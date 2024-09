„Vzalo mi to srdce, vzalo mi to hlas. A to se stává, když máš něco rád,“ zní začátek letošního megahitu, v němž se jeho autor – umělec celým jménem Adam Rohony – vyznává k velkým sympatiím k fotbalovému klubu AC Sparta Praha. Fanoušek je to ale natolik vášnivý, že mu podpora jeho milovaného mančaftu minimálně na čas vzala kus zdraví.

Co se Rohonymu stalo

Rohony utrpěl vážné zranění v rámci televizního sledování nedávného zápasu. Tehdy Sparta bojovala o postup do elitářské soutěže s názvem Liga mistrů v utkání proti celku Malmö FF.

Rohony nyní musí nosit speciální límec:

„Když Malmö nedalo proti Spartě penaltu, tak jsem se s radostí rozběhl a skočil jsem do bazénu šipku. Teda jakoby šipku bez rukou. Tomu se říká námořník,“ přiblížil Rohony situaci na svém TikTokovém účtu.

Jenže velmi podcenil hloubku bazénu a narazil. „Tou hlavou jsem pěkně vydřel dno. Zamotala se mi hlava. Myslel jsem si, že to mám jen naražené. Šel jsem s tím ale potom pro jistotu do nemocnice,“ doplnil.

Tam se ukázalo, že si zlomil dva krční obratle, první a poslední. Naštěstí mohl po vyšetření odejít z nemocnice domů po svých, ale musí na sebe teď dávat velký pozor, odpočívat a nosit ochranný krční límec.

Není pochyb, že v případě Rohonyho šlo o velmi nerozvážný čin. Řada skoků podobných tomu, ke kterému se odhodlal, skončila u jiných tragicky.

Jak probíhá Rohonyho uzdravování

V rámci léčby Rohony doma rozhodně nesedí.

Rohony zpívá na letošních mistrovských oslavách AC Sparty svůj megahit s názvem Letná:

| Video: Youtube

„Už jsem to nemohl vydržet,“ zveřejnil před pár dny na svém TikTokovém účtu video z hospody, kde upíjí z půllitru s pivem. Video pak příznačně pojmenoval „jako by to bylo poprvé“. Stejně tak se Rohony ukázal, jak hraje golf na krytém hřišti.

Rekonvalescence tak zřejmě probíhá dobře, a tak bude moci snad ještě letos „zpívat první, zpívat na Letný, tam kde to má rád, tam kde on už patří“, jak rovněž v jeho hitu zní.