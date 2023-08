Na rodné Valašsko se Roman Vojtek nedostane tak často, jak by si přál. Když už, má tu zázemí, kam se rád vrací. Vodní radovánky, které tolik miluje, sdílí s manželkou a dětmi na Slapech, kde na lodi tráví dny i noci. Během výletů si s chutí dopřeje dobré jídlo, ale všeho s mírou. „Ať přijedete kamkoli, je stejně nejdůležitější s kým tam svůj čas trávíte,“ říká brzy už čtyřnásobný otec. Roman Vojtek v časopisu Story prozradil, že ho v říjnu čeká účast na mezinárodní taneční soutěži. Prý máme být v klidu. Tančit nebude.

Chalupu na vodě si oblíbily i děti Romana Vojtka. | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Pocházíte ze Vsetína. Máte k místu svého dětství významný vztah? Vracíte se rád?

Samozřejmě. Vsetín a vůbec celé Valašsko mám moc rád. Jen s tím vracením je trochu horší. Ale když se tam několikrát do roka dostanu, přepínám do svého “valašského módu” který lehce mění mluvu a myšlení. Vydávám se vlastně pořád na ta samá místa.

Která to jsou? Dáte čtenářům Story tipy?

Je léto, takže zimní tipy pominu. Rodinnou chalupu máme v Novém Hrozenkově. Určitě doporučím výlet do nedalekých Velkých Karlovic a okolí. Oblíbil jsem si tam místo, kde se ubytujeme vždy, když je nám chalupa malá. Odtud vyrážíme na všechny výlety.

Prozradíte své oblíbené místo? Nebo si ho necháte pro sebe?

Jmenuje se Polanský dvůr. Je stranou turistického ruchu. Stačí vám jen jízdní kolo a po cyklostezce Bečva se vydáte objevovat všechny valašské krásy. Co se týče gastro výletů, doporučím nádherné hotely Lanterna a Tatra. Na vyžití Horal, na roubenou krásu Soláň. Pro ty, co mají rádi koupání je skvělý Valašský Balaton v Karolince nebo koupák v Karlovicích. Samozřejmě musím zmínit i Pustevny. Ale všude kolem je spousta nádherné přírody, dobrých frgálů a občas i toho valašského penicilinu… což je samozřejmě slivovica.

Cestujete s celou rodinou, výletíte rádi?

Výlety sice pořádáme, ale to víte…tři děti, čtvrté na cestě… Máme radši více pohodlí a služeb. Přednost dáváme dobrému ubytování. Odtud se vydáváme na drobné výlety.

Která místa vám v poslední době z vašeho výletního listu utkvěla v paměti?

Hotel Hilton v Rijece v Chorvatsku pro své místo a komfort. Na Lipně, kam jezdíme pravidelně v zimě i v létě mají skvělé služby a vyžití. Nebo třeba hotel Eisgrub v Lednici. Disponuje báječnou kuchyní a okouzlí vás krajina, krása jižní Moravy. Když k tomu přidáte domácí pivo a místní víno, co víc si přát. A samozřejmě už jednou zmíněné rodné Valašsko. Pokud jsou někteří čtenáři velcí cestovatelé, stačí si na YouTube najít můj kanál. Mám tam spoustu cestovatelských videí, třeba i z těchto míst.

Na YouTube kanálu Romana Vojtka najdete spoustu cestovatelských tipů.

S rodinou jezdíte na loď na Slapy. Pobyt na vodě máte rád?

Miluju to!!! Na vaše otázky odpovídám právě tady, na Slapech. Je osm ráno, děti ještě spí, loď se lehounce pohupuje a já vnímám první ranní paprsky. Nádhera!

V Brně jste studoval na JAMU, v Městskému divadle jste účinkoval. I k Brnu máte vřelý vztah?

Samozřejmě. V Brně jsem strávil skoro deset let života. Nikdy na něj nezapomenu a nedám dopustit. V Městském divadle Brno jsem získával první divadelní zkušenosti. Hrál nádherné role, poznal báječné lidi…byla to velká škola.

Jste rád, když vás to občas do Brna „zavane“?

Určitě ano. Často se mi v Brně stává, že za mnou přijde někdo, kdo chodil do Městského divadla v době, kdy jsem tu hrál a vzpomíná na má představení. To mě vždycky moc potěší. Letos na podzim mě v Brně čeká účast na Brno Open, na svátku tanečního sportu.

Jste jedním z ambassadorů letošního ročníku Brno Open. Co to obnáší?

Všichni můžou být v klidu, nikoho učit tančit nebudu. Dokonce ani já sám nehodlám svůj taneční um prezentovat. Je to přece jen už sedmnáct let, co jsem vyhrál StarDance. (smích) Doufám, že budu jen „zdobit“ a možná i zpívat.

Až do Brna zavítáte, kam byste rád zašel na pivo, něco dobrého?

Jsem „konzerva“. Zašel bych určitě do klubu Městského divadla, abych se potkal s kamarády a bývalými kolegy. Vůbec mi nebude vadit, když gastrozážitek nebude prvotřídní. Protože, ať přijedete kamkoli, je stejně nejdůležitější s kým tam svůj čas trávíte. Šťastnou cestu všem a ve zdraví se vraťte!