Občas se dají věci do pohybu, až když to člověk nejméně čeká. Své o tom vědí i manželé Michaela a Petr Říbalovi. Více než dva roky se známý moderátor s manželkou marně snažili o miminko. Pak plánovali umělé oplodnění, a… Míša těsně před ním přirozenou cestou otěhotněla. Každým dnem spolu přivítají na světě prvního potomka.

Do porodu zbývají dny. Jak si užíváte poslední okamžiky ve dvou?

Petr: Užíváme, koukáme na filmy, ale už jen doma, protože v kině vám film nepozastaví, a když Míša chodí během hodiny šestkrát na záchod, moc z toho nemá. Jinak já se snažím ještě co nejvíce pracovat, bez výčitek, že bych měl být víc doma. (smích)

Míša: Teď poslední dobou bych to užíváním asi nenazvala. Přibrala jsem, chůze je extrémně bolestivá, spánek je velký luxus, horko mi taky moc nepřidává a miminko mi tlačí na stydkou kost, takže mám dojem, že jde spíš o boj o přežití. (smích) Ale samozřejmě že se strašně těšíme. Celé těhotenství bylo fajn, to nejlepší, co teď můžu dělat, je zachovat klidnou hlavu a pozitivní myšlení, protože brzo už bude miminko tady s námi a toho se nemůžeme dočkat.

Podívejet se na svatbu Petra a Michaely Říbalových:

| Video: Youtube

Kdo z vás je víc nervózní?

Míša: Myslím si, že po porodním kurzu je víc nervózní Petr. Až tam totiž pochopil, že nebude jen sedět na gauči, koukat a fandit, ale bude skutečně zapojen do celé akce. (smích) Bude to určitě změna, na kterou ale budeme dva, to je podstatné. Z rodičovství jako takového nervózní nejsme, spíš se těšíme na všechno, co přijde. Víme, že to nebude vždy snadné, ale zvládneme všechno. Bereme to jako novou životní kapitolu.

Petře, budete u porodu?

Petr: Myslím, že za to, že tam bude Míša trpět, můžu trochu i já. (smích) Chci být tou oporou, kterou bude Míša v takové chvíli potřebovat, ať jí budu drtit ruku, nebo běhat pro pití.

Dlouho jste nemohla otěhotnět. Máte pocit, že takové věci k dnešní uspěchané době patří?

Míša: Myslím, že bohužel ano. Dnešní uspěchaná doba a stres na nás mají větší vliv, než si často uvědomujeme. Někdy je třeba zpomalit a nechat věci plynout přirozeně, což je občas náročné. Ale nakonec to stálo za to. Je důležité vydržet a psychicky se obrnit – víra a trpělivost dělají divy.

Co byste radila ženám, které se ocitnou v podobné situaci?

Míša: Hlavně se nevzdávejte a dejte si čas. Vím, že je to těžké, ale pokuste se minimalizovat stres a naslouchat svému tělu. Obklopte se pozitivními lidmi a nezapomínejte ani na to, že každá cesta je jiná. Důležité je vydržet a věřit, že otěhotnění jednou vyjde. Posílám vám sílu! Nejste v tom samy.

Na internetu se to doslova hemží jednou radou za druhou. Bylinky, hormonální jóga, cviky na pánevní dno… Zkoušela jste něco z toho?

Míša: Ano, vyzkoušela jsem snad všechno: bylinky, hormonální jógu, cviky na pánevní dno, a dokonce i pár dalších „zaručených“ metod. Člověk je ochoten udělat cokoli, aby se přiblížil svému velkému snu. A i když neexistuje jedna univerzální cesta, každý krok mě posunul o něco blíž.

A jak to bylo s volbou jména? Listovali jste týdny kalendářem, anebo jste měli hned jasno?

Míša: Petr chtěl typicky české jméno, já zase cizí, takže to byla celkem bojovka.

A jak dopadla?

Míša: Tak dlouho jsem Péťovi pouštěla různé filmy, kde se moje vybrané jméno objevovalo, až se nakonec rozhodl vlastně sám, že ho chce taky. Jak se říká – muž je hlava rodiny, ale žena je krk, který tou hlavou otáčí. (smích)

Trápily vás během těhotenství výkyvy nálad? A odnesl je někdy i manžel?

Míša: Přiznávám, že výkyvy nálad mě během těhotenství občas potrápily. A ano, Petr je někdy odnesl, chudák. (smích) Ale naštěstí má svatou trpělivost a dokáže mě rozesmát i v těch nejtěžších chvílích. Takže jsme to spolu vždycky nějak zvládli.



Kolik jste v těhotenství přibrala, pokud to číslo netajíte?

Míša: Přibrala jsem šestnáct kil a tajné to není. Sama jsem tohle už psala na svůj instagram, protože hodně žen se mnou mé těhotenství prožívá. Řada z nás může mít z váhy v těhotenství obavy, proto jsem vše zveřejnila, abych ukázala, že opravdu nejsem jedna z těch, které přibraly jen tři nebo čtyři kila. Všichni říkají, že je mám hlavně v bříšku, takže doufám, že půjdou hezky rychle dolů.

Rozmazloval vás Petr dobrotami?

Míša: Ano, rozmazloval. I když jsem neměla žádné zvláštní chutě, snažila jsem si těhotenství opravdu užít. Rozhodně nejsem typ, který by se trápil různými dietami. Když si dám zmrzlinu, říkám si, že je to vlastně zdravé – koneckonců, jen voda a ovoce, ne?

Jaká bude Míša maminka?

Petr: Zní to možná jako klišé, ale opravdu vím, že nejlepší. Soudím podle toho, jak dobře se stará o mě. (smích) Chceme našim dětem ukázat svět, učit je a poznávat ho společně.

Miminko by mělo přijít na svět každou chvíli:

Teď upřímně, kdo u vás doma „nosí kalhoty“?

Petr: Rozhodně nejsme typ rodiny, kde muž automaticky „nosí kalhoty“, nebo je „pod pantoflem“. Někdy vedu já, někdy manželka. Míša je silná žena a umí se rozhodnout a já poznám, kdy tahám za slabší konec lana. Jde o vzájemný respekt a spolupráci. Jsme tým.

Když to vezmeme kolem a kolem, budete mít doma tři dámy – Míšu, fenku Missi a teď nový holčičí přírůstek. Přemýšlíte, kam se občas „zašijete“?

Petr: Zatím jsem o tom moc nepřemýšlel. Skvělé je, že každý den vysílám v rádiu na Evropě 2, to je svým způsobem moje zašívárna. (smích) Ale já se na tuhle moji ženskou přesilovku těším.

Máte teď před porodem kvůli něčemu spory? A je něco, v čem se nikdy neshodnete?

Míša: To víte, že jo. Mám teď strašné návaly horka, naopak Petrovi je zima, vždycky když přijde domů, vypne mi větrák. To bych vyletěla z kůže. (smích)

Co jste se jeden od druhého naučili?

Petr: Vždycky říkám, že Míša ze mě udělala lepšího člověka. Naučila mě, jak být trpělivější a vnímat drobné radosti v každodenním životě. A já ji zase občas postavím pevně na zem, když je třeba řešit praktické věci. Myslím, že naše názory a pohledy na svět se krásně doplňují.

Asi jste si vyslechli spoustu tipů a rad, jak vychovávat dceru. Přišla vám nějaká vyloženě „přitažená za vlasy“?

Míša: Ano, dostali jsme hodně rad. Tím, že denně sdílíme naši cestu na instagramu, se to nabízí. Vždycky budou dva tábory: jeden doporučuje něco, druhý navrhuje úplný opak. S tím se musí počítat, když vyjadřujete svůj názor veřejně. Ale stojím si za tím, že si kaž dá maminka a tatínek mají rozhodnout sami, co je pro ně a pro jejich miminko nejlepší.

Překvapil vás určitý názor?

Míša: Pár jich bylo. Třeba, když jsme na baby shower oznámili, že čekáme holčičku. Někteří lidé nám poslali zprávy, že specifikování pohlaví jako „holka“ a „kluk“ může někoho urazit a že by si miminko mělo „vybrat“, kým bude. Respektujeme každého, kdo si zvolí jinou cestu než tu, která mu byla dána, ale myslím, že u miminka je předčasné něco takového řešit.

Plánujete zůstat na mateřské dovolené dlouho?

Míša: Zatím jsem nad tím moc nepřemýšlela, mám naštěstí flexibilní práci. S kamarádkami jsme založily marketingovou agenturu, která skvěle funguje. A teď v září chystáme už 3. ročník našeho eventu Lavrs Market, jehož součástí bude i největší konference o udržitelnosti a fast fashion. Mám z toho radost. Doufám, že se nám podaří najít s miminkem dobrou souhru a já budu schopná skloubit práci i rodinný život. Uvidíme, jak všechno půjde a jak se situace vyvine. Nechávám vše otevřené…

close info Zdroj: se svolením manželů Říbalových zoom_in Michaela a Petr Říbalovi se dočkali holčičky.

Byli byste rádi, kdyby šla dcera jednou ve vašich stopách a vrhla se do showbyznysu?

Míša: Ještě ani nevíme, jaká bude, po kom bude, jaké bude mít oči, vlasy, natož čím se bude živit! Ať se rozhodne dělat cokoli na světě, pokud ji to bude dělat šťastnou. Naše hlavní priorita je, aby byla dobrým člověkem. Všechno ostatní necháme už na ní.

Sami jste si o sobě už několikrát v médiích přečetli hlouposti. Řešíte, co když se něco takového stane i v budoucnu?

Míša: Určitě nás to mrzí, protože nejde ani tak o nás, ale spíš o naši širší rodinu. Třeba když o Petrovi napsali, že se snažíme o miminko a že je impotent, hned mu volala jeho maminka, co se děje. Byl to sice jen zavádějící titulek, zbytek textu byl vlastně v pořádku. Ale upřímně, kolik lidí si v bulváru přečte celý text? Něco takového je prostě zbytečné a nepříjemné.

Miminko jste si moc přáli a ono nakonec přišlo. Chcete si splnit ještě další velký sen?

Petr: Naším velkým snem je mít vlastní dům. Ale teď budeme hlavně rádi, že budeme všichni zdraví a že si budeme moci užívat společný čas s malou Říbalkou. Tohle je pro nás momentálně nejdůležitější. Jinak snů je hodně… Aby nám klapala naše show v rádiu, moderovat pořad v televizi, nebo letět do vesmíru.

Na sociálních sítích působíte jako dokonalý pár, jaký je váš recept na štěstí?

Míša: Dokonalí rozhodně nejsme – a co vlastně znamená dokonalost? Snažíme se spolu o problémech otevřeně bavit, užívat si jeden druhého a smát se. Společné žití je o vzájemném porozumění a podpoře, ne o bezchybnosti. Každý den se snažíme být lepší a to je pro nás ten pravý recept na štěstí.