobě netrvá dlouho. Mluvíme asi o třiceti minutách,“ vysvětlil zákrok provádějící lékař, zatímco herce vezli na sál.

Jak to probíhá

Při kolonoskopii lékař zavede ohebnou trubičku s malou kamerou na konci přes konečník až do tlustého střeva, aby si zblízka prohlédl jeho vnitřek. Zní to hrozivě, ale obvykle je to bezbolestné a většina pacientů je u toho uspána, uvádí deník The Washington Post.

Procedura slouží ke kontrole abnormalit v tlustém střevě. Mezi ně může patřit například otok, podráždění nebo nádor. Je to ale také hlavní preventivní opatření pro screening rakoviny tlustého střeva a konečníku, která je podle Americké onkologické společnosti třetí nejčastější rakovinou diagnostikovanou ve Spojených státech. Česká republika byla dokonce podle Masarykova onkologického ústavu do roku 2015 v počtu výskytů zhoubných nádorů tlustého střeva první na celém světě. Nyní lékaři zaznamenávají ročně kolem 4 500 nových případů.

V Americe lékaři nyní nově doporučují, aby se lidé podrobili screeningu každých deset let počínaje 45. rokem života, uvádí stanice CNN. Češi mají hranici stále na 50. roce. Od té doby mají jednou ročně nárok na test krvácení do stolice od praktického lékaře a stejně jako Američané by měli jednou za deset let chodit na screening.

V případě Reynoldse přišlo vyšetření právě včas. Doktor u něj objevil velmi jemný polyp na stěně tlustého střeva. Lékař jej odstranil, čímž přerušil jeho další růst, který mohl vést až k rozvoji rakoviny a způsobit nejrůznější problémy. „Tohle je důvod, proč by lidé měli vyšetření absolvovat. Opravdu je to důležité, zachraňuje životy. Prostě a jednoduše,“ vzkázal.

Rakovina tlustého střeva je zabranitelné onemocnění

I přestože sázku vyhrál, kolonoskopii se nevyhnul ani McElhenney, kterému je letos také 45 let. I u něj bylo vyšetření na místě. Jeho lékař mu odstranil dokonce tři polypy. „Klíčové je přijít včas. Rakovině tlustého střeva je možné stoprocentně předejít,“ sdělil ošetřující lékař. Je prý ale nutné docházet na doporučené kolonoskopie.

Na problematiku rakoviny tlustého střeva veřejnost upozornila smrt herce Černého pantera Chadwicka Bosemana v roce 2020. Přestože se díky této nešťastné události zvedlo povědomí, stále se mnoho lidí doporučovanému vyšetření vyhýbá.

Ještě před Reynoldsem a McElhenneyem si nechala vyšetření provést novinářka Katie Couricová. Celou kolonoskopii ukázala během živého přenosu v roce 2000. Kamery ji natáčely od přípravy předchozího dne až do konce samotného vyšetření. Podle studie z lékařské fakulty Michiganské univerzity vedl její čin k masivnímu nárůstu zájmu o proceduru. Oba herci dnes o dvaadvacet let později doufají v ty samé výsledky.