Vítěz MasterChefa z roku 2020, pětatřicetiletý Roman Staša už se nevěnuje pouze vaření, moderuje také na televizi Nova Víkendovou Snídani. A právě tam prožil v přímém přenosu svůj první moderátorský kiks. Naštěstí to vzal v pohodě a dodnes se tomu směje.

Roman Staša | Foto: Profimedia

Vzpomenete si ještě, jaká jste měl po vítězství v MasterChefovi očekávání?

Před třemi lety jsem si myslel, že po mně půl roku po soutěži neštěkne ani pes. (smích) Většinou to tak po těchto soutěžích bývá. Hodně záleží na štěstí a také na tom, jak moc člověk zůstane nohama na zemi… Já doufám, že jsem zůstal. To, kde jsem teď, jsem rozhodně nečekal, a paradoxně mi přijde, že mě momentálně lidé poznávají čím dál víc.

Roman Staša prozradil jednoduchý recept na horké letní dny:

Zdroj: se svolením Mariana Dvořáčka

Nyní jste vidět i ve Víkendové Snídani. Co je teď vaši prioritou: vaření, nebo moderování?

V televizi mám pátky a občas víkendy, ale u gastronomie zůstávám pořád velmi blízko. Jezdím se svým projektem Bez adresy po celé republice a čtyřikrát, nebo pětkrát týdně, vařím u lidí doma. Můj život je tedy stále hodně o vaření a rozhodně se mu nevyhýbám. Baví mě čím dál víc.

Na moderování už jste si zvykl, nebo jste dál nervózní, když máte jít před kameru?

Pořád trochu nervózní jsem, moderuji zatím velmi krátce, ještě to není ani rok, ale musím přiznat, že i to mě hodně baví. Dělat rozhovory je super. Navíc mám skvělou parťačku Rebeccu, která je úžasná, a vždycky, když se něco sype, je schopná vše zachránit. A je na ní spolehnutí, v tom to mám velmi usnadněné. Doufám, že mi tahle práce vydrží a že se budu zlepšovat. Jde o odvětví, které mě baví, nechtěl bych z něj odcházet.

Každý moderátor má „kiks“, který se mu stal. Už máte za sebou ten svůj první?

Ano, už ho mám za sebou. S Rebeccou jsme jednou nestihli nástup. Kamera jela a já byl rozvalený na sedačce a Rebecca nikde. (smích) Naštěstí jsem si povídal s našimi hosty, což byla alespoň trochu výhra, ale úplně mě to zaskočilo. Do ucha mi nikdo nic neřekl, a najednou jsem viděl, jak se rozsvítilo červené světlo u kamery, tak jsem mlčel a hlavou mi běželo: „Co budu dělat?“ (smích) Asi dvě minuty jsem to táhnul sám, potom přiběhla Rebecca a bylo to dobrý.

Mimo jiné jste také tátou. Změnila se v souvislosti s tím vaše gastronomie?

Nejvíc se změnilo to, že nemůžu používat chilli… A já miluju chilli! (smích) Zrovna včera jsem dělal rybu, k tomu salát, a akorát jsem bral do ruky chilli, když mě napadlo, že si to jídlo Samuel dá taky, takže jsem ho nepoužil. To se změnilo nejvíc. Jinak my jsme se s partnerkou vždycky snažili jíst zdravě, žádné hodně smažené věci apod., takže syn jí s námi vše, od té doby, co vše může. To dochucování je jediné, co mě trochu trápí, mám rád si jídlo pořádně okořenit.

Roman Staša ve Víkendové Snídani:

V jakém duchu si užíváte letošní léto?

Letošní léto mám pracovní, ale nevadí mi to. I předchozí dvě léta jsem měl pracovní, protože jsem jezdil s Markem Ztraceným "Tour de léto". Tenhle rok se Marek rozhodl odpočívat, takže nejezdíme. My ale s rodinou stejně nikam v létě moc nevyrážíme, protože máme pocit, že všude jsou všichni, naopak v Čechách moc lidí není, takže si užíváme volné silnice a těch pár míst, kam rádi jezdíme. Není tam úplně narváno. A na dovolenou se chystáme vyrazit až v září a pak v zimě.