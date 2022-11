Osobní zkušenost s rituálem s Ayahuascou má také třicetiletý Jakub. Pro Deník otevřeně popsal své zážitky s touto psychotropní látkou. Vzhledem ke skutečnosti, že účast na rituálu je v České republice nelegální, redakce nezveřejní jeho plné jméno.

V minulosti jste podstoupil rituál s Ayahuascou. Jaké důvody Vás k tomu vedly?

Rituál jsem podstoupil před několika lety s šamanem z jižní Ameriky. Důvody jsou pro lidi, kteří nepřipouštějí nic nad racionální chápání, těžko uchopitelné. Zkusím ale uvést několik hlavních důvodů. Byla tam touha po sebepoznání a mnoho doporučení od mých známých. Dále také příklady světově známých a úspěšných lidí, kterým rituál vyřešil fyzické či psychické nemoci, jež klasická medicína považovala za nevyléčitelné. Aya také umí „otevřít oči“ při řešení životních otázek jako jsou vztahy, práce a individuální smysl života.

Co je a není legální?

V České republice je kvůli obsahu látky DMT konzumace Ayahuascy nelegální. Člověk, který se účastní v tuzemsku tohoto rituálu, riskuje vězení. Podobně je to v celé Evropské Unii. Výjimkou je Holandsko, kde mohou být ceremonie prováděny pro náboženské účely. Ayahuasca je zcela legální například v Brazílii, Mexiku, Peru a Kolumbii. Právě do těchto destinací se lidé, kteří chtějí rituál podstoupit, vydávají nejčastěji.

Co bylo tím zlomovým okamžikem, kdy jste se rozhodl na rituál jít?

Říká se, že Aya si vás v pravou chvíli zavolá. Nevěřil jsem tomu, dokud se mi to nestalo. Věděl jsem o ní už delší dobu, měl z ní respekt a nebyl na to připraven. Pak jsem jednoho dne na třídním srazu potkal lidi, které jsem neviděl spoustu let. Tam, kde bych to čekal nejméně, mi byl tento zážitek nabídnut. Intuice mi okamžitě začala říkat: „Tohle je správná cesta“.

Jak samotný rituál probíhal?

Po předchozí domluvě se nás sešlo asi patnáct lidí z Česka i Slovenska na odlehlé chatě v krásné přírodě na Moravě. Šlo o osoby z různých společenských skupin od dělníků, přes studenty a umělce až po podnikatele a multimilionáře. Rituál začíná přípravou asi tři týdny před samotným dnem D. Doporučuje se nejíst těžké jídlo a vynechat maso i látky, které jakkoli ovlivňují mysl či vědomí – takže žádná káva, čaje, alkohol, drogy ani léky. Aspoň 48 hodin před rituálem by měl mít člověk půst jen o vodě. Vše jsem dodržel na 100 %. O to jsem byl víc v šoku, že při příjezdu na chatu někteří pili kávu nebo jedli ovoce.

Seznámili jsme se se šamanem, který popsal, co nás čeká. Poslal nás pro co nejvíce oblečení a spacáky, které jsme si měli v lese nachystat do kruhu. Když zmínil, že po vypití liány si už oblečení nepřineseme, zapochyboval jsem, jestli dělám dobře. Po západu slunce začal samotný rituál tím, že šaman dýchal na ostatní dým z dýmky mapacho. Jedná se o indiánský tabák, který umocňuje prožitky rituálu. Po asi dvaceti minutách nám nalil vývar z liány do dřevěných hrnků. Dodnes nechápu, proč jsem dostal ten největší. S nervózním respektem jsem řekl, že chci klidně méně, ale vypil jsem to do dna.

Lehli jsme si do spacáků a pozorovali nebe. Šaman zpíval tradiční písně a postupně u každého z nás chrastil liánami. Doporučil nám, abychom měli nějaký silný záměr – vyléčení, vyřešení vztahů, zkrátka cokoli individuálního, proč jsme tam vlastně přišli. Většinou se účinky projeví po hodině. Pokud ne, může si člověk přidat. Pomyslel jsem si, že to nic nedělá a půjdu asi na „nášup“. Do minuty to však najelo. Ucítil jsem uvolnění. Prohlížel jsem si hvězdy. Vypadaly, jako by byly pár metrů ode mě. Vše příjemné se ale odehrálo jen v první chvíli.

Co se dělo dál?

Před očima jsem viděl své blízké s různě barevnou, zvláštní, někdy až znetvořenou tváří. Postupně jsem upadal do paralýzy. Byl to nesnesitelný pocit. Ztrácel jsem pojem o čase. Aya působí tak, že s vámi promlouvá a ptá se na různé otázky. Ve skutečnosti vedete rozhovor sami se sebou, ale s jedním zásadním rozdílem – bez ega. Ego se pod vlivem liány upozaďuje, či spíše úplně rozpadá. Přijdou otázky jako: „Opravdu jsi ve vztahu šťastný? Chceš s tímto člověkem žít do konce života?“ Bez ega člověk hned cítí, jestli je odpověď ano, nebo ne. Nelze si nic nalhávat. Jsou to vyložené karty na stole, které nelze obejít. Je to zrcadlo sebe sama. Tok myšlenek se postupně zrychluje. Pocitově se mění každých 15 sekund. Přirovnal bych to ke snu, kdy si po probuzení nemůžete vzpomenout, o čem byl. Akorát při rituálu se těch snů zdají tisíce, jeden za druhým. Neustále zapomínáte a snažíte se uvědomit si časoprostor.

Co je to Ayahuasca?



Ayahuasca je vývar z listů keře Psychotria Viridis spolu se stonky révy Banisteriopsis caapi, přičemž do nápoje lze přidat i jiné přísady. Ayahuasca je tedy psychoaktivní směs vyrobená z halucinogenních rostlin. Svou psychoaktivitu získává přidáním rostlin obsahujících DMT.



Nápoj tradičně používaly pro duchovní a náboženské účely starověké amazonské kmeny i některé náboženské komunity například v Brazílii a Severní Americe. V současnosti se stala Ayahuasca celosvětově populární mezi lidmi, kteří hledají způsob, jak se uzdravit z traumat a otevřít svou mysl. Rituál by měl vést zkušený šaman.



Někteří lidé liánu převážejí a pořádají s ní seance v České republice, což je nelegální. Velkým problémem je, že pokud seanci vede nezkušený člověk, účastníci hazardují s psychickým i fyzickým zdravím.

Jak dlouho tento stav trval?

Hodiny. Docházely mi už síly a snažil jsem se křičet, že už to nechci. Skrze paralýzu jsem křičel jen pocitově, ve skutečnosti jsem potichu šeptal. Šaman i tak za mnou přišel. Na moje volání o pomoc neodpovídal. Začalo mě to vnitřně sžírat. Cítil jsem k němu nenávist, protože tam od toho přece je.

Po velmi dlouhé době se zeptal: „Co potřebuješ, že voláš o pomoc?“ Řekl jsem, že už to nemůžu vydržet a jestli to nejde ukončit. Odpověděl, že všichni už dávno skončili a vypadá to, že jsem jediný, kdo se poctivě připravil. Vnímal jsem jen chvílemi. Byl jsem pořád naštvanější. Šaman potom vymačkal šťávu z limetek a citronu, která by to mohla trochu neutralizovat. Šťávu do mě nalil, ale nepomáhalo to.

Pak jsme jen vedle sebe leželi v tichu. Myslel jsem na to, jak mi nikdo nepomáhá. Zvažoval jsem, že nechci žít. Trvalo to už asi deset hodin. V ten moment přišlo hlavní uvědomění, které je velmi časté a má ho většina lidí, co rituál podstoupí – jediný, kdo mi může pomoct, jsem já sám. Došlo mi, že se ve svém životě musím přestat spoléhat na rodinu a přátele; že musím najít sebehodnotu tak silnou, abych všechno zvládl sám.

V tu chvíli to skončilo?

Ne tak docela, ale začal jsem být při smyslech a cítil se o trochu lépe. Šaman a další tři lidi mě odnesli k chatě, kde jsem se dost pozvracel. Bylo to vysvobození. Smyslem Ayahuascy je očista duše i organismu. Většina lidí, co tam byla, se po dvou hodinách rituálu zvedla, odešla po svých, pozvracela se a byla v klidu. Já to měl díky striktní přípravě a citlivosti „trošku“ delší. Byl to však o to silnější zážitek a doslova životní zkouška.

Jak tuto zkušenost hodnotíte nyní? Podstoupil byste tento rituál znovu?

Pár dní poté jsem ve všech oblastech svého života věděl, co mám dělat. Udělal jsem spoustu spontánních rozhodnutí. Říkal jsem si ale, že rituál už nechci nikdy znovu zažít. S odstupem času to hodnotím velmi pozitivně. V mém dosavadním životě to byla nejlepší věc, kterou jsem pro sebe udělal. Chci rituál podstoupit ještě jednou v autentickém prostředí pralesa přímo s místními indiány.

Tradiční ceremonie s AyahuascouZdroj: Wikimedia Commons, Jaime Torres/Archivo Centro Takiwasi, CC-BY-SA 4.0

Ačkoli některé studie odhalily hned několik dlouhodobých zdravotních výhod při užívání Ayahuascy a odborníci v ní vidí velký potenciál, není tento nápoj zcela bez rizika. Seznámil jste se s těmito riziky předem?

Ano, v papírech ohledně přípravy bylo mimo jiné zmíněno, že je zakázáno rituál podstoupit, pokud jste v posledním půlroce užívali antidepresiva, antipsychotika a jiné léky ovlivňující psychiku. To je podle mě jediný případ, kdy by mohla Ayahuasca člověku uškodit. Jinak je to rostlina, kterou užívají i děti. Rozhodně to není droga, jak ji označují české zákony.

První svého druhu v Česku. Rozsudek za šamanské rituály s ayahuascou budí vášně

Jaký je Váš názor na kauzu manželů Kordysových?

Kauza postrádá jakýkoli projev lidskosti, uvědomělosti a inteligence českého zákona, potažmo národa. Je za hranicí chápání, aby lidé, kteří chtějí s láskou pomáhat, dostali trest jako za zneužití či zabití člověka a byli řazeni mezi mafii obchodující s drogami.

Nastal čas, aby začaly být uznávány i jiné alternativy léčby. Celá kauza je o neinformovanosti tvůrců zákonů a hlavně o konzervatismu naší medicíny. Kdyby se medicína zabývala benefity Ayahuascy, nikdo by si ji nedovolil spojovat s drogami „na požitek“.

Závěrem bych chtěl říct, že Ayahuasca rozhodně není pro každého. Pro některé z nás je však šancí a cestou, jak kvůli psychickému či fyzickému propadu nevzdat vlastní život.

O kauze manželů Kordysových



Polští manželé Karolina a Jaroslav Kordysovi byli v říjnu 2020 odvedeni policií za to, že v České republice pořádali seberozvojové ceremonie s psychedelickým nápojem Ayahuasca. Vrchní soud v Olomouci manžele letos v říjnu poslal na 8 let za mříže. Podle odborníků je tento trest nespravedlivý a žádají přehodnocení zákona. V současné době jsou totiž psychedelika, která mohou pomoci při léčbě duševních nemocí a nezpůsobují závislost, kladena na roveň tvrdým drogám jako je například kokain či heroin.



Ke kauze se vyjádřil i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Ten uvedl, že případ manželů Kordysových ukázal zastaralost trestního zákoníku a je potřeba okamžitě jednat a připravit jeho revizi. „V případě látek, jako je Ayahuaska má být maximální trest na úrovni přestupkového zákona, ne trestního práva,“ vyjádřil se mimo jiné Vobořil.